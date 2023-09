Nānā nā Astronomers i nā hawewe lekiō mai Type Ia Supernova no ka manawa mua

Ua ʻike ka poʻe Astronomers i kahi ʻike ʻike ʻole ma ka ʻike ʻana i nā nalu lekiō i hoʻopuka ʻia mai kahi supernova Type Ia. Hōʻike ʻia kēia ʻike makaʻala i nā ʻike hou i ke ʻano o nā pahū keʻokeʻo keʻokeʻo a me ko lākou mau kaiapuni helium.

ʻO ke ʻano supernovae ʻo Ia nā pahū nuklea e kū mai ana i loko o nā hoku dwarf keʻokeʻo. Hoʻohana nui ʻia lākou e nā astronomers e ana i nā mamao o ka cosmological a e aʻo i ka hoʻonui ʻana o ka Universe. Eia naʻe, ʻaʻole maopopo loa ka ʻano hana ma hope o Type Ia supernovae. Manaʻo ʻia ua hoʻomaka ʻia ka pahū ma muli o ka hoʻonui nui ʻana mai kahi hōkū hoa, kahi o ka hydrogen ka mea i hoʻonui ʻia. Eia nō naʻe, ua manaʻo ʻia he hiki i nā dwarf keʻokeʻo ke hoʻonui i ka helium mai kahi hōkū hoa i nalowale i kona papa waho o ka hydrogen.

ʻO kekahi o nā mea pohihihi e hoʻopuni ana i nā pahū keʻokeʻo keʻokeʻo, ʻo ia ke ʻano o ka mea i kāʻili ʻia mai ka hōkū hoa. ʻAʻole hāʻule nā ​​mea a pau ma luna o ke keʻokeʻo keʻokeʻo; ʻo kekahi o ia mea he ao o nā mea circumstellar a puni ka ʻōnaehana hōkū binary. Ua manaʻo ʻia ʻo nā hawewe haʻalulu mai ka pahū ʻana e hele ana ma kēia mea pōʻai e hoʻonāukiuki i nā ʻātoma a hopena i ka hoʻokuʻu ʻana i nā nalu lekiō ikaika. ʻOiai ka nui o nā nānā ʻana o Type Ia supernovae e kū nei i loko o ke ao o nā mea circumstellar, ʻaʻole i ʻike ʻia ka hoʻokuʻu ʻana o ka hawewe lekiō a hiki i kēia manawa.

Ua nānā kekahi hui o nā mea noiʻi honua, me nā lālā mai ke Kulanui ʻo Stockholm a me ka National Astronomical Observatory o Iapana, i kahi supernova Type Ia i pahū i ka makahiki 2020. Ua ʻike lākou ua hoʻopuni ʻia kēia supernova e nā mea circumstellar i haku mua ʻia me ka helium. Eia hou, ua ʻike maikaʻi lākou i nā nalu lekiō mai ka supernova. I ka hoʻohālikelike ʻana i ka ikaika hawewe lekiō i ʻike ʻia me nā hiʻohiʻona manaʻo, ua hoʻoholo nā mea noiʻi ua hoʻonui ka dwarf keʻokeʻo i nā mea ma kahi o 1/1000 ka nui o ka Lā i kēlā me kēia makahiki. ʻO kēia ka mea mua i hōʻoia ʻia ʻo Type Ia supernova i hoʻokumu ʻia e ka hoʻonui nui ʻana mai kahi hōkū hoa me kahi papa waho i loko o ka helium.

ʻO ka loaʻa ʻana o nā hawewe lekiō mai kēia supernova Type Ia waiwai nui i ka helium e manaʻo ʻia e hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ʻano pahū a me nā kūlana e hiki ai i kahi supernova Type Ia. Hoʻolālā ka hui noiʻi e hoʻomau i ka ʻimi ʻana i nā lekiō mai nā ʻano supernova ʻē aʻe o Type Ia no ka loaʻa ʻana o nā ʻike hou aʻe i ka hoʻomohala e alakaʻi ai i kēia mau hanana pahū.

