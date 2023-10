Ke noiʻi ʻana i ka ʻike manawa ma ka Autism: He ʻike hohonu ma o nā ʻano holoholona

ʻO ka ʻike manawa he mea koʻikoʻi o ka ʻike kanaka a me nā holoholona, ​​​​e pili ana i ka hoʻoholo ʻana, hoʻomanaʻo, kamaʻilio, a me ka mana kaʻa. ʻO Fuat Balci, ʻo Kauka Fuat Balci mai ke Kulanui o Michigan, ʻimi hohonu i ka hana o ka noʻonoʻo kanaka a me ka holoholona, ​​​​e aʻo ana i ke ʻano o ka manawa a me kona mau like a me nā ʻokoʻa ma waena o nā ʻano.

Hoʻopili pono ʻo Balci i ka manawa scalar, kahi hiʻohiʻona kumu o ka ʻike manawa i kaʻana like ʻia e nā ʻano like ʻole. Ke piʻi aʻe nei ka manawa, e emi ana ka pololei o ka manawa o loko, e like me ka pixelation ma ke aniani kīwī. Hōʻike kēia i ka mālama ʻia ʻana o ka hana stopwatch o ka lolo kanaka a hoʻohālikelike ʻia i waena o nā ʻano ʻano like ʻole.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻike manawa he mau hopena kūpono, me ka ʻike i nā kumu hoʻomohala o ka noʻonoʻo kanaka a me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano holoholona e aʻo ai i ka lolo kanaka. ʻAe ʻia ka noiʻi a Balci no ka ʻimi ʻana i nā pilikia ʻike manawa e pili ana i nā maʻi neurological e like me autism, hiki ke alakaʻi i nā hana therapeutic.

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina e pilikia paha ka poʻe me ka autism i kā lākou uaki i loko, e hopena i kahi manaʻo kiʻekiʻe o ka maopopo ʻole. Hiki ke hoʻonui i ka maopopo ʻole i nā ʻano hana hou a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe o ka autism. Manaʻo ʻo Balci e wehe i ka pilina ma waena o nā hemahema o ka manawa a me nā hōʻailona ākea o ka autism.

Ma o kāna papahana, i kapa ʻia ʻo "NeVRo: Hoʻohui ʻana i ka kiʻi calcium, optogenetics a me ka ʻoiaʻiʻo maoli e noiʻi i ka uaki kūloko i ka autism," hoʻohana ʻo Balci i nā hiʻohiʻona holoholona autistic e ʻimi i ke kuleana o ka ʻike manawa i nā maʻi o ka spectrum autism. ʻO nā wahi hoʻāʻo holoholona maʻamau i nā pahu liʻiliʻi e kaupalena i ka nānā ʻana i nā ʻano kūlohelohe. Ua lanakila ʻo Balci i kēia palena ma o ka hoʻokumu ʻana i nā kūlana hoʻāʻo ecologically e hoʻohana ana i ka ʻenehana ʻoiaʻiʻo.

Ma ka hoʻonohonoho hoʻokolohua a Balci, holo nā ʻiole ma kahi pōleʻa i hoʻokuʻu ʻia, e hoʻomalu ana i kā lākou neʻe ʻana i kahi hoʻonohonoho virtual. Hāʻawi kēia ala i kahi ʻano hoʻāʻo maoli maoli a hiki i ka nānā ʻana i ka hana neuron pākahi ma kahi pae kelepona. Hoʻohui ʻo Balci i ka ʻoiaʻiʻo maoli me nā ʻenehana ʻokiʻoki e like me ke kiʻi calcium a me nā optogenetics e hoʻopunipuni i nā neurons kikoʻī a nānā i nā ʻano hana o ka lolo.

ʻO kēia ala hoʻohui i ʻoi aku ma mua o ka nānā maʻalahi ʻana o nā ʻano holoholona no nā maʻi kanaka a me nā lāʻau lapaʻau. ʻO ka phenotyping hohonu a Balci e pili ana i ka nānā ʻana i nā ʻano a me nā hiʻohiʻona e hiki ke hoʻoponopono i ka hana o ka lolo i ʻike ʻia i ka autism.

ʻO ka noiʻi a Balci ka manaʻo e hāʻawi i kahi ʻike hohonu o nā mīkini cognitive a me kā lākou kuleana i nā maʻi e like me ka autism. Ma ke kamaʻilio ʻana i nā hōʻailona koʻikoʻi o ka autism, manaʻolana ʻo ia e wehe i kahi kumu kumu maʻamau. Hiki i kēia mākaʻikaʻi ke wehe i kahi ʻike hohonu o nā pilikia cognitive i ka puʻuwai o autism a hoʻomākaukau i ke ala no nā hana lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi.

Sources:

– Ke Keʻena ʻEpekema Biological University o Michigan (UM Biological Sciences)

– ʻO Fuat Balci, Polopeka Kūkākūkā ma UM Biological Sciences