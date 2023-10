Ke holomua nei i ke kahua: ʻO nā mea ʻike palupalu e hoʻonui ana i nā mea hiki i nā Robotics a me Prosthetics

ʻO ka palupalu, ʻoluʻolu, a me ke koʻikoʻi koʻikoʻi, kahi mea ʻike palupalu, i hoʻomohala pū ʻia e nā mea noiʻi mai ke Kulanui o British Columbia (UBC) a me Honda, ua mākaukau e hoʻololi i nā kahua o nā robotics a me nā prosthetics. ʻO kēia sensor hou, ke hoʻopili ʻia i ka ʻili o nā lima prosthetic a i ʻole nā ​​lālā robotic, hoʻonui i ka naʻau paʻi a me ka dexterity, e hiki ai i nā mīkini ke hana i nā hana paʻakikī me ka maʻalahi. Eia kekahi, ʻo kona ʻili e like me ka hoʻolaha ʻana i nā pilina palekana a ʻoi aku ka ʻoiaʻiʻo ma waena o nā kānaka a me nā robots, e hoʻoulu ai i nā pae kiʻekiʻe o ka hilinaʻi a me ka hui pū ʻana.

ʻO ka ʻenekini palupalu, i hana ʻia ma ke ʻano o ka hana kauka kauka mua a Dr. Mirza Saquib Sarwar ma ka ʻenekini uila a me ka lolouila ma ke kumu o ka ʻepekema noiʻi ʻo UBC, loaʻa iā ia kahi ʻano mana o nā mana. Ma ka ʻike ʻana i nā ʻano ikaika like ʻole, hāʻawi ka sensor i nā lima prosthetic a me nā robotic e pane aku i ka hoʻoulu ʻana i ka tactile me ka pololei a me ka maikaʻi. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā mea maʻalahi e like me nā hua manu a i ʻole nā ​​aniani wai i kēia manawa me ka hilinaʻi a hoʻololi ʻia me ka ʻole o ka pōʻino a i ʻole nā ​​pōʻino.

Hoʻokumu ʻia me ka rubber silicone—he mea maʻamau i hoʻohana ʻia i ka hale kiʻiʻoniʻoni no ka hana ʻana i nā hopena ʻili e like me ke ola—ua hoʻomaʻamaʻa pono ʻia ka sensor e hoʻopili i nā hiʻohiʻona o ka ʻili kanaka. Ma ka hoʻohana ʻana i nā māla uila nāwaliwali, e like me nā mea i loaʻa i nā pale paʻi, hiki i ka mea ʻike ke ʻike i nā mea ma kahi lōʻihi a ʻike pū ʻia nā ikaika i loko a ma kona ʻili. He mea koʻikoʻi kēia hui ʻokoʻa no ka pilina kanaka-robot, hiki i nā robots ke hana me ka palekana a me ka maikaʻi ma kahi kokoke i nā kānaka.

ʻO ka hoʻoikaika like ʻana ma waena o UBC a me Honda's Frontier Robotics noiʻi institute ua loaʻa i kahi ʻenehana kūpono a hiki ke hoʻonui ʻia. ʻO ke kaʻina hana maʻalahi o ka sensor e hiki ai ke hoʻonui maʻalahi, e hiki ai ke uhi i nā wahi ākea nui a hoʻohua i nā mea nui. Ua hōʻoia ʻo Dr. John Madden, he poʻokela o ke aʻo ʻana a me ke kaukaʻi o ka ʻenekinia uila a me ka lolouila ma UBC, ke hoʻololi wikiwiki nei nā mea ʻike a me nā naʻauao hana i nā robots i ʻoi aku ka mākaukau a me ke ola. Eia nō naʻe, nui ka lumi no ka ulu ʻana.

E like me kā Dr. Madden i hōʻike ai, ʻoi aku ka nui o ka ʻike o ka ʻili o ke kanaka ma mua o ka ʻae ʻia o ka ʻenehana. Hoʻoikaika ʻia nā hana noiʻi i ka hoʻopili ʻana i kēia āpau ma o ka hoʻomaʻemaʻe hou ʻana i nā mea ʻike e hoʻohālike i nā ʻano paʻakikī o ka pā kanaka, me ka ʻike wela a me ka loiloi pōʻino. Eia kekahi, ʻo ka hoʻohui ʻana o ka naʻauao artificial e pāʻani i kahi hana koʻikoʻi i ke kōkua ʻana i nā robots e hana mua a pane i ka ʻike sensory kūpono. ʻO ka hoʻomohala ʻana o nā mea ʻike kiʻekiʻe a me ka hoʻomohala ʻana o ka naʻauao artificial pono e kū like, e hana ana i kahi wā e hiki mai ana kahi e noho pū ai nā robots a hui pū me nā kānaka.

He aha ke kumu o ka mea ʻike palupalu i hoʻomohala ʻia e nā mea noiʻi UBC a me Honda?

Hoʻolālā ʻia ka sensor palupalu e hoʻonui i ka naʻau paʻi a me ka dexterity i nā robotics a me nā noi prosthetics. Hiki i nā mīkini ke hana i nā hana paʻakikī a launa pū me nā kānaka.

Pehea ka hana ʻana o ka mea ʻike palupalu?

Hoʻohana ka mea ʻike i nā māla uila nāwaliwali e ʻike i nā mea, e like me ka touchscreens, ʻoiai e loaʻa ana ka mana e ʻike i nā ikaika i loko a ma kona ʻili. Hāʻawi kēia hui i nā pilina pololei a pane.

He aha nā mea i hoʻohana ʻia i ka hana ʻana o ka sensor?

Hoʻokumu mua ʻia ka sensor me ka silicone rubber, kahi mea i ʻike ʻia no kona maʻalahi a me ke ʻano like me ka ʻili kanaka.

Hiki ke hana nui ʻia ka mea ʻike palupalu?

ʻAe, hiki ke hana maʻalahi a hoʻonui ʻia ka sensor e uhi i nā wahi ākea nui. ʻO kēia ka mea hiki ke hana nui a wehe i ka puka i ka hoʻohana ākea ʻana i nā ʻoihana like ʻole.

Pehea e hiki ai i nā holomua i nā mea ʻike a me nā ʻike artificial ke pōmaikaʻi i nā robots?

ʻO nā hoʻomohala hou aʻe i nā sensor a me nā naʻauao hana e hiki ai i nā robots ke hana hou i ka paʻakikī o ka paʻi ʻana o ke kanaka, me ka ʻike wela a me ka loiloi pōʻino. Na kēia holomua e hoʻonui i ko lākou hiki a hoʻonui iā lākou i ka pane ʻana i ko lākou puni a me nā pilina kanaka.