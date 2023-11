ʻO ka wehe ʻana i ka mōʻaukala ʻokoʻa a me ka Evolutionary o nā Crocodiles

ʻO nā Crocodiles, me ko lākou ʻili paʻa paʻa ʻole a me nā ʻano predatory, hoʻāla pinepine i nā manaʻo o nā holoholona kahiko i hoʻololi ʻole ʻia no nā miliona mau makahiki. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia ka noiʻi hou ʻana i kahi ʻano evolutionary i ʻoi aku ka ikaika a me nā ʻano like ʻole no kēia mau mea hoihoi.

ʻOiai aia ma kahi o 28 mau ʻano crocodile ola i ʻike ʻia i kēia manawa, he hapa wale nō kēia o ka hui like ʻole i noho ma ka mōʻaukala. ʻElua mau haʻawina hou i hoʻomālamalama i ke kumu o nā crocodilians a me kā lākou laha nui ʻana a puni ka honua, a me ka ulu ʻana o kā lākou ʻano ulu lohi.

Wahi a kēia mau haʻawina, ʻo ka hui nui o nā crocodilians i kēia manawa i puka mai ma ʻEulopa ma kahi o 145 miliona mau makahiki i hala. Mai laila mai, ua hoʻokaʻawale ko lākou mau kūpuna i nā moʻokūʻauhau like ʻole, me ka hoʻomohala ʻana o nā crocodiles i ka hiki ke ʻae i ka wai paʻakai. ʻO kēia hoʻololi ʻana i hiki ai iā lākou ke laha ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoiai ua paʻa nā alligators i nā kaiapuni wai. Ua paʻi ʻia kēia mau ʻike ma ka Royal Society Open Science.

"ʻO ka hiki ʻana o nā crocodiles e ʻaʻa i nā kino wai paʻakai ua hiki iā lākou ke hoʻolaha nui aku i ka ʻāina i hoʻohālikelike ʻia me nā alligators," wehewehe ʻo Professor Paul Barrett, he paleontologist ma ka Natural History Museum i komo i ka noiʻi. "Ua ulu aʻe nā pūʻulu crocodile ʻē aʻe ma nā wahi like ʻole."

Ma waho aʻe o ka ʻimi ʻana i ka mōʻaukala evolutionary a me ka hāʻawi ʻana i nā crocodiles, ua noiʻi pū ka noiʻi i kā lākou ʻano ulu ʻokoʻa. ʻO ka lohi o ka ulu ʻana i ʻike ʻia i nā crocodiles hou i ʻike ʻia he hoʻololi lua ʻaʻole i loaʻa i ko lākou ʻohana mamao. ʻO kēia haʻawina, i hōʻike ʻia ma Current Biology, ua hōʻike pū ʻia nā crocodiles a me nā manu, i pili pili, ua hōʻike i nā hoʻolālā physiological like ʻole no nā makahiki he 220 miliona.

Aia i loko o ka mōʻaukala evolutionary waiwai a me nā ʻano like ʻole o nā crocodilians nā mea hoihoi i ʻokoʻa loa mai ko lākou mau hoa o kēia manawa. He mea ʻai mea kanu kekahi mau koʻokoʻa kahiko, he niho paʻakikī e like me nā mammals a ʻai paha i nā hua like ʻole, nā ʻuala, a me nā ferns. Loaʻa i nā mea ʻē aʻe nā hoʻololi kai, e like me nā flippers ma mua o nā wāwae a me nā kino streamline. Hōʻike kēia i ka ʻimi ʻana o ka poʻe crocodilian i kahi ʻano o nā niches kaiaola i ko lākou mōʻaukala.

Ma ke aʻo ʻana i kēia ʻokoʻa, loaʻa i nā mea noiʻi ka ʻike i nā moʻolelo ola like ʻole o nā crocodiles. ʻOiai pili pinepine ʻia nā mea kolo nui me ka ulu lohi ʻana, ua ulu wikiwiki a ʻeleʻele nā ​​crocodilian kahiko. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka ulu lohi i hana ʻia ma kahi pae hope o kā lākou hoʻomohala ʻana a ʻaʻole i pili wale ʻia i ko lākou nohona semi-aquatic.

ʻOiai he nui nā nīnau e pili ana i nā kumu kikoʻī no ka ulu lohi ʻana a me nā loli evolutionary o nā crocodiles, ua hāʻawi kēia noiʻi i kahi ʻike hohonu o kā lākou moʻolelo hoihoi a me nā hoʻololi kupaianaha a lākou i hoʻomohala ai i ka wā.

