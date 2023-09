ʻO ka heluna manu ma UK ke alo i ka poʻe lanakila a me ka poʻe pio i ka wā e hoʻololi ai ke aniau

Ke hele nei ka nui o nā manu ma UK i nā loli nui ma muli o ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, e like me ka poʻe ʻepekema. ʻOiai e ulu ana kekahi mau ʻano, ke kū nei kekahi i nā emi nui.

ʻO ka lilo ʻana o nā wahi kūlohelohe, ka hoʻohana ʻana i nā lāʻau pesticides, a me ka hoʻololi ʻana i ke ʻano o ka ʻano o ke aniau ke kumu i ka emi ʻana o nā ʻano manu ma Beretania. Ua hōʻike ka British Trust for Ornithology ua hāʻule ka nui o nā manu hihiu ma 73 miliona mai ka makahiki 1970.

ʻO nā manu lele, ke kū nei lākou i nā pilikia i ko lākou hoʻokele ʻana i nā kūlana ʻino loa ma nā ʻāina like ʻole. ʻO Dr Dave Leech, ke poʻo o ke kani ʻana ma ka British Trust for Ornithology, e hōʻike ana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma ke ʻano he koʻikoʻi nui no nā manu lele. Pono lākou e noʻonoʻo i ke ʻano o ke aniau ʻaʻole wale ma ko lākou wahi hānau akā ma ko lākou mau wahi hoʻoilo a me nā wahi a lākou e hele ai i ka wā o ka neʻe ʻana.

Ke hoʻololi nei kekahi mau ʻano i ke ʻano o ke aniau. No ka laʻana, ke hoʻohana nei ʻo Reed warblers i ke kauwela lōʻihi a me ka wela ma o ka hoʻohua ʻana i nā hua hou aʻe. Pēlā nō, e hoʻonui ana nā ʻano ʻano e like me ka Cetti's warbler i ko lākou ākea ma ka ʻākau.

Eia nō naʻe, paʻakikī nā ʻano ʻano ʻē aʻe, e like me ka cuckoo a me ka willow warbler, i ka wā e mahana ana ke aniau. ʻO Cuckoos, ka mea e hoʻopau i ko lākou kauwela ma UK, he mea paʻakikī ke hoʻi i ko lākou ala mai ʻApelika ma muli o ka nele o ka meaʻai a me ka emi ʻana o nā helu.

ʻO ka emi ʻana o ka heluna manu he mea hopohopo nui ia no ka poʻe hoihoi manu a me ka poʻe mālama mālama. ʻO ka nalo ʻana o nā ʻano ʻano like ʻole e like me ka cuckoo a me ka nightingale hiki ke loaʻa i kahi hopena nui i nā hanauna e hiki mai ana, ʻaʻole paha e loaʻa ka manawa e lohe ai i kā lākou kelepona kūʻokoʻa.

Eia nō naʻe, ke manaʻolana nei ka poʻe hoihoi manu e hiki ke hoʻololi i ke aniau i ka puka ʻana mai o nā ʻano mea hou ma UK. No ka laʻana, ʻo nā ʻano e like me ka ʻēheu ʻeleʻele stilt a me ka bee-eater, ka mea i ʻike ʻole ʻia ma nā kahakai o Pelekane ma mua, ke hauʻoli nei i nā mea nānā manu.

Ma o ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili a me ka nānā ʻana, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo maikaʻi i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ka heluna manu a hoʻomohala i nā hoʻolālā e hoʻēmi i kēia mau loli.

