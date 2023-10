ʻO ka Open Space Foundation: Hoʻopili i ka Gap i ka Hoʻonaʻauao ʻepekema

Ma ke kaona ʻo Theni, Tamil Nadu, ua ʻike ʻia kahi ʻōpio ʻo Surender Ponnalagar i kahi makemake no ka astronomy e hoʻohālike i kona wā e hiki mai ana. I kēia manawa he kanaka kilo hōkū ma Al Sadeem Astronomy ma Abu Dhabi, ua noʻonoʻo ʻo Surender i kāna huakaʻi a me ka hopena o ka ʻike mua ʻana i ka ʻepekema. Hoʻoikaika ʻia e hāʻawi i ka manawa like i nā poʻe ʻē aʻe, ua hoʻokumu ʻo Surender a me nā poʻe like like i ka Open Space Foundation (OSF).

Manaʻo ka OSF e hoʻonui i ka hoʻonaʻauao ʻepekema i nā kula aupuni a me nā kula i kōkua ʻia e ke aupuni, ʻoiai ma nā wahi kuaʻāina kahi i kaupalena ʻia nā manawa kūpono. I nā makahiki, ua hōʻea lākou ma luna o 10,000 mau haumāna ma Tamil Nadu, Karnataka, a me Kerala.

ʻO ka hoʻolikelike ʻana i ka haʻawina e kūlike i ka ʻimi a me nā koi o nā haumāna ke kī i ko lākou holomua. He kuleana koʻikoʻi ko Anupama Pradeepan i ka hoʻomohala ʻana i nā haʻawina i ka hoʻokumu ʻana i nā mea hoʻonaʻauao ʻepekema pili pono.

ʻAʻole nā ​​pilikia i hōʻemi i ka hui mai kā lākou misionari. ʻO ka hoʻololi ʻana i nā nīnau, ka ulu ʻana o nā ʻāina hoʻonaʻauao, a me ke kaulike ʻana i nā kumuwaiwai kanaka he mau kaʻina aʻo mau. Eia naʻe, loaʻa pinepine nā ʻike hoihoi mai nā haumāna ponoʻī. ʻO kā lākou mau nīnau, i kekahi manawa e haʻalele ana i nā kumu aʻo e ʻimi ana i nā pane, e hōʻike ana i ko lākou makemake nui a make wai i ka ʻike.

ʻO kahi hālāwai poina ʻole i ka wā o kahi kipa OSF i kahi kula ma ke kauhale ʻo Sukkampatti. I ka hoʻolauna ʻia ʻana o nā haumāna i kahi telescope, ua piha ko lākou hoihoi, a nīnau lākou i nā nīnau like ʻole. ʻO kekahi nīnau koʻikoʻi inā paha e hiki iā lākou ke ʻai i ka wā o ka pō o ka lā, e hōʻike ana i nā pōʻaiapili moʻomeheu a me ka pilikanaka i hoʻololi i ko lākou manaʻo. Ua hāʻawi ka OSF i ka wehewehe ʻepekema, me ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻai ʻana i ka wā o ka pō o ka lā ʻaʻohe pilikia.

Ua pili pū ka manaʻo moʻomeheu i ke ʻano o ka hele ʻana o nā haumāna i nā hanana lani. Ua kanalua a hōʻole paha kekahi mau keiki e hoʻokokoke i ke kelepona i ka wā i hoʻolauna ʻia ai iā Saturn ma muli o nā manaʻo moʻomeheu kūikawā. Eia naʻe, ʻo ke kahaha a me ke kahaha i loaʻa i nā keiki i ka ʻike ʻana i ka mahina no ka manawa mua, he mea hoihoi maoli nō.

Ke hoʻomau nei ka Open Space Foundation i ka mana ma o nā pilikia, i alakaʻi ʻia e kā lākou kūpaʻa e hana i nā mea kupanaha o ka lewa i hiki i nā mea āpau. ʻO kā lākou ʻano kūʻokoʻa a me ka hoʻolaʻa ʻana i ka hoʻolike ʻana i ka hoʻonaʻauao ʻepekema i nā pono o nā haumāna he ʻokoʻa koʻikoʻi i ka hoʻopaʻa ʻana i ke āpau o ka hoʻonaʻauao ʻepekema.

He aha ka Open Space Foundation?

ʻO ka Open Space Foundation (OSF) kahi hana hui i hoʻokumu ʻia e Surender Ponnalagar a me nā mea makemake ʻē aʻe. ʻO kā lākou pahuhopu ka hoʻonui ʻana i ka hoʻonaʻauao ʻepekema i nā kula aupuni a me nā kula kōkua aupuni, ʻoi aku hoʻi ma nā kuaʻāina.

Ma hea lākou i hiki ai?

Ua hiki aku ka OSF ma luna o 10,000 mau haumāna ma Tamil Nadu, Karnataka, a me Kerala.

Pehea lākou e hoʻoponopono ai i ka papahana?

Hoʻopili ka OSF i ka haʻawina e kūlike i ka ʻimi a me nā koi o nā haumāna. He kuleana koʻikoʻi ʻo Anupama Pradeepan, me kona akamai i ka hoʻomohala ʻana i nā haʻawina.

He aha nā pilikia i loaʻa iā lākou?

Ua alo ka OSF i nā pilikia e like me ka hoʻololi ʻana i nā nīnau, ka hoʻomohala ʻana i nā ʻāina hoʻonaʻauao, a me ke kaulike pono ʻana i nā kumuwaiwai kanaka.

He aha kekahi mau hālāwai poina ʻole?

I ka wā o kahi mākaʻikaʻi OSF i ke kula, ua nīnau nā haumāna i nā nīnau like ʻole, me ka hiki ke ʻai i ka wā o ka lā. Ua ʻike pū ʻia nā manaʻoʻiʻo moʻomeheu a me nā hopena kikoʻī i nā mea lani lani. ʻO kekahi o nā mea hoʻohiwahiwa loa, ʻo ia ka manawa mua i kau ai nā keiki i ko lākou mau maka i ka mahina.

