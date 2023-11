ʻO nā ʻano ʻano Trilobite hou i ʻike ʻia e hoʻomālamalama i ka honua kahiko

Ua ʻike ʻia kahi ʻike ʻepekema hoihoi i kahi ʻāina i aʻo ʻia ma Thailand. He ʻumi mau ʻano trilobite i ʻike mua ʻole ʻia, nā mea kai kahiko i ola ma kahi o 490 miliona mau makahiki i hala aku nei, ua ʻike ʻia ma kēia wahi. Manaʻo ʻia kēia mau trilobites hou i loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka palapala honua kahiko.

ʻO nā Trilobites, ka mea i hōʻike ʻia e ko lākou mau poʻo ʻano hapalua mahina a me nā mea hanu wāwae wāwae, ua pau i kēia manawa. Eia naʻe, hāʻawi ko lākou mau mōʻalihaku i nā ʻike koʻikoʻi i ka wā kahiko o ka Honua. ʻO ka monograph 100-ʻaoʻao hou i paʻi ʻia i loko o kahi puke pai Pelekane e ʻimi i nā kikoʻī o kēia mau ʻano trilobite hou. Ua kapa ʻia kekahi o nā ʻano i ka hanohano o ke Kamāliʻiwahine Thai ʻo Maha Chakri Sirindhorn, e hōʻike ana i kona hoʻolaʻa ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻepekema ma Thailand.

Ua ʻike ʻia nā mōʻalihaku trilobite i hoʻokomo ʻia ma waena o nā papa o ka lehu petrified i loko o ka pōhaku one, i kapa ʻia he tuff, ka hopena o nā lua pele kahiko e noho ana ma ka papahele o ke kai. ʻAʻole like me nā ʻano pōhaku ʻē aʻe a i ʻole sediment, aia nā tuffs i nā kristal zircon. ʻO Zircon kahi mineral lōʻihi loa i hoʻokumu ʻia i ka wā o ka lua pele, me ka pale ʻana i ka wela, ka ʻino, a me ka ʻino. I ka hala ʻana o ka manawa, palaho nā ʻātoma Uranium i loko o kēia mau kristal e hana i nā ʻātoma alakaʻi, e ʻae ana i nā mea noiʻi e hoʻoholo i ka makahiki o nā mōʻalihaku trilobite a me ka lua pele ponoʻī.

ʻO ka mea i ʻike nui ʻia kēia ʻike ʻana ʻo ka liʻiliʻi o nā tuffs mai ka hopena o Cambrian, mai 497 a 485 miliona mau makahiki i hala. Hoʻomaopopo maikaʻi ʻole ʻia kēia manawa ma muli o ka loaʻa ʻole o nā papa pōhaku i hoʻopaʻa ʻia ma ka honua holoʻokoʻa. Eia naʻe, ʻaʻole hāʻawi wale nā ​​tuffs i loaʻa ma Thailand i kahi ala e hiki ai i nā mōʻalihaku ma ka ʻāina akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike i nā wahi ʻē aʻe o ka honua kahi i loaʻa ai nā mōʻalihaku like ʻole i loko o nā pōhaku ʻike ʻole.

Ua hoʻonui kēia ʻike i ka ʻike o nā hoʻonohonoho ʻāina kahiko. I ka wā o ka noho ʻana o nā trilobite, aia ka ʻāina ma Thailand ma ka ʻaoʻao o waho o Gondwanaland—he supercontinent kahiko e pili ana iā ʻApelika, India, Australia, ʻAmelika Hema, a me Antarctica. ʻO ka poʻe noiʻi, ma ke aʻo ʻana i nā mōʻalihaku, manaʻo e hoʻoholo i ke kūlana pololei o kēia ʻāina Thai e pili ana i ke koena o Gondwanaland, e kōkua ana i ke kūkulu hou ʻana i ka puzzle o ka honua kahiko.

ʻO ka wehe ʻana i kēia mau ʻano trilobite he ʻumikūmālua i ʻike ʻole ʻia ma Thailand, akā loaʻa ma nā wahi ʻē aʻe o ka honua, kākoʻo hou i ka manaʻo e pili ana ʻo Thailand me nā wahi e like me Australia. Kōkua kēia ʻike i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike o ka pilina o ka honua kahiko a me nā ʻano neʻe o nā ʻano ʻano like ʻole ma nā ʻāina.

Aia ke koʻikoʻi o kēia ʻike i kona hiki ke hoʻohui i ka moʻolelo o ka hoʻololi evolutionary a me ka pau ʻana. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau mōʻalihaku kahiko, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala o ko kākou honua. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea i hala e hoʻolako iā mākou e hoʻokele i nā pilikia a mākou e kū nei i ko mākou honua e loli wikiwiki nei.

NPP

1. He aha nā trilobites?

ʻO Trilobites he mau mea kai make loa me nā poʻo ʻano hapalua mahina i ola i nā miliona makahiki aku nei. Ua loaʻa iā lākou nā hale hanu ma muli o ka wāwae.

2. No ke aha i loaʻa ai nā mōʻalihaʻi trilobite i loko o nā tuffs?

He mau pōhaku ʻo Tuffs i hana ʻia mai ka lehu pele i noho ma ka papakū i nā miliona makahiki i hala. Aia i loko o kēia mau pōhaku nā kristal zircon, kahi e hiki ai ke ʻike pololei i nā mōʻalihaʻi a me nā lua pele.

3. No ke aha he mea koʻikoʻi kēia mau trilobites hou?

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau ʻano trilobite ma Thailand e hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i ka honua kahiko a me kona pilina me nā wahi ʻē aʻe e like me Australia. Mālama nā mōʻalihaku i ke ʻano o ka neʻe ʻana a me ka pilina o nā ʻano mea ma nā ʻāina like ʻole.

4. Pehea e hoʻonui ai kēia ʻike i ko kākou ʻike i ka mōʻaukala o ka Honua?

Ma ke aʻo ʻana i kēia mau mōʻalihaku trilobite, hiki i nā mea noiʻi ke wehe i ka moʻolelo o ka hoʻololi evolutionary a me ka luku ʻana, e kōkua iā mākou e ʻike i nā pilikia a mākou e kū nei i ko mākou ao i kēia manawa. Hāʻawi kēia ʻike iā mākou me ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka wā kahiko o ko mākou honua.