Piʻi ka hopohopo no ka Misiona Aditya L1 o India ma waena o nā pōʻino o ka lā

ʻO ka hoʻokuʻu hou ʻana o NASA i kahi wikiō weliweli e hōʻike ana i kahi ao Coronal Mass Ejection (CME) ikaika i hāpai i nā hopohopo e pili ana i nā pilikia e hiki mai ana i ka misionari Aditya L1 o India. Ke kali nei ka Indian Space Research Organization (ISRO) i ka kūleʻa o kāna misionari Sun, ʻo Aditya L1, ke hoʻohālikelike nei nā poʻe loea me nā pilikia i kū ʻia e NASA's Parker Solar Probe mission.

Ua kōkua nui ʻo Parker Solar Probe o NASA i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike koʻikoʻi i nā hopena pōʻino o nā ʻino o ka lā. ʻO kāna mau hālāwai kokoke me ka Lā ua hāʻawi mai i ka ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i nā hanana o ka lā, e hāʻawi ana i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i kā lākou hopena ma ka Honua. Hōʻike nā ʻike hou e hiki i kēia mau ʻino o ka lā ke hoʻopilikia i ke aniau a hoʻomaka i ka ʻike ʻia ʻana o nā aurora a puni nā ʻāpana polar.

ʻOiai ka holomua ʻana o ka hoʻokele ʻana i kahi ʻino ikaika o ka lā a me ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻikepili koʻikoʻi o ka lā, ua hōʻike ʻo Parker Solar Probe i nā pōʻino kūpono e kū nei i nā mikiona hoʻokele lewa. Me Aditya L1 e hele ana i ka lae Lagrange 1, kahi e aʻo ai i ka Lā, ua puka mai nā hopohopo e hālāwai paha ia i nā pilikia like.

ʻO nā CME, nā pele nui mai ka lewa o waho o ka Lā, e hoʻokele ana i ka lewa, kahi e hoʻopilikia ai i nā satelite, nā ʻenehana kamaʻilio, a me nā pūnaewele mana ma ka Honua. Ua manaʻo ka Parker Solar Probe e nānā inā hiki i nā CME ke launa pū me ka lepo honua a wānana i nā ʻano o ka lewa e mālama ai i ko mākou honua, nā hana kanaka, a me nā satelite.

He mea koʻikoʻi ko ka lepo waena, i ʻike ʻia ma kahi kokoke i nā hōkūhele e like me ka Honua, i ka hoʻomaopopo ʻana i ka wikiwiki o ka holo ʻana o nā CME mai ka Lā a i ka Honua, e hiki ai ke wānana pololei i ko lākou hopena. Hiki i kēia mau hanana lā ke hoʻoneʻe i ka lepo interplanetary a hiki i 6 miliona mau kilomita mai ka Honua.

ʻOiai ke hoʻomau nei nā hopohopo, pono e noʻonoʻo i kekahi mau kumu nui e pili ana i ka misionari Aditya L1. ʻAʻole like me ka Parker mission, aia ka Aditya L1 spacecraft ma kahi mamao loa mai ka Lā, e hoʻonoho iā ia iho ma luna o 1.5 miliona mau kilomita mai ka Honua. Hoʻohui ʻia, ua hoʻolako ʻia ka mokulele me nā papa pale a me nā mea kūikawā e pale iā ia mai ka radiation a me nā ao CME.

Ke hoʻomau nei ʻo Aditya L1 i kāna huakaʻi ma waena o ka lewa hohonu, e hele ana i ka lae Lagrange, ua mālama ʻia nā mea e hoʻēmi ai i ka pōʻino. Ke hoʻomau nei ka ISRO o India i ka manaʻo e pili ana i ka kūleʻa o kā lākou misionari ma waena o nā pilikia i hoʻopuka ʻia e nā ʻino lā.

Sources:

– NASA

– ISRO