ʻO ke ao hoʻohiwahiwa o ka fungal carnivory: pehea ka pahele a kahi predator i nā meaʻai

Ua hāʻawi ʻia kahi noiʻi hou i nā ʻike hou i nā kaʻina molekala koʻikoʻi e pili ana i ka wā e hopu a ʻai ʻia ai e kahi haʻi kino. Ua kālele ka noiʻi iā Arthrobotrys oligospora, he ʻano haʻahuʻa e loaʻa mau nā meaʻai mai ka palaho ʻana o nā mea ola akā hiki ke hoʻohana i ka predation i ka wā e pōloli ai a i ʻole nā ​​​​ilo kokoke.

ʻOiai ua hoʻomālamalama nā haʻawina mua i ka biology o ka pilina predator-prey i loko o nā fungi, ʻaʻole ʻike nui ʻia nā kikoʻī molekala o kēia kaʻina hana. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia ʻike ʻike, ua hana kahi hui i alakaʻi ʻia e Hung-Che Lin o Academia Sinica ma Taipei i kahi ʻano o nā hoʻokolohua lab me ka nematode worm Caenorhabditis elegans.

Me ka hoʻohana ʻana i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo RNAseq, ua loiloi nā mea noiʻi i ka hana o nā ʻano genes like ʻole ma A. oligospora ma nā pae like ʻole o ka predation. Ua ʻike lākou i nā kaʻina hana koʻikoʻi koʻikoʻi i koʻikoʻi i ke ʻano predatory o kēia haʻuki.

Hōʻike nā ʻike i ka wā e ʻike ai ʻo A. oligospora i kahi ilo, aia ka piʻi ʻana o ka hana hou ʻana o DNA a me ka hana ribosome. Ma hope mai, aia ka hoʻoponopono ʻana o nā genes e hoʻopili ana i nā protein e pili ana i ka hoʻokumu ʻana a me ka hana ʻana, me nā protein worm-adhesive huna a me kahi ʻohana protein hou i kapa ʻia ʻo "trap enriched proteins" (TEP).

ʻO ka hope loa, i ka manawa i hoʻolōʻihi ai ʻo A. oligospora i nā hale filamentous i loko o ka ilo e ʻeli ai, ʻoi aku ka ikaika o nā genes e hoʻopili ana i nā enzyme like ʻole i kapa ʻia ʻo protease, ʻoiai he hui i kapa ʻia he metalloproteases. ʻO kēia mau protease ke kuleana no ka wāwahi ʻana i nā protein, e hōʻike ana i kā lākou kuleana i ke kōkua ʻana i ka ʻeli ʻana i ka ilo.

ʻAʻole wale kēia mau ʻike e hāʻawi i ka ʻike hohonu o nā mīkini molekala ma lalo o ka A. oligospora predation akā ke waiho pū nei i ke kumu no ka noiʻi ʻana i ka wā e hiki mai ana i nā pilina pili ʻana i nā mea ʻaihue fungal.

NPP:

Nīnau: He aha ka RNAseq?

A: ʻO RNAseq kahi ʻenehana i hoʻohana ʻia e kālailai i ka hōʻike gene ma ke ana ʻana i ke kiʻekiʻe o nā molekole RNA i kahi laʻana. Hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi i ka hana o nā ʻano genes i nā manawa like ʻole.

Nīnau: He aha nā protease?

A: He mau enzymes ka Proteases no ka wāwahi ʻana i nā protein i loko o nā peptides liʻiliʻi a i ʻole nā ​​waikawa amino. Pāʻani lākou i nā hana koʻikoʻi i nā kaʻina hana olaola like ʻole, me ka hoʻoemi ʻana.

Nīnau: He aha ka metalloprotease?

A: ʻO nā metalloproteases kahi papa o nā protease e koi ana i nā ion metala, e like me ka zinc, no kā lākou hana enzymatic.

