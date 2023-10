Manaʻo ʻia ka haʻawina hou e lele ana paha ke kumu o ka honua

By

Ua loaʻa i nā mea noiʻi ma hope o kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature i nā hōʻike e hiki ke kahe ke kumu o ka Honua. Ua nānā ʻia ka haʻawina i nā kahe pele kahiko mai Baffin Island ma ka pae ʻāina ʻo Arctic Archipelago o Kanada, aia nā ratio kiʻekiʻe loa o ka helium-3, helium-4, a me kahi isotope ʻē aʻe i ʻike ʻia ma nā pōhaku lua pele honua.

Hōʻike nā pae kiʻekiʻe o ka helium-3 e puka mai ana ka pele mai loko mai o ka hohonu o ka Honua. ʻOiai ʻaʻole maopopo ke ʻano o ka hiki ʻana mai o kēia leak, aia kahi kuhiakau e hiki ke ʻike i ka nui o nā mea laha ʻole, e like me ka helium-3, hiki ke kahe i waho o ke kumu a hele i ka ʻili o ka Honua.

Kūkulu ʻia kēia ʻike ma luna o ka ʻike mua aia ka helium-3 i nā pōhaku ʻo Baffin Island. Eia naʻe, ua makemake ka poʻe noiʻi e hoʻoholo i ka nui o ke kiʻekiʻe o nā pae i hoʻohālikelike ʻia i nā hōʻike mua, e kākoʻo hou ana i ka hiki ʻana o kahi leak kumu.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻaʻole ʻike ʻia kēia leak i kahi pōʻino i kēia manawa. Ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi ʻaʻole lawa nā ʻātoma helium-3 i loko o nā pōhaku e hoʻoweliweli, a no ka mea he kinoea maikaʻi ka helium-3, ʻaʻole ia e launa pū me nā mea ʻē aʻe. Eia kekahi, mamao loa ka wahi e kahe ai ka pele i ka mokupuni ʻo Baffin, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka ʻike kanaka.

ʻO ka loaʻa ʻana o kahi leak hiki i ka honua ke hāpai i nā nīnau hoihoi e pili ana i ko mākou ʻike i ka hana o loko o ka honua. Pono e noiʻi hou aʻe no ka wehe ʻana i ka mea pohihihi e pili ana i kēia hanana a hoʻoholo i kona hopena i ke kumu o ka Honua.

