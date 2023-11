Nā ʻike hou i ka hana hou ʻana i ka ʻōpala: Ka male ʻana me ka ʻole o ka hoʻokomo ʻana

I loko o ka honua o ka hoʻohua ʻana o ka mammalian, ua manaʻo mau ʻia ʻo ka male ʻana e pili ana i ka intromission - hoʻokahi mammal e komo i kekahi me kā lākou penis. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou ua lawe ʻia nā ʻōpeʻapeʻa serotine kāne i kahi ala ʻē aʻe, ke kākau hou ʻana i nā lula o ka male mammalian. Ke komo nei kēia mau ʻōpeʻapeʻa i ke ʻano o ka male ʻana i ʻoi aku ka hoʻomanaʻo ʻana i nā manu ma mua o ko lākou mau hoa huluhulu.

ʻO ke aʻo ʻana, alakaʻi ʻia e Dr Nicolas Fasel, ua nānā i ke ʻano o ka male ʻana o nā ʻōpeʻa serotine (Eptesicus serotinus) a loaʻa kahi mea kupanaha. Ma mua o ka hoʻohana ʻana i kā lākou penis no ka hoʻokomo ʻana, hoʻohana nā ʻōpeʻa serotine kāne iā ia ma ke ʻano he "lima copulatory." Hoʻopā lākou i ko lākou mau ʻōpū me ka puʻupaʻa o ka wahine, no laila ke ʻano o ka hoʻopā ʻana i ʻoi aku ka like me nā manu ma mua o nā mea momona ʻē aʻe. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ko mākou ʻike i nā maʻamau male a hōʻike i nā hoʻololi hoihoi i hiki ke ala mai i ke kaua o nā kāne.

Ua nānā ka hui i nā hola o nā kiʻi wikiō mai kahi hale pule Dutch i hele pinepine ʻia e nā ʻōpeʻa serotine a nānā pū kekahi i nā ʻōpeʻa pio i loko o kahi kikowaena hoʻolaʻa ʻōpeʻa Ukrainian. Mai kēia mau hiʻohiʻona, ʻike lākou he ʻano ʻano "puʻuwai" i uhi ʻia i ka lauoho ma ka piko o kā lākou penis i ka wā e kū pono ai. Hoʻohana ʻia kēia ʻano hana ma ke ʻano he lima copulatory, e hoʻonohonoho hou ana i ka membrane huelo o ka wahine e ʻae i nā kāne e ʻike i ke kūlana male kūpono.

He 53 mau minuke ka lōʻihi o ka hoʻopaʻa ʻana ma waena o nā ʻōpeʻa serotine kāne a me ka wahine, a ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o ka hapalua lā. ʻO kēia lōʻihi lōʻihi paha ma muli o ke ʻano kūʻokoʻa o kā lākou ʻano male.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia ʻano hoʻopaʻa like ʻole i loko o nā ʻōpeʻapeʻa serotine e hoʻomālamalama i ka manaʻo o ka paio moe kolohe, kahi e ulu ai nā kāne a me nā wahine o nā ʻano like ʻole i pane i ka hoʻāʻo ʻana o kēlā me kēia e loaʻa ka pōmaikaʻi. I ka hihia o nā ʻōpeʻa serotine, ua hoʻololi ke ʻano o ko lākou mau genital i ka pane ʻana i nā hana pale i hoʻohana ʻia e nā wahine e pale aku i nā mea makemake ʻole.

Ke neʻe nei i mua, manaʻo ka poʻe noiʻi e ʻimi i nā ʻano copulatory i nā ʻano ʻōpeʻapeʻa ʻē aʻe a e ʻimi i nā ʻano huna o ka hoʻohua ʻana i ka ʻeke. ʻO kēia ʻike hou e pili ana i nā ʻano male ʻāpeʻa e wehe i nā ala hoihoi no ka noiʻi hou ʻana i nā mea kupanaha o ka hoʻohua holoholona.

NPP

Nīnau: Pehea e pili ai nā ʻōpeʻa serotine kāne?

A: Hoʻohana nā ʻōpeʻapeʻa serotine kāne i kā lākou penis ma ke ʻano he "lima hoʻopaʻa ʻana" ma ka hoʻopā ʻana i ko lākou mau ʻōpū i ka vulva o ka wahine.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o nā kau male ʻana no nā ʻōpeʻa serotine?

A: Ma ka awelika, ʻoi aku ka lōʻihi o nā manawa male ma waena o nā ʻōpeʻa serotine kāne a me ka wahine he 53 mau minuke, akā hiki ke lōʻihi i kekahi manawa ma mua o ka hapalua lā.

Nīnau: He aha ka paio moe kolohe?

A: E pili ana ka paio pili i nā loli hoʻololi e kū mai ana ma waena o nā kāne a me nā wahine o nā ʻano like like i ko lākou hoʻokūkū ʻana no ka holomua hānau.

Nīnau: Pehea ka ulu ʻana o ke ʻano o nā ʻōpū ʻōpeʻa serotine kāne?

A: Ua ulu aʻe ke ʻano o nā ʻōpū ʻāʻī serotine kāne e lanakila ai i nā hana pale i hoʻohana ʻia e nā wahine. Kōkua ka penis nui i ka hoʻonohonoho hou ʻana i ka membrane huelo o ka wahine i mea e maʻalahi ai ka male ʻana.