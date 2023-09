Hoʻi ʻo ULA's Atlas V Rocket i ka lawelawe me ka hoʻohana ʻana i ka Satellite holomua

Ua hoʻi maikaʻi ʻo United Launch Alliance's Atlas V rocket i ka lawelawe ma hope o ka ʻumi mahina o ka wehe ʻana. Ua hoʻokuʻu ʻia ka rocket i ka Lāpule me ka misionari o ka hoʻoili ʻana i nā satelite he nui i ka orbit geosynchronous no ka National Reconnaissance Office (NRO) a me ka US Space Force. Ua hōʻailona kēia hoʻolaha i ka hopena o ka manawa lōʻihi loa ma waena o ka hoʻokuʻu ʻana o Atlas V i 20 mau makahiki.

ʻO ULA, kahi hui hui ma waena o Boeing a me Lockheed Martin, ke alo nei i ka lohi o ka mea kūʻai aku ke kumu nui o ka nele o ka hoʻokuʻu ʻana no ka rocket Atlas V. Eia nō naʻe, aia nō he 18 mau huakaʻi Atlas V i hoʻonohonoho ʻia, me nā rockets e lawe mua ana i nā satelite no ka pūnaewele broadband Kuiper o Amazon a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā astronauts ma ka pahu pahu hui o Boeing Starliner.

ʻO ka misionari i hoʻokuʻu ʻia i ka lā Lāpule no ka NRO, i kapa ʻia ʻo "Silent Barker," e nānā i nā neʻe o nā mokulele ʻē aʻe i ka orbit geosynchronous, me ka nānā ʻana i ka hana satelika Kina a me Lūkini. Hōʻike kēia mikiona i ke koʻikoʻi o ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i nā hana lewa.

Ua hoʻā ka pōhaku ʻo Atlas V i kāna ʻenekini nui RD-180 i hana ʻia e Lūkia a me ʻelima mau kaula hoʻoikaika ikaika e piʻi aku mai Cape Canaveral Space Force Station. Ua hoʻokuʻu ka pae mua o ka rocket i nā mea hoʻoikaika a ma hope i hoʻokaʻawale ʻia e ʻae i ka pae kiʻekiʻe o Centaur e hoʻomau i ka wikiwiki i ka orbit. Ua hoʻokomo maikaʻi ka ʻenekini RL10 o ke kahua kiʻekiʻe o Centaur i nā mea ʻaʻa i loko o kahi orbit kokoke i ke kiʻekiʻe geosynchronous.

Ke hana nei ʻo ULA i ka hoʻololi ʻana mai ka rocket Atlas V i ka rocket Vulcan hou. ʻO ka papahana Atlas V i kēia manawa he 18 mau hoʻokuʻu hou i hoʻonohonoho ʻia, ma mua no nā mikiona capsule ʻo Boeing's Starliner crew capsule. ʻO ka Vulcan rocket, ka mea e hoʻohana i nā ʻenekini BE-4 o Blue Origin, e manaʻo ʻia e lawe ʻia ma ke ʻano he rocket mua i nā makahiki e hiki mai ana.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana o ka rocket Atlas V i ka lawelawe he mea nui ia no ULA. Hōʻike ia i ko lākou hiki ke hāʻawi i nā satelite i ka orbit geosynchronous a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka hilinaʻi a me ka hoʻokuʻu pinepine ʻana i ka ʻoihana lewa.

