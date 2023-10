Ua komo ʻo UCF i ka International Observe the Moon Night

Ua hui hou ʻo UCF, i kapa ʻia ʻo SpaceU, i ka hanana honua, International Observe the Moon Night, e hoʻonui i ka ʻike e pili ana i ka ʻepekema lunar a me ka ʻimi. E hoʻokipa ke kulanui i kāna Observe the Moon Knight ma ʻOkakopa 21, e hāʻawi ana i ke komo manuahi i nā telescopes a me nā hana e pili ana i ka lewa a puni ka Reflecting Pond. Hāmama ka hanana i ka lehulehu.

I ka wā o ka hanana, e loaʻa ana nā poʻe loea o ka UCF e kōkua i ka poʻe i hele mai i ka nānā ʻana i ka mahina mai ka pā kula. E mālama ʻia ka hanana mai ka hola 6-8 pm, e ʻae ana i nā poʻe e ʻoliʻoli i nā ʻike o ka mahina ma mua o ka pōʻeleʻele o ka lani. Ua ʻōlelo ʻo UCF College of Science Assistant Professor of Physics, ʻo Adrienne "Addie" Dove, ʻoiai i kēlā manawa, e ʻike mau ʻia ka mahina.

E hui pū ʻo Polofesa Yan Fernandez iā Dove i ka hanana e kaʻana like i nā ʻike e pili ana i kā lākou noiʻi pili i ka mahina, me ka misionari Lunar-VISE o NASA. Kuhi ʻia kēia misionari i ka ʻimi ʻana i kahi ʻāpana kikoʻī o ka mahina e ʻike ai i nā minerala a me nā kumu waiwai kemika.

Ma waho aʻe o ka nānā ʻana i ke telescope, loaʻa nā hale waihona puke ʻo UCF a me nā hui haumāna like ʻole i nā keʻena a me nā hana e pili ana i ka astronomy a me ka physics. E loaʻa i ka poʻe e hele ana ka manawa e aʻo hou ai e pili ana i kēia mau kumuhana, mai nā meteorites a i nā rockets wai, a me ka ʻimi ʻana i nā lua o ka mahina. Eia kekahi, e loaʻa kahi kahua passport lunar, kahi e hiki ai i nā poʻe komo ke hōʻiliʻili i nā peʻa i ko lākou neʻe ʻana ma nā kikowaena kikowaena like ʻole i mālama ʻia e nā ʻepekema honua UCF, nā hale waihona puke ʻepekema, a me nā lālā o ka Astronomy Society o ke kulanui.

ʻO kēia hanana kekahi o nā hanana Knights Under the Stars i mālama ʻia e Robinson Observatory a me ka Astronomy Society. Ke hoʻomau nei ʻo UCF i kāna hoʻolaʻa ʻana i ka noiʻi ākea, loaʻa iā ia ka inoa inoa ʻo SpaceU. He kuʻuna lōʻihi ko ke kulanui e hiki ai i nā hōkū, me nā papahana he nui e kākoʻo ana i ka papahana Artemis a NASA a me kahi haʻawina nui o nā haumāna puka i ka Kennedy Space Center. Eia kekahi, ua loaʻa iā UCF nā asteroids i kapa ʻia ma hope o ka ʻumi o kāna mau mea noiʻi a loaʻa iā ia kahi honua i kapa ʻia i kona hanohano.

Hoʻonui ʻia ka ʻuhane o ka ʻimi ākea i nā papahana haʻuki a UCF me nā pāʻani Space Space. ʻO kēia mau hanana, i hoʻomaka mua ʻia ma 2016 me ka pôpeku, e hoʻohanohano i ke komo ʻana o UCF i ka ʻoihana ākea. E pāʻani ʻia ana ka pāʻani pīpeku kāne e hiki mai ana me Coastal Carolina ma ka lā 18 ʻOkakopa. Ua pāʻani mua ka pōpeku wahine a me ka volleyball i kā lākou pāʻani lewa i kēia makahiki. ʻO ka mea koʻikoʻi, ʻo ia ka ʻehiku o ka pāʻani Space Space ma ka UCF football ma Nowemapa 11, me Oklahoma State ka hoa paio. ʻO ka mea e mahalo ai, pili ka laina 50 iwilei o ka UCF me ka latitu like me ka papa hoʻolaha kaulana o NASA, Launch Complex 39A, aia ma kahi o 35 mau mile ma ka hikina o ke kulanui.

Ke hoʻomau nei ka UCF e hoʻoikaika i ka maikaʻi ma ka noiʻi ākea a me ka hoʻonaʻauao, ma waho a ma waho o ke kula.

