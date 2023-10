Hōʻike ʻia ka haʻawina hou i ke ala kāhāhā no ka hoʻokumu ʻana i nā hoʻolālā Rogue

Ua hauʻoli loa ka poʻe ʻepekema i ke ʻano pohihihi o nā hīnaʻi ʻino—nā mea auwana mehameha i ka lewa. Manaʻo nā manaʻo mua e hiki ke hoʻokumu ʻia kēia mau poʻe lani i loko o nā ʻōnaehana hoku hoʻokahi ma o nā hoʻokūkū kokoke loa a i ʻole nā ​​pilikia gravity. Eia nō naʻe, ke hoʻāʻo nei kahi noiʻi ʻāina i kēia naʻauao maʻamau a hoʻomālamalama i kahi ala hou no ka hana ʻana i kēia mau mea enigmatic.

I loko o kēia noiʻi paionia, ua alakaʻi kahi hui o nā astrophysicists i nā hoʻohālikelike e pili ana i nā ʻōnaehana hōkū binary tilted. Aia kēia mau ʻōnaehana i ʻelua hoku e ʻōpuni ana kekahi i kekahi. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i loko o nā ʻōnaehana binary me nā mokulele orbital misaligned, hiki ke hoʻokuʻu ʻia nā planeta a neʻe aku inā e hoʻopuehu nui ʻia lākou.

ʻAʻole e like me nā ʻōnaehana hoku hoʻokahi, kahi e pono ai e hoʻokaʻawale ʻia nā hīkū e lilo i mau hōkūhele rogue, ʻo ka hoʻohui ʻia ʻana o ka umekaumaha mai nā hōkū ʻelua a me nā hoku ʻē aʻe i loko o nā ʻōnaehana binary hiki ke hoʻohaumia i nā orbit o kekahi mau hōkūhele, e hopena i ko lākou auwana kūʻokoʻa. ʻO ka mea kupanaha, ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka hiki ʻana o kahi honua nui Neptune ke hoʻomaka i ka hana ʻana o nā planeta rogue i nā orbit hōkū binary pōʻai. Hiki i kahi super-Earth ke hoʻomaka i ka hānau ʻana o kēia poʻe huakaʻi mehameha inā kaʻapuni nā hōkū i kekahi i kekahi ma ke ala elliptical.

Hōʻike ʻia kēia ʻano hana hou no ka hoʻokumu ʻana i nā planeta rogue i ka lehulehu o nā mea auwana liʻiliʻi a me nā pōhaku i loko o kā mākou galaxy. ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā honua rogue i ʻike ʻia he kanaka nunui kinoea, manaʻo kēia haʻawina e hiki ke nui nā honua liʻiliʻi i ka Milky Way. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻike ʻana i kēia mau mea liʻiliʻi liʻiliʻi interstellar he mea paʻakikī nui ma muli o ko lākou wahi i loko o ka pōʻeleʻele a me ke anuanu o ke ākea interstellar.

Hāʻawi ʻia kēia noiʻi ʻāina, i paʻi ʻia ma ka server preprint kaulana arXiv, kahi hiʻohiʻona hou e pili ana i ke kumu o nā honua rogue. Ke kuhi nei ka poʻe ʻepekema ʻoi aku paha ka nui o nā hīkū lele manuahi i kā mākou galaxy ma mua o nā kuhi mua. No laila, ke hoʻoikaika nei ka hoʻoikaika ʻana e wehe i kēia mau mea huna i waena o ka ākea.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka honua honua?



A: ʻO ka honua holoʻokoʻa, ʻike ʻia hoʻi he honua lana manuahi, e pili ana i kahi honua i hoʻopaʻa ʻole ʻia i kekahi hōkū a lele kūʻokoʻa i ka lewa.

Nīnau: Pehea i hoʻokumu ʻia ai nā honua ʻino?



A: Manaʻo nā manaʻo mua e hiki ke hoʻokumu ʻia nā planeta rogue ma o ka hoʻokūkū kokoke a i ʻole ka gravity perturbations i nā ʻōnaehana hōkū hoʻokahi. Eia nō naʻe, ke hōʻike nei kēia haʻawina hou e hiki ke hana ʻia nā planeta rogue i nā ʻōnaehana hoku binary ma o ka mana o nā mana umekaumaha mai nā hōkū ʻelua a me nā hōkū ʻē aʻe.

Nīnau: He kakaikahi paha nā hōkūhele naʻaupō?



A: ʻOiai i manaʻo ʻia he mea maʻamau lākou, ʻōlelo ʻia kēia haʻawina e ʻoi aku ka nui o nā planeta rogue ma mua o ka manaʻo mua. ʻO ka loaʻa ʻana o nā hōkūhele liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻoi aku ka nui o ka honua ma muli o ka laha ʻana o nā super-Earths a puni nā hōkū dwarf ʻulaʻula.

Nīnau: Pehea e ʻike ai ka poʻe ʻepekema i nā hīnaʻi ʻino?



A: He mea paʻakikī loa ka ʻike ʻana i nā hīnaʻi ʻino ma muli o ko lākou nele i ka mālamalama o ka hōkū e hoʻomālamalama iā lākou. Hoʻohana ka poʻe ʻepekema i nā ʻano hana like ʻole, me ka microlensing gravitational a me ka nānā ʻana i ka infrared, e ʻike i kēia mau kino lani paʻakikī.