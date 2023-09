Hoʻomohala ʻo Australia i ka mea hana Diagnostic ma muli o CRISPR no ka ʻike ʻana i ka maʻi maʻi Monkeypox

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma Australia i kahi mea hana diagnostic groundbreaking, MPXV-CRISPR, no ka ʻike ʻana i ka maʻi monkeypox (MPXV). ʻO kēia mea hana, ka mea mua o kāna ʻano ma Australia, hoʻohana i ka ʻenehana CRISPR e ʻike i ka maʻi me ka pololei a me ka wikiwiki. ʻO ka noiʻi, kahi hana hana i alakaʻi ʻia e Peter Doherty Institute for Infection and Immunity a me ka Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, i paʻi ʻia ma The Lancet Microbe.

ʻOiai ʻike nui ʻia ka ʻenehana CRISPR no kona hiki i ka hoʻoponopono genome, ua puka koke mai ia he mea hana ikaika no nā kumu diagnostic. Hoʻolālā ʻia ʻo MPXV-CRISPR e hoʻopaʻa i nā kaʻina genetic kikoʻī i loaʻa wale i loko o ka maʻi maʻi MPXV. Ua wehewehe ʻo Kauka Soo Jen Low o ke Kulanui o Melbourne, kekahi o nā mea kākau mua o ka noiʻi, ʻo nā mea hana diagnostic e pili ana i ka CRISPR e hana like me nā mea mākaʻikaʻi loa, e ʻike koke ana i nā mea genetic e pili ana i nā pathogens.

Hoʻolālā ʻia ka mea hana MPXV-CRISPR e ʻike i ka maʻi ma o ka ʻenekinia "alakaʻi" e pili ana i kahi waihona o 523 MPXV genomes. Ke loaʻa ka DNA viral i kahi laʻana lapaʻau, alakaʻi ʻia ka ʻōnaehana CRISPR i ka pahuhopu a hoʻokuʻu i kahi hōʻailona e hōʻike ana i ka hele ʻana o ka maʻi. Hoʻohālikelike ka naʻau a me ka pololei o kēia ʻano hoʻāʻo i nā ʻano PCR maʻamau gula akā me ka pono o ka hāʻawi ʻana i nā hopena i kahi hapa o ka manawa.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona o ka MPXV-CRISPR ka wikiwiki e hiki ai ke hāʻawi i kahi hōʻailona. ʻO nā diagnostics monkeypox kuʻuna e hilinaʻi pinepine i nā hoʻonohonoho kikowaena kikowaena, hiki ke hopena i ka lohi o kekahi mau lā ma mua o ka loaʻa ʻana o nā hopena hōʻike. I ka hoʻokaʻawale ʻana, hiki i ka MPXV-CRISPR ke ʻike i ka maʻi i loko o 45 mau minuke wale nō, e ʻae i ka ʻike wikiwiki ma ka pūnaewele.

Ke hana nei ka hui noiʻi i ka hoʻololi ʻana i ka MPXV-CRISPR i kahi hāmeʻa hiki ke kau ʻia ma nā wahi mālama a puni ka ʻāina. ʻO kēia ka mea e hiki ai ke ʻike i ka maʻi wikiwiki a maʻalahi hoʻi, ma nā wahi mamao a i ʻole nā ​​​​wahi me nā kumu waiwai. Manaʻo ka hui e hoʻololi i ka mālama ʻana i ka monkeypox, hoʻomaikaʻi i nā hopena maʻi, a hoʻomaikaʻi i ka pane olakino lehulehu i nā maʻi ʻino e hiki mai ana.

Ua pili ka hui noiʻi i ka Peter Doherty Institute, ka Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, ka Melbourne Sexual Health Center, a me ke Kulanui ʻo Monash.

