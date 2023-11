Hōʻike ʻo Revolutionary Discovery i ka mālamalama i ke ʻano o Be Stars

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema ma ke Kulanui o Leeds kahi ʻike e hiki ke hoʻololi hou i ko mākou ʻike ʻana i nā hōkū Be, kekahi o nā hōkū koʻikoʻi a maʻamau i ke ao holoʻokoʻa. Manaʻo nā manaʻo mua he mau hōkū ʻo Be ma nā ʻōnaehana hōkū ʻelua, akā hōʻike nā hōʻike hou he ʻāpana maoli paha lākou o nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu.

Alakaʻi ʻia e Ph.D. haumāna ʻo Jonathan Dodd a me Professor René Oudmaijer, ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka ʻikepili mai ka European Space Agency's Gaia satellite e nānā i ka neʻe ʻana o kēia mau hōkū ma ka lani pō. Ua hōʻike ʻia kā lākou ʻike ʻana he haʻahaʻa ka helu o nā hoa Be stars ma mua o ka mea i manaʻo ʻia, e hāpai ana i nā nīnau no ka hoʻokumu ʻana.

Eia naʻe, ua hōʻike ʻia ka noiʻi hou ʻana ma nā kaʻawale nui, ua like ka nui o nā hoku hoa ma waena o nā hōkū Be a me nā hōkū B ʻē aʻe. ʻO kēia ka mea i alakaʻi i ka poʻe noiʻi e manaʻo e loaʻa pinepine kahi hōkū ʻekolu i kēia mau ʻōnaehana, e koi ana i ka hoku hoa e neʻe kokoke i ka hōkū Be. ʻO kēia pili kokoke i hiki ke hoʻololi i ka nuipaʻa mai kekahi hoku a i kekahi, me ka hoʻokumu ʻana i ka diski hōkū Be ʻokoʻa.

Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka ʻae mua ʻana ʻo nā disiki a puni nā hōkū Be ma muli wale nō o ka huli wikiwiki ʻana o nā hōkū ponoʻī. Ma ka noʻonoʻo ʻana i ka mana o nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu, ua hoʻonui ka poʻe ʻepekema i ko mākou ʻike no ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o kēia mau mea hoihoi.

"ʻO ka ʻoiaʻiʻo ʻaʻole mākou e ʻike iā lākou no ka mea ʻaʻole lākou i ʻike ʻia," wahi a ka mea noiʻi kumu ʻo Prof Oudmaijer, e ʻōlelo ana ua liʻiliʻi a nāwaliwali kēia mau hōkū ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ko lākou nui e ka "vampire" E hoku.

Hāʻawi kēia noiʻi i ka mālamalama hou i ka dynamics paʻakikī o Be stars a hōʻike i ka pono no ka noiʻi hou ʻana i nā ʻōnaehana hōkū lehulehu. Ma ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no kēia mau hōkū nui, loaʻa iā mākou nā ʻike waiwai i nā kaʻina ākea o ka evolution stellar.

NPP

He aha ka Be hoku?

ʻO nā hōkū he ʻāpana ʻāpana o nā hōkū B i hōʻike ʻia e ka loaʻa ʻana o kahi puʻupuʻu pōʻai i hana ʻia me nā mea kinoea. Ua like kēia mau disks me nā apo o Saturn i kā mākou ʻōnaehana solar.

He aha ke ʻano o kēia ʻike?

ʻO ka ʻike ʻana aia paha nā hōkū Be ma nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu e hoʻohālikelike i nā manaʻo mua e pili ana i ko lākou hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana. Hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi i ka dynamics paʻakikī o kēia mau mea a hoʻonui i ko mākou ʻike ʻana i ka evolution stellar maʻamau.

Pehea i ʻike ʻia ai kēia ʻike?

Ua kālailai nā mea noiʻi i ka ʻikepili mai ka European Space Agency's Gaia satellite, e nānā ana i ka neʻe ʻana o nā hōkū ma ka lani pō. Ma ka nānā ʻana i ka neʻe ʻana o nā hōkū Be, ua hiki iā lākou ke ʻike i ka hiki ʻana mai o ke kolu o nā hōkū i nā manawa he nui, e hoʻoikaika ana i ka hoʻokumu ʻana o ka disiki hōkū Be.

He aha ka hopena o kēia no ka noiʻi e hiki mai ana?

Ua wehe kēia ʻike i nā ala hou no ka ʻimi ʻana i ke ʻano o nā hōkū Be a me ke kuleana o nā ʻōnaehana hōkū lehulehu i ko lākou hoʻokumu ʻana. Pono ka noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo pono i ka dynamics o kēia mau ʻōnaehana a me nā kaʻina hana i ka hoʻoili ʻana o ka nuipa ma waena o nā hōkū.