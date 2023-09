He Ea Hou o ka ʻImi ʻEpekema: Ka Mana o X-ray Lasers

Ma kahi hoʻomohala kupaianaha no ka noiʻi ʻepekema, ua hoʻomālamalama nā laser X-ray kiʻekiʻe i nā kaʻina kumu o ke ʻano. Ke manaʻo nei kēia mau mea hana ikaika e wehe i nā pilina atomika paʻakikī e hoʻokele i nā hopena kemika, hoʻokele i ka hana electron i nā mea, a wehe i nā mea pohihihi o ke ao kūlohelohe. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hana, manaʻolana nā ʻepekema e loaʻa nā ʻike waiwai e hiki ai iā lākou ke hana hou i nā hana kupaianaha o ke ʻano a hoʻomohala i nā ʻenehana ʻoi aku ka maikaʻi.

ʻO ka Linac Coherent Light Source (LCLS-II) X-ray free-electron laser (XFEL) ma ka SLAC National Accelerator Laboratory i loaʻa i kēia manawa i kahi hanana nui. Hiki i kēia laser kiʻekiʻe ke hana ma kahi o hoʻokahi miliona X-ray uila i kēlā me kēia kekona, kahi hoʻonui nui o ka mana i hoʻohālikelike ʻia i nā hiʻohiʻona mua. ʻO ke keʻena hana SLAC, me ka hui pū ʻana me ke Kulanui ʻo Stanford a kākoʻo ʻia e ke Keʻena ʻOihana, ʻo ia ke poʻo o kēia holomua holomua.

No ka hana ʻana i nā kukui X, hoʻolalelale ka LCLS-II i nā electrons i nā wikiwiki kokoke i ka māmā. Hoʻohana ʻia kēia mau electrons kiʻekiʻe e hoʻopuka i nā pulses X-ray. Ma ka nānā pono ʻana i kēia mau pulses i nā pahu liʻiliʻi, hiki i nā mea noiʻi ke kiʻi i nā kiʻi kikoʻī o nā molekala i ka hana. Hāʻawi kēia mau kaʻina kiʻi i kahi puka aniani i loko o ka hulahula paʻakikī o nā moleke i ko lākou launa pū ʻana me kekahi.

ʻAʻole wale ka mana o ka LCLS-II, akā hana pū nō hoʻi i nā mahana haʻahaʻa haʻahaʻa. Hoʻohana ka mea hana i nā superconductors i hoʻomaloʻo ʻia i ka iwi-chilling 2 degere Kelvin, ʻoi aku ke anuanu ma mua o ka ākea o waho. ʻO kēia anuanu loa e hiki ai i ka wikiwiki a me ka hoʻomalu ʻia o nā electrons ma kahi tunnel 2-kilomita ka lōʻihi.

ʻO nā manaʻo o ka LCLS-II e ʻoi aku ma mua o kona hiki i kēia manawa. Hoʻolālā ka poʻe ʻepekema e hoʻomaikaʻi hou i ka mea kani, hiki iā ia ke hoʻohua i nā kukui X "paʻakikī" me nā lōʻihi hawewe e like me ka mamao ma waena o nā ʻātoma paʻa. Hiki i kēia mau kukui X paʻakikī ke hōʻike i nā kikoʻī paʻakikī e pili ana i nā paʻa atomika a me nā kihi ma waena o lākou.

ʻO ka hui ʻana o ka ʻenehana ʻokiʻoki a me ka ʻike ʻepekema i hoʻokumu ʻia e ka LCLS-II e wehe i nā palena hou i kā mākou ʻimi e hoʻomaopopo i nā hana atomika paʻakikī o ka honua kūlohelohe. Me kēlā me kēia kukuna X-ray, neʻe mākou i kahi kokoke i ka wehe ʻana i nā mea huna hohonu loa o ke ʻano.

