ʻO ka Satellite UK hou e nānā i ke aniau a me nā pōʻino kūlohelohe

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo United Kingdom e kōkua i ka hoʻomohala ʻana i kahi mokulele hou i hoʻolaʻa ʻia no ka nānā ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā pōʻino kūlohelohe. I ka hui pū ʻana me Pokukala a me Sepania i ka papahana ʻo Atlantic Constellation, e hoʻolako kālā ke UK Space Agency i ke kūkulu ʻana i kahi ukali alahele, e manaʻo ana e hōʻiliʻili i nā ʻikepili waiwai a me nā manawa hou e pili ana i nā kūlana kaiapuni o ka Honua. ʻO ka hoʻolālā, i loaʻa iā £ 3 miliona ma ke kālā kālā mai ke aupuni UK, ʻaʻole ia e kōkua wale i ka ʻike a me ka nānā ʻana i nā pōʻino kūlohelohe akā kākoʻo pū kekahi i nā hana e hoʻēmi i nā pilikia.

ʻO ka satellite hou, kahi hui pū me Open Cosmos, kahi hui i hoʻokumu ʻia ma ka Harwell Space Campus ma Oxfordshire, e kōkua nui i nā hoʻolālā honua e kuhikuhi ana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ke kōkua ʻana i ka pōʻino. E hāʻawi pū i ka ʻikepili koʻikoʻi no nā ʻoihana koʻikoʻi e like me ka mahiʻai a me ka ikehu, e hoʻonui hou i kā lākou mau hana hoʻomau. ʻO Andrew Griffith, he kuhina ma ka 'Oihana no ka ʻepekema, Innovation, a me Technology, ua hoʻoikaika i ka hana koʻikoʻi o ka nānā ʻana o ka Honua i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia koʻikoʻi o ka honua. Ua ʻōlelo ʻo ia e hiki ai i ka ʻikepili satellite ke hoʻoholo wikiwiki, ʻoiai ke kākoʻo nei i nā ʻāpana like ʻole o ka hoʻokele waiwai o UK.

Ma ka hui pū ʻana me Open Cosmos a me ke kākoʻo ʻana i ka makemake o Atlantic Constellation, manaʻo ka UK e hoʻohana i ka ʻenehana ākea e hoʻokō i nā pahuhopu like. ʻAʻole wale kēia hui pū ʻana i nā manawa hou no ka hoʻomohala ʻana i nā mākau e hiki mai ana akā e hoʻopuka pū i nā manaʻo hana, e hoʻoikaika ana i ka ulu waiwai i loko o ka ʻāina. ʻO ka hoʻolaha ʻana o ke komo ʻana o UK i ka papahana me ka hoʻomaka ʻana o ka UK Space Conference ma Belfast, Northern Ireland, e hōʻike hou ana i ka manaʻo o ka lāhui i ka holomua ʻana i ka noiʻi ʻepekema a me ka ʻimi ākea.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka papahana ʻo Atlantic Constellation?

ʻO ka papahana Atlantic Constellation kahi hana i alakaʻi ʻia e Pokukala, Sepania, a me United Kingdom e hoʻomohala i kahi hui o nā satelite e manaʻo ana e nānā i nā kūlana kaiapuni o ka Honua, me ka nānā pono ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā pōʻino kūlohelohe.

Pehea e kōkua ai ka satellite hou i ka hoʻololi ʻana i ke aniau?

ʻO ka satellite hou, i kākoʻo ʻia e ke aupuni UK a hoʻomohala ʻia me ka hui pū ʻana me Open Cosmos, e hāʻawi mau i ka ʻikepili i hoʻonui pinepine ʻia i ke aniau o ka Honua. He mea nui kēia ʻike i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ke aniau a me nā ʻano, ʻo ia hoʻi, e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike a me ka hoʻokō ʻana i nā hoʻolālā hoʻohaʻahaʻa i ke aniau.

He aha nā ʻoihana e pōmaikaʻi mai ka ʻikepili o ka satellite?

He waiwai ka ʻikepili o ka satellite i nā ʻano ʻoihana, me ka mahiʻai a me ka ikehu. E hoʻonui ia i nā hana mahiʻai ma o ka hāʻawi ʻana i nā ʻike e pili ana i ke ʻano o ke aniau a me ka hoʻokele ʻāina, i ka hopena i ka hoʻonui ʻana i ka huahana a me ka hoʻomau. Eia kekahi, hiki i ka ʻāpana ikehu ke hoʻohana i ka ʻikepili e hoʻomaikaʻi i nā hana a pane maikaʻi aku i nā pilikia pili i ke aniau.