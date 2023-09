Loaʻa i ka X-ray Laser ikaika loa o ka honua i ka mālamalama mua, e wehe ana i nā puka i nā ʻike ʻepekema hou.

Ma hope o hoʻokahi ʻumi makahiki o ka hana paʻakikī, ua loaʻa i nā ʻenekinia ka "kukui mua" me ka Linac Coherent Light Source-II (LCLS-II), ka laser X-ray ikaika loa o ka honua. 'O ia ho'i, ua mākaukau ka mīkini i ho'onui 'ia no ka noi'i 'epekema.

ʻO ka LCLS-II kahi mea hoʻokele laina i hoʻolālā ʻia e hana i nā kukui X-hiki ke nānā i nā hana liʻiliʻi a paʻakikī loa o ka mea a me kāna mau pilina. Ke hoʻohālikelike ʻia i kona mea ma mua, hiki i ka LCLS-II ke hoʻohua i hoʻokahi miliona X-ray pulses i kēlā me kēia kekona, e hōʻike ana i ka hoʻomaikaʻi nui ʻana mai ka 120 pulses o ka mea mua i kekona. ʻO kēia mau kukui X he 10,000 mau manawa ʻoi aku ka māmā ma mua o ka wā ma mua, e hiki ai i nā ʻepekema ke nānā i nā hanana i ʻike ʻole ʻia.

ʻO ka hoʻonui ʻia ʻana o ka helu photon he mau hopena koʻikoʻi no ka noiʻi ʻepekema. Ua wehewehe ʻo Andrew Burrill, ka luna hoʻomalu hui no ka Luna Hoʻokele Accelerator, ʻo ka nui o ka pana kiʻekiʻe o hoʻokahi miliona mau kiʻi i kēlā me kēia kekona e hōʻemi nui i ka manawa e hōʻiliʻili ai i ka ʻikepili. ʻO ia ke kumu e hiki ai i nā mea noiʻi ke hana i nā hoʻokolohua ʻoi aku ka maikaʻi a hiki ke hoʻolōʻihi i nā ʻike ma nā kula mai ke olakino kanaka a hiki i ka ʻepekema material quantum.

Ua hoʻomaikaʻi ʻia ka laser i hoʻomaikaʻi ʻia mai ke Kakauolelo ʻAmelika o Energy Jennifer M. Granholm, ka mea i manaʻoʻiʻo e hoʻomālamalama ʻo ia i nā mea liʻiliʻi a wikiwiki hoʻi i ke ao holoʻokoʻa. Ua ʻōlelo ʻo Granholm, ʻo kēia holomua ʻenehana e mālama ʻo ʻAmelika i ke poʻo o ka ʻepekema X-ray a hāʻawi i nā ʻike waiwai nui i ka hana ʻana o ka pae atomika o ka honua.

ʻO ka LCLS-II, aia ma ka SLAC National Accelerator Laboratory ma Menlo Park, Kaleponi, he ʻelua mile ka lōʻihi. I nā makahiki he 14 i hala iho nei, ua hana ia i nā kukui X i hoʻohana ʻia e nānā i nā kumuhana like ʻole, me nā metala ikaika a me ka photosynthesis. ʻO ka hoʻomohala ʻana o ka LCLS-II ua koi ʻia nā ʻenekinia e hana i kahi cryoplant hiki ke hoʻomaha i ka laina holo wikiwiki a hiki i ka -456 degere Fahrenheit (-271 degere Celsius).

Me ka loaʻa ʻana o ka "mālamalama mua", ua hōʻike nā hui LCLS-II ma SLAC ua hoʻokō ʻia nā ʻāpana X-ray e pono ai no ka hoʻopau ʻana o ka papahana. ʻOiai ʻaʻole i hana ʻia kahi noiʻi ʻepekema, e mākaukau ka mea hoʻonui i hoʻonui ʻia no ka hoʻohana ʻana ma Nowemapa, me nā mea hoʻohana mua e hiki mai.

ʻOiai nā pilikia i hoʻokumu ʻia e kahi hanana makani i hoʻopau i ka mana a hoʻopaneʻe i ka holomua, ke holo nei ka wā e hiki mai ana o ka ʻepekema a me ka ʻenehana ma lalo o nā puʻu o Menlo Park. Hāʻawi kēia laser kipi i ka ʻōlelo hoʻohiki no ka loaʻa ʻana o ka groundbreaking a me nā holomua, mai ke aʻo ʻana i nā hale molekala a hiki i ka hoʻonui ʻana i ka pono o nā pā kelepona.

