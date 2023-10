Hiki ke ʻoki ʻia nā hōkū i ka hapalua e "Relativistic Blades," Wahi a kahi noiʻi hou.

By

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ma ka Center for Cosmology and Particle Physics ma ke Kulanui o New York e hōʻike ana e hiki ke ʻoki ʻia nā hōkū i ka hapalua e nā "relativistic blades," ʻo ia nā kahe ikaika loa o ka plasma i hoʻohālikelike ʻia e nā māla magnetic ikaika loa. Hiki i kēia mau ʻūhā hoʻokaʻawale hōkū ke wehewehe i kekahi o nā pahū ʻālohilohi loa o ke ao holoʻokoʻa, i kapa ʻia ʻo gamma-ray bursts (GRBs).

ʻO nā GRB nā pahū nui loa i ka lewa, akā hele pinepine lākou i kahi mamao loa no mākou e nānā pono iā lākou. Manaʻo ʻia kēia mau ʻūhā e hana ʻia e nā lua ʻeleʻele a i ʻole nā ​​​​magnetars, nā hōkū neutron nui loa. Eia nō naʻe, paʻakikī ka nalo ʻana o kekahi mau GRB i nā astronomers e wehewehe.

Ma kēia noiʻi hou, manaʻo nā mea kākau e hopena kēia mau GRB i ka make ʻana o nā hōkū nui. Ke make ka hōkū, hāʻule kona kumu, a lilo i hōkū neutron i hoʻopuni ʻia e nā papa hydrogen a me ka helium. Ma o ke kaomi wikiwiki a me ka hoʻololi ʻana, hiki i kēia hōkū neutron ke loaʻa i kahi māla magnetic ikaika loa, e hoʻohuli iā ia i magnetar.

ʻO ka pōʻino e hoʻopuni ana i kahi magnetar hānau hou e hoʻopuʻi ʻia ai kona mau wahi a puni ma ke ʻano puʻupuʻu ma muli o ka ikaika o ka radiation a me nā māla magnetic. ʻO ka noiʻi mua e hōʻike ana e puka ana kahi jet ma ke koʻi wili o ka magnetar ma muli o ka hopena. Eia nō naʻe, ua ʻike ka poʻe noiʻi ma kēia noiʻi ʻana hiki i nā māla magnetic o ka magnetar ke hoʻopuka i nā pahū o ka radiation ma kāna equator.

ʻO kēia mau pohā o ka pāhawewe, i hana ʻia e nā mana centrifugal o ka hoku kaʻawili ʻana, hana ʻia i maka e neʻe ana ma ka hōkū ma kahi kokoke i ka māmā o ka māmā. ʻOi aku ka ikehu i lawe ʻia e kēia "relativistic blade" ma mua o ka pahū supernova a hiki ke hoʻokaʻawale pono i ka hōkū i ka hapalua ke hele i waho. Ke hoʻomau nei ka pahi i ka hele ʻana no kahi mamao nui ma mua o ka nalowale ʻana o ka manawa, e wehewehe ana i ka lohi ʻana o kekahi mau GRB.

I ka wā o kāna huakaʻi, hōʻiliʻili ka pahi i nā mea hou aku, e hoʻonui ana i kona mana luku. Hoʻohui hou, hoʻoulu ka lau i nā pilikia i loko o ka hōkū ponoʻī, e alakaʻi ana i kona make hope loa.

ʻOiai ʻo kēia haʻawina e hōʻike ana i ka plausibility o ka relativistic blades e wehewehe ana i nā GRB, ʻo ka noiʻi e hiki mai ana ka manaʻo e kālailai pehea e ulu ai kēia mau lau i ka manawa a hoʻomaopopo i ke kaʻina o ka make stellar pili me lākou. Ma ka ʻike ʻana i nā pūlima koʻikoʻi o kēia ʻano pahū, hiki i nā ʻepekema ke hōʻoia inā pili nā GRB i ʻike mua ʻia me kēia kumu hoʻohālike.

Nā Puna: Center for Cosmology and Particle Physics ma New York University, arXiv.org