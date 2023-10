Wehe i nā mea huna: Pehea i hoʻololi ʻia ai kahi ʻāpana o ka mahina i kahi Asteroid kokoke i ka honua

I ka ʻike ʻana i ka honua, ua hoʻomālamalama ka hui o nā astronomers mai ke Kulanui o Arizona i ka hoʻololi hoihoi ʻana o kahi ʻāpana o ka mahina i kahi asteroid kokoke i ka Honua. ʻO ka ʻoiaʻiʻo maoli ʻo kahi asteroid i ʻike mua ʻia, ʻo Kamoʻoalewa, hiki ke lilo i ʻāpana o ka mahina i haʻalulu i ke kaiāulu ʻepekema i ka makahiki 2021. I kēia manawa, ʻelua makahiki ma hope mai, ua wehe kekahi hui noiʻi ma ke kulanui i kahi ala kakaʻikahi e hiki ke wehewehe i ke ʻano o kēia. ua hiki mai.

ʻO ka mea maʻamau, ua pili ka poʻe astronomers i nā asteroids kokoke i ka Honua i nā mea mamao e puka mai ana ma waho o ka orbit o Mars. Eia nō naʻe, ʻo kēia haʻawina hou e hōʻike ana ʻo ka mahina ke kumu o kēia mau mea lani. Wahi a Renu Malhotra, he mea kākau kiʻekiʻe ma ka pepa a me Regents Professor of Planetary Sciences ma ke Kulanui o Arizona, ʻo kēia ʻike e hōʻike ana he nui paha nā ʻāpana mahina e ʻike ʻia ma waena o ka heluna asteroid kokoke i ka Honua. Ua paʻi ʻia nā ʻike noiʻi ma ka puke pai Communications Earth & Environment.

He kū hoʻokahi ʻo Kamoʻoalewa ma nā ʻano ʻokoʻa ʻelua. ʻO ka mea mua, ua helu ʻia ʻo ia he quasi-satellite o ka Honua, ʻo ia hoʻi, ua like kona ʻōpuni ʻana me ko ka Honua, ʻoiai ʻo ia ka pōʻai i ka lā. ʻO ka lua, ke kū nei ka lōʻihi o kona ola ʻana, no ka mea, ua manaʻo ʻia e noho mau ia ma ke ʻano he hoa o ka Honua no nā miliona mau makahiki. Hoʻokaʻawale kēia hiʻohiʻona ʻokoʻa iā Kamoʻoalewa mai nā mea like ʻē aʻe e mālama ana i nā ʻōpuni e like me ka Honua no kekahi mau makahiki.

No ka wehe ʻana i ka mea pohihihi o ka pau ʻana o kahi ʻāpana mahina i kēia orbit quasi-satellite, ua hana nā mea noiʻi i nā hoʻohālikelike helu i helu ʻia i nā mana umekaumaha o nā hōkūhele āpau o ka ʻōnaehana solar. ʻO ka mea kupanaha, ua ʻike lākou aia kekahi mau ʻāpana mahina i nā kūlana kūpono e ʻimi ai i ko lākou ala i loko o kēia mau orbit kūʻokoʻa. No laila, ua hiki ke hana ʻia ʻo Kamoʻoalewa he mau miliona makahiki aku nei i ka wā o ka hopena o ka mahina.

Ua hoʻopaʻa ʻia ka mahina e nā asteroids, ʻike ʻia mai ka nui o nā lua pele i hoʻopuehu ʻia ma kona ʻili. ʻOiai hāʻule ka hapa nui o nā mea lunar i ka mahina, hiki i kahi hapa liʻiliʻi ke pakele i ka umekaumaha o ka mahina a me ka Honua, a lilo i mau asteroids kokoke i ka Honua. Manaʻo ʻia ʻo Kamoʻoalewa no kēia pūʻulu o nā ʻāpana kakaʻikahi i komo i loko o ka lewa orbital o ka Honua.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā asteroids kokoke i ka Honua no ka mea ke kau nei lākou i nā pōʻino i ko kākou honua. ʻO nā haʻawina kikoʻī hou aʻe o Kamoʻoalewa a me ka hoʻoholo ʻana i kona kumu i loko o kahi lua pele o ka mahina e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i nā mechanics hopena. Me kēia noʻonoʻo, ke hoʻolālā nei ka poʻe noiʻi e noiʻi i nā kūlana kikoʻī i hiki ai ke ala orbital kū hoʻokahi o Kamoʻoalewa. Eia kekahi, manaʻo lākou e hoʻoholo i ka makahiki pololei o kēia asteroid enigmatic.

ʻO ka ʻike ʻia ʻana o Kamoʻoalewa a me kona kumu o ka mahina, he hōʻailona ia o nā mea kupanaha o ko kākou ao. Hoʻomanaʻo ia iā mākou ʻoiai ʻo ka mea like ʻole hiki ke paʻa i nā mea huna kupaianaha, e kali ana e wehe ʻia ma o ka hoʻoikaika luhi a nā mea noiʻi hoʻolaʻa. Ke hoʻomau nei mākou i ka ʻimi ʻana i ke ao holoʻokoʻa, loaʻa iā mākou kahi ʻike hohonu o ko mākou wahi i ka nui o ka lewa.

FAQs

1. He aha ka quasi-satellite?

ʻO ka quasi-satellite kahi huaʻōlelo i hoʻohana ʻia e wehewehe i nā asteroids nona nā ʻōpuni e like me ko ka Honua, e hāʻawi ana i ka manaʻo e hoʻopuni ana lākou i ka Honua, ʻoiai ke kaʻapuni maoli lākou i ka lā.

2. Pehea i lilo ai kahi ʻāpana o ka mahina i asteroid kokoke i ka Honua?

Ua hōʻike ʻia nā hoʻohālikelike helu i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Arizona e loaʻa i kekahi mau ʻāpana mahina nā kūlana kūpono e komo i nā orbit quasi-satellite a puni ka Honua. Hōʻike kēia i hiki ke hana ʻia kahi ʻāpana o ka mahina i ka wā o ka hopena o ka mahina i hala a ma hope ua loaʻa kona ala i loko o kēia orbit kūʻokoʻa.

3. No ke aha i koʻikoʻi ai ka ʻike ʻana o Kamoʻoalewa?

Hōʻike ka ʻike a Kamoʻoalewa i ka mahina ma ke ʻano he kumu kumu o nā asteroids kokoke i ka Honua, e hoʻonui ana i ko mākou ʻike i ko lākou kumu. Eia hou, ʻo ke aʻo ʻana iā Kamoʻoalewa a me ka hoʻoholo ʻana i kona kumu kikoʻī i loko o kahi lua pele e hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i nā mechanics hopena a kōkua i ko mākou ʻike no kēia mau hanana lani.

4. He aha nā pōʻino o nā asteroids kokoke i ka Honua?

Hiki i nā asteroids kokoke i ka Honua i kahi pōʻino i ko kākou honua i ka lawe ʻana mai o ko lākou mau ʻōpuni iā ​​lākou i kahi kokoke i ka Honua. I ka wā o ka hāʻule ʻana, hiki iā lākou ke hōʻeha nui a loaʻa nā hopena lōʻihi i ko mākou kaiapuni. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau asteroids a me kā lākou mau hiʻohiʻona no ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e hoʻēmi i nā pilikia.