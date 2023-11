Trou au Natron: Wehe ʻana i nā mea huna Geological o Chad's Mysterious Formation

Ua hoʻomālamalama nā kiʻi Satellite a me nā huakaʻi ʻepekema i ka enigmatic Trou au Natron ma Chad, e hōʻike ana i kahi mea kupanaha honua i hoihoi i nā mea noiʻi no nā makahiki. ʻO kēia lua pele a me ka loko soda, aia ma ka ʻākau o Chad, he ʻano like ʻole me ka helehelena ʻuhane ke nānā ʻia mai luna mai. ʻO nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o kēia hoʻokumu ʻana ua huki i ka manaʻo o nā ʻepekema a me nā astronauts.

ʻO ka "maka" ma Trou au Natron ka hopena o nā hana lua pele like ʻole a me ka hōʻiliʻili ʻana o nā waihona paʻakai i ka manawa. ʻO ka ʻaoʻao o ka caldera e hana i ka outline, e hoʻolei ana i nā aka weliweli e wehewehe i nā ʻaoʻao. ʻO nā "maka" a me ka "ihu" he mau cones cinder, nā puʻu kiʻekiʻe e hoʻopuni ana i nā puka lua pele. He ʻōpiopio kēia mau cones cinder ma nā huaʻōlelo honua a ua hana ʻia i loko o nā miliona mau makahiki i hala.

Hoʻopili ʻia ka "waha" ʻokoʻa me kahi ʻōpala mineral i haku ʻia me ka natron, kahi hui o ka sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium chloride, a me ka sodium sulfate. Hoʻokumu ʻia kēia ʻōpala ma ke ʻano he wai puna wai wela ma ka ʻili a hoʻoheheʻe ʻia, e waiho ana ma hope o ka mahu waiwai nui.

ʻOiai ʻo Trou au Natron he wahi mamao a paʻakikī hoʻi e komo ai, hoʻomau ka poʻe ʻepekema i ke aʻo ʻana i kēia mea kupanaha. Ua hōʻike ʻia ka ʻike ʻana i nā ʻano pōhaku a me nā mōʻalihaku i hōʻiliʻili ʻia i nā makahiki 1960 ua hoʻopiha ʻia ka lua e kahi loko glacial ma kahi o 14,000 mau makahiki aku nei. I ka makahiki 2015, ua hōʻiliʻili kahi huakaʻi i alakaʻi ʻia e ka mea noiʻi Kelemania ʻo Stefan Kröpelin i nā ʻano liʻiliʻi aquatic fossilized i manaʻo ʻia ua hana ʻia ma kahi o 120,000 mau makahiki i hala.

Ua hāʻawi pū ʻia nā mākaʻikaʻi satellite mai ka satelite Terra o NASA i nā ʻike koʻikoʻi i ka ʻāina. Ua kōkua ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i ka poʻe noiʻi e hōʻuluʻulu i ka manawa koʻikoʻi o nā hana lua pele, me Trou au Natron kekahi o nā hanana honua koʻikoʻi hou loa.

He hōʻike ʻo Trou au Natron i ka mōʻaukala honua ikaika o Chad. Ke hoʻoikaika nei ka poʻe ʻepekema e wehe i nā mea pohihihi i hūnā ʻia i loko o ka hohonu, ke hoʻomau nei kēia mea kupanaha kūlohelohe i kā mākou mau noʻonoʻo me kona ʻano honua ʻē aʻe.

NPP:

