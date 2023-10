Hoʻolauleʻa ʻo Chris Boshuizen i ʻelua makahiki makahiki o Spaceflight me ka wikiō mele hou

ʻO Chris Boshuizen, ka mea hoʻokumu a me ka luna ʻenehana nui no Planet Labs, ua hōʻailona i ka makahiki ʻelua o kāna kipa ʻana i ka lewa me ka hoʻokuʻu ʻana i kahi wikiō mele hoʻohiwahiwa. He mea hoʻohanohano kēia wikiō i kāna ʻike mōʻaukala ma kahi mokulele Blue Origin.

I ʻOkakopa 2021, ua hoʻomaka ʻo Boshuizen i kahi huakaʻi i lilo ai ʻo ia i ke kolu o ka Australian e ʻimi i waho. ʻO ka lele, i komo pū me nā poʻe kaulana e like me Medidata Solutions co-founder a me co-CEO Glen de Vries, Blue Origin's Audrey Powers, a me William Shatner kaulana o "Star Trek" kaulana, he mea koʻikoʻi iā Boshuizen.

ʻAʻole hoʻomanaʻo wale ka wikiō mele i kāna milestone akā hōʻike pū i ka ʻaoʻao noʻeau o Boshuizen. ʻO nā hiʻohiʻona a me ka nani o ka wikiō e hoʻohauʻoli i ka poʻe nānā, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa i ka huakaʻi a Boshuizen i kona ʻimi ʻana i ke mele ma ke ʻano o ka hōʻike.

Hiki mai kēia hoʻolauleʻa i ka manawa e piʻi mau ai ke koʻikoʻi o ka ʻimi ākea. ʻO ka ʻike o Boshuizen he mea hoʻoikaika ia no ka poʻe ʻimi astronauts a me nā mea hoihoi. Hoʻoikaika ia i ka manaʻo ʻaʻole pili wale ka huakaʻi i ka ʻepekema i ka holomua ʻepekema a me ka ʻike, akā pili pū kekahi i ka ulu pilikino a me ka hōʻike pilikino.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka wikiō mele e hōʻike hou aku i nā talena multi-faceted o Boshuizen a me kona hiki ke hele ma mua o nā palena. Ma ka hoʻohui ʻana i kona makemake no ka ʻimi ʻana i ka lewa me kāna mau mea hana kiʻi, hāʻawi ʻo Boshuizen i kahi leka ikaika e pili ana i nā hiki palena ʻole e loaʻa ana i ka wā e apo ai kekahi i ko lākou mau makemake a me nā moeʻuhane.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻaʻole hoʻolauleʻa ka wikiō mele hou a Chris Boshuizen i kāna huakaʻi kupaianaha i ka lewa akā he mea hoʻomanaʻo hoʻi i ka mana hoʻololi o ka ʻimi ʻana a me ke koʻikoʻi o ka hahai ʻana i nā makemake o kekahi. He hōʻike ia i ka hiki i ka ʻuhane o ke kanaka ke piʻi i nā kiʻekiʻe hou, ma ke ʻano kiʻi a me ke ʻano maoli.

Sources:

– Chris Boshuizen / Dr. Chrispy mele wikiō

- Ka lele ʻana o ka mokulele Blue Origin