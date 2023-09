Ola ʻo Parker Solar Probe o NASA i ka ʻino o ka lā, ʻohi i ka ʻikepili koʻikoʻi

Ke piʻi aʻe nei ka hana o ka lā, me nā ʻino ʻino o ka lā i hoʻopilikia ʻaʻole i ka Honua wale nō akā i nā mikiona lewa. I kēia mau lā, ua lele maikaʻi ʻo Parker Solar Probe o NASA ma ke ao holoʻokoʻa coronal mass ejection (CME), kahi mea nui no ka mokulele. ʻOiai ua hāʻawi ka hanana i ka ʻikepili koʻikoʻi koʻikoʻi, ua kū mai nā hopohopo e pili ana i ka misionari ISRO Aditya-L1 e hiki mai ana a me kona hiki ke pilikia i nā hanana like.

ʻO ka Parker Solar Probe, i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2018, ua hoʻolālā ʻia e nānā i ka corona waho o ka Lā. ʻO kekahi o kāna mau pahuhopu nui, ʻo ia ke aʻo ʻana i nā CME a me kā lākou launa pū ʻana me ka lepo honua ma orbit a puni ka Lā. Eia kekahi, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke aniau a me kona hopena i nā satelite a me nā ʻōnaehana kamaʻilio. Hiki i nā CME, nā pele nui mai ke corona o ka Lā, ke hoʻoweliweli koʻikoʻi i nā ʻenehana like ʻole ma ka Honua.

I ka wā o ka hālāwai me ka CME, ua hōʻoia ka Parker Solar Probe i ka neʻe ʻana o ka lepo honua, e hōʻike ana e hiki i nā CME ke lawe i nā ʻāpana lepo a hiki i 6 miliona mau kilomita. Hōʻike kēia i ka hōʻoia mua o kēia kumumanaʻo a hōʻike i nā pilikia o ka loiloi ʻana i ka neʻe ʻana o ka lepo mai kahi mamao.

ʻO ka ʻikepili i loaʻa mai ka Parker Solar Probe e kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka wānana aniau. Eia nō naʻe, kū mai nā hopohopo e pili ana i ka misionari Aditya-L1, e hele ana i ka Lagrange 1 e nānā i ka Lā. E hui like ka misionari me ka piko o ka pōʻaiapuni o ka lā, e hōʻike ana i ka mokulele i ka hana kiʻekiʻe o ka lā.

ʻOiai ke hopohopo nei i kahi CME e hoʻopilikia ana i ka Aditya-L1, ʻelua mau mea e hoʻēmi i ka pilikia. ʻO ka mea mua, e hoʻonoho ʻia ka mokulele ma kahi mamao palekana o 1.5 miliona mau kilomita mai ka Honua, ʻaʻole like me ka Parker Solar Probe kokoke i ka Lā. ʻO ka lua, ua hoʻoikaika ʻia ka Aditya-L1 me nā mea hao kūikawā a me nā mea e pale aku ai i ka radiation nui a me nā pōʻino ākea ʻē aʻe, me nā ao CME.

I ka hiki ʻana o ka misionari Aditya-L1 i kona wahi e hele ai a nānā i ka Lā, ʻo kona ola ʻana a me nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā ʻino o ka lā a me nā hana ʻē aʻe o ka lā. Hiki i ka ʻike i hōʻiliʻili ʻia ke hoʻonui i ka hiki ke wānana i ka lewa.

Sources:

– NASA Blog Post

– Ka Nupepa Astrophysical