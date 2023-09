Hoʻomohala nā ʻepekema ʻepekema ʻo Bangor i ka wahie nuklea liʻiliʻi e hoʻoikaika i nā reactors liʻiliʻi

Ua hoʻomohala nā kānaka ʻepekema ma ke Kulanui ʻo Bangor i nā pellet wahie nuklea liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo triso fuel e hiki ke hoʻololi i ke ʻano o ko mākou manaʻo e pili ana i ka mana nuklea. Hoʻolālā ʻia kēia mau pellets, e like me ka nui o nā ʻanoʻano poppy, e hoʻoikaika i kahi reactor liʻiliʻi e Rolls Royce. Ke manaʻoʻiʻo nei ke kulanui ʻo Welsh hiki i kēia reactor ke loaʻa nā noi ma ka Honua, nā kumu o ka mahina, a me nā rockets, mahalo i kona liʻiliʻi.

ʻO ka wahie Triso, pōkole no ka wahie ʻāpana isotropic tri-structural, ua hoʻokumu mua ʻia i ka makahiki 1960. Loaʻa iā ia kahi kīʻaha i hana ʻia me ka uranium, carbon, a me ka oxygen, i hoʻopuni ʻia e ʻekolu papa o ka carbon-a me ka ceramic-based material e loaʻa ai ka mea radioactive. Ua ʻōlelo ka US Department of Energy i ka wahie triso ma ke ʻano he "wahie nuklea ikaika loa ma ka honua."

ʻAʻole e like me ka wahie nuklea kuʻuna, ʻaʻole e hoʻoheheʻe a hoʻokuʻu paha i nā mea radioactive inā ʻike ʻia ka wahie triso no nā manawa lōʻihi. Ua ʻike nā holomua hou i ka hoʻololi ʻia ʻana o ka uranium dioxide me ka uranium oxycarbide i loko o nā pellets, e hoʻonui hou i ko lākou kūpaʻa.

ʻO ka hoʻomohala ʻana o nā reactors liʻiliʻi i hoʻohana ʻia e ka wahie triso e wehe i nā mea hou no ka mana nuklea ma nā ʻano āpau. ʻO ka liʻiliʻi o ka reactor ua kūpono ia no nā noi ma nā kumu mahina, a me ka hāʻawi ʻana i kahi kumu ikehu paʻa ma ʻaneʻi ma ka Honua. Hoʻohui ʻia, ʻo ke ʻano paʻa o ka reactor e hiki ai ke hoʻohana i nā rockets.

ʻOiai ua puni ka wahie triso no nā makahiki he nui, ʻo ka hoʻohana kūleʻa ʻana o kēia wahie i loko o kahi reactor liʻiliʻi e Rolls Royce ka mea e ʻokoʻa ai kēia papahana. Ke hoʻomau nei e ʻike ʻia pehea e kau ʻia ai ka ʻenehana a me ka piha piha o kona hiki.

