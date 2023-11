Hōʻike ka mea ʻike hou i hiki i nā hōkū ʻekolu ke hoʻololi i ko mākou ʻike no nā hōkū nui

ʻO kahi haʻawina hou i hana ʻia e nā ʻepekema mai ke Kulanui o Leeds ua hoʻomālamalama i kahi ʻano i ʻike mua ʻole ʻia o nā hōkū Be nui. ʻO ka noiʻi, i alakaʻi ʻia e ka haumāna PhD ʻo Jonathan Dodd a me Professor René Oudmaijer mai ke Kula ʻo Physics and Astronomy, ke hoʻohālikelike nei i ka manaʻoʻiʻo lōʻihi e noho mau ana ʻo Be hoku ma ke ʻano he mau hōkū ʻelua, e hōʻike ana he hiki ke lilo i ʻāpana o nā ʻōnaehana triple.

ʻO nā hōkū, kahi ʻāpana o nā hōkū B, ua ʻike ʻia e ka hiki ʻana o kahi disiki kinoea e hoʻopuni ana iā lākou, e hoʻomanaʻo ana i nā apo o Saturn i kā mākou Pūnaehana Solar. ʻOiai ua ʻike ʻia kēia mau hōkū no hoʻokahi haneli mau makahiki, he mea pohihihi ko lākou kumu a hiki i kēia manawa. ʻO ka manaʻo nui i waena o ka poʻe astronomers, ua hoʻokumu ʻia nā disc gas ma muli o ka hoʻololi wikiwiki ʻana o nā hōkū Be, ʻo ia hoʻi ka mea i pili i ka pilina ma waena o nā hōkū i loko o kahi ʻōnaehana binary.

Eia nō naʻe, ua ʻike nā mea noiʻi i nā hōʻike e hōʻike ana e noho mau nā hōkū Be ma ke ʻano he ʻāpana o nā ʻōnaehana triple ma mua o nā ʻōnaehana binary. Ma ke kāʻili ʻana i ka ʻikepili mai ka satellite Gaia o ka European Space Agency, ua ʻike lākou i ka neʻe ʻana o nā hōkū ma ka lani o ka pō i nā manawa lōʻihi. Ua hōʻike ʻia kēia ʻano loiloi koʻikoʻi i nā wīwī a me nā spiral i ke ala o nā hōkū, e hōʻike ana i ka hele ʻana o nā hoa hou.

ʻO ka mea kupanaha, ua ʻike ʻia ka haʻawina he haʻahaʻa haʻahaʻa ka helu o nā hoa Be stars i ka hoʻohālikelike ʻia me nā hōkū B ma mua. Eia nō naʻe, manaʻo ka hui e pili ana kēia ʻokoʻa i ka ʻoiaʻiʻo ua lilo kēia mau hoa i nāwaliwali loa i ʻike ʻole ʻia. ʻO ka hoʻokolokolo hou ʻana me ka hoʻohana ʻana i kahi pūʻulu ʻikepili ʻē aʻe i hōʻoia i ka hoʻohālikelike ʻana o nā hōkū hoa ma waena o nā hoku B a me Be i nā hoʻokaʻawale nui aʻe, e hōʻike ana i ke komo ʻana o kahi hōkū ʻekolu i nā manawa he nui.

ʻO kēia ʻike hou i ka laha ʻana o nā ʻōnaehana ʻekolu ma waena o nā hōkū Be he mau hopena koʻikoʻi no nā ʻano ʻano ʻike hōkū. Hiki ke kōkua i ko mākou ʻike ʻana i nā lua ʻeleʻele, nā hōkū neutron, a me nā kumu nalu ʻumekaumaha. Manaʻo ʻo Polofesa Oudmaijer e hāʻawi kēia mau ʻike i nā ʻike koʻikoʻi i nā mea e hoʻoulu ai i nā nalu gravity, e like me ka hoʻohui ʻana i nā lua ʻeleʻele a me nā hōkū neutron. Eia kekahi, ʻo ka mea i ʻike ʻia ka mea nui o ka noʻonoʻo ʻana i nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu i ke aʻo ʻana i ka evolution stellar.

Ua alakaʻi ʻia kēia noiʻi groundbreaking, i kākoʻo ʻia e ka Science and Technology Facilities Council (STFC), e kahi hui hui o nā ʻepekema mai ke Kulanui o Leeds, me nā haumāna PhD ʻo Jonathan Dodd a me Isaac Radley, me Kauka Miguel Vioque o ka ALMA Observatory ma Chile a me Kauka Abigail Frost mai ka European Southern Observatory ma Chile.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka Be hoku?

ʻO nā hōkū he ʻāpana o nā hōkū B e hōʻike ana i kahi disiki kinoea ʻano e hoʻopuni ana iā lākou, e like me nā apo o Saturn i kā mākou ʻōnaehana solar.

Pehea i hana ʻia ai nā hōkū ʻo Be?

A hiki i kēia ʻike hou ʻana, he mea pohihihi ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū Be ma ke kahua o ka kilo hōkū. Ua manaʻo mua ʻia ʻo ka disc kinoea e hoʻopuni ana i kēia mau hōkū ma muli o ko lākou wikiwiki ʻana, pinepine ʻia e ka launa pū ʻana me kahi hōkū hoa i loko o kahi ʻōnaehana binary.

He aha ka mea i ʻike ʻia e ka haʻawina e pili ana iā Be stars?

Ua loaʻa i ka haʻawina nā hōʻike e ʻike pinepine ʻia nā hōkū ʻo Be, i manaʻo ʻia ma nā ʻōnaehana binary, ma nā ʻōnaehana triple. ʻO ka loaʻa ʻana o kahi hōkū ʻekolu e hoʻoikaika pinepine i ka hoa kokoke i ka hōkū Be, ka hopena i ka hoʻoili nui ʻana a me ka hoʻokumu ʻana o ka disc kinoea.

He aha nā hopena o kēia ʻike?

ʻO ka loaʻa ʻana o nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu ma waena o nā hōkū Be, he hopena koʻikoʻi i nā wahi like ʻole o ka astronomy. Hiki iā ia ke kōkua i ko mākou ʻike ʻana i nā lua ʻeleʻele, nā hōkū neutron, a me nā kumu o nā nalu ʻumekaumaha. Eia kekahi, hōʻike ia i ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana i nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu i ke aʻo ʻana i ka evolution stellar.