Ka Hoʻomaopopo ʻana i nā Motors Bacterial: Nā hopena no nā Nanomachines Efficient

Ua loaʻa i nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Nagoya, ke Kulanui o Osaka, a me Nagahama Institute of Bio-Science and Technology i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka locomotion o ka bacteria a me kāna mau noi i ka hoʻomohala ʻana i nā nanomachines. ʻO ka hui, i alakaʻi ʻia e Professor Emeritus Michio Homma a me Professor Seiji Kojima, i ʻike i ke kuleana o ka mole FliG i ka papa hae, a i ʻole ka "motor," o ka bacteria.

He rotor a he stator ka motika flagellar ma ka bacteria. Ke hana nei ka stator ma ke ʻano he ʻenekini, ʻoiai ke kaʻa ʻana o ka rotor ma muli o ka hoʻoili ʻana o ka rotation o ka stator. Hāʻawi kēia ʻano hana i ka bacteria e neʻe i mua a i hope paha. ʻO ke apo C, kahi paʻakikī protein, e hoʻomalu i kēia neʻe. Hana ʻia ka molekala FliG i loko o ke apo C ma ke ʻano he paʻa, e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻololi ma waena o ka neʻe ʻana i mua a i hope.

Ua noiʻi ka poʻe noiʻi i ka mutant G215A o ka mole FliG, ka mea e hoʻohuli mau ai i ka uaki o ke kaʻa. Ma o kā lākou noiʻi ʻana, ua ʻike ka hui ʻo nā loli i ka hoʻolālā FliG a me ka launa pū ʻana o nā molekala wai a puni ke kuleana o ka neʻe ʻana i ka uaki. Hoʻololi pū ʻia kēia mau hoʻololi i ke ʻano maʻamau o FliG ke hoʻololi ʻo ia i ka uaki. Hiki i nā ʻokoʻa hoʻolālā ke hoʻololi i waena o ka neʻe ʻana i mua a i hope i ka pane ʻana i ko lākou kaiapuni.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā waiwai kino o ka protein FliG kahi holomua i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano molekala o ka hoʻololi ʻana i nā kaʻa. Hāʻawi nā ʻike i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā mīkini paʻakikī me ka hoʻololi ʻana i ka ikehu kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻike i ka hoʻolālā ʻana i nā nanomachines artificial i loaʻa ka mana pololei ma luna o kā lākou huli ʻana. Hiki i kēia mau holomua ke hoʻololi i nā ʻano hana like ʻole, e like me ka lāʻau lapaʻau a me ka hoʻolālā ʻana i ke ola artificial.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma iScience, hōʻailona i kahi pae koʻikoʻi i mua o ko mākou ʻike ʻana i nā motika bacteria a me kā lākou mau hopena kūpono no ka hoʻomohala ʻana i nā nanomachines ʻoi aku ka maikaʻi. Wehe ia i nā ala hou no ka noiʻi ʻana i ka nanotechnology a me ka ʻenekinia, e hāʻawi ana i nā mea hoihoi no nā holomua ʻenehana e hiki mai ana.

Source:

Tatsuro Nishikino et al. ʻO nā hoʻololi i ka pūnaewele hydrophobic o ka FliGMC domain e hoʻohuli i ka hoʻololi ʻana o ka mīkini hae hae, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Ke Kulanui ʻo Nagoya]