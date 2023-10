ʻIke ʻia ka haʻawina hou i nā microplastics i nā ao, hiki ke hoʻopilikia i ke aniau

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Environmental Chemistry Letters i ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana microplastic liʻiliʻi i ka wai ao i hōʻiliʻili ʻia mai nā piko kiʻekiʻe ma Iapana. Ua ʻike ʻia nā microplastics, mai ka 7.1 a i ka 94.6 micrometers, i loko o nā laʻana wai o ke ao, e hōʻike ana e hoʻopilikia paha lākou i ka hoʻokumu ʻana o ke ao a hiki ke hoʻopilikia i ke aniau.

Ua ʻike mua ʻia nā microplastics, ʻo ia nā ʻāpana liʻiliʻi ma mua o 5 millimeters e hoʻohaumia i nā moana, nā muliwai, nā lepo, a me nā kino o loko o ka holoholona hihiu. Ua hōʻike pū kekahi ʻano noiʻi e hiki ke lawe ʻia nā microplastics ma ka lewa, e puhi ʻia i ka lewa e ka makani a me ka ehu kai a hāʻule hou i ka honua i ka ua. I kēia manawa, hōʻike kēia noiʻi hou e hiki ke loaʻa nā microplastics i nā ao.

Ua hōʻiliʻili nā mea noiʻi i nā laʻana o ka wai ao me ka hoʻohana ʻana i nā mea uila maikaʻi a nānā iā lākou me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana kiʻi. Ua loaʻa iā lākou nā microplastics mai ʻeiwa mau ʻano plastik like ʻole, me ka polyethylene, polypropylene, a me ka polyethylene terephthalate. Aia ma waena o 6.7 a me 13.9 microplastics kēlā me kēia lita o ka wai ao, ʻoiai ke kiʻekiʻe aʻe ka helu maoli ma muli o ka nalowale o nā ʻāpana i ka wā o ka hōʻiliʻili ʻana.

Hōʻike ka haʻawina e hiki i nā microplastics ke hana ma ke ʻano o ka condensation nuclei a i ʻole ka hau nucleus particles, e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o ke ao. Hiki i kēia ke hoʻopili i ke aniau o ka Honua, no ka mea, hiki i nā ao ke hoʻomālamalama i ka lā a hoʻomaha i ka honua, a i ʻole ke kōkua ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana o nā kinoea ʻōmaʻomaʻo e like me ka methane a me carbon dioxide, e hoʻomehana ana i ka Honua.

Eia nō naʻe, hāpai kekahi poʻe loea i nā kānalua e pili ana i ka hopena pololei o nā microplastics i ka hoʻokumu ʻana i ke ao. Ke hoʻopaʻapaʻa nei lākou ʻo ka hiki ʻana o nā microplastics i loko o nā ao ke manaʻo wale ʻia ka lawe ʻia ʻana o nā ʻāpana me ka nui o ka ea a ʻaʻole pili pono i ke kaʻina hana ao.

ʻO ka hoʻoholo ʻana i ka hopena o nā plastics ma nā ʻōnaehana o ka Honua, nā kaiaola, a me ke olakino he mea koʻikoʻi koʻikoʻi, ma muli o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka hana ʻōpala palaka. Me ka 26 billion metric tons o ka ʻōpala plastik i manaʻo ʻia ma waena o 1950s a me 2050, pono hou ka noiʻi e hoʻomaopopo piha i ka hopena o nā microplastics i ka hoʻokumu ʻana o ke ao a me ke aniau.

