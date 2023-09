Ke aʻo nei nā Astronomers Turkish iā NGC 2509 Open Cluster me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili Gaia

Ke hoʻohana nei i ka ʻikepili mai ka satellite Gaia o ESA, ua alakaʻi ka poʻe astronomers mai ke Kulanui ʻo Istanbul i kahi noiʻi ma ka NGC 2509 open cluster, e hāʻawi ana i nā ʻike e pili ana i kāna mau ʻāpana astrophysical. ʻO nā pūʻulu hāmama nā pūʻulu o nā hōkū i hoʻopaʻa ʻia me ka umekaumaha i kekahi i kekahi a ua hana ʻia mai ke ao molekala nunui like. ʻO NGC 2509, aia ma ka pūʻulu hōkū o Puppis, he pūʻulu hāmama waena o nā makahiki i aʻo maikaʻi ʻole ʻia, me ka nui o kāna mau waiwai ʻaʻole maopopo. No ka noiʻi ʻana iā NGC 2509, ua kālailai nā astronomers i ka ʻikepili astrometric a me photometric mai Gaia Data Release 3. Ua hoʻokaʻawale lākou i nā lālā puʻupuʻu mai nā hōkū kahua a hoʻoholo i nā ʻāpana kumu kikoʻī o NGC 2509.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo NGC 2509 ka neʻe kūpono o -2.72 a me 0.8 mas / makahiki i ka piʻi ʻana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana, kēlā me kēia. ʻO kona mamao i manaʻo ʻia he 8,200 mau makahiki māmā, a ʻo kona mau makahiki he 1.5 biliona mau makahiki. ʻO ka radius palena o ka hui he 16.7 mau makahiki māmā, a ʻo ka ʻulaʻula he 0.1 mag. Ana 'ia ka metala o NGC 2509 ma kahi ki'eki'e o 0.0152 dex, a 'o kona kiko waena ma kahi o 32.33 hōkū/arcmin².

He mea koʻikoʻi ka hoʻonui ʻana i ka papa inoa o nā puʻupuʻu hāmama galactic a me ke aʻo ʻana iā lākou i nā kikoʻī no ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o kā mākou galaxy. Hāʻawi kēia haʻawina i ka ʻike o NGC 2509 a hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i kāna mau waiwai. E hoʻomau ka noiʻi ʻana a me ka noiʻi ʻana i nā puʻupuʻu hāmama e ʻike hou aku e pili ana i ke ʻano paʻakikī o ko kākou ao.

