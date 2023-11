Ke wehe nei i ka moʻolelo Untold: Trilobites and the Mysteries of Ancient Geography

Ua hoʻomālamalama ka honua kahiko i ka ʻike ʻana i ka honua, e hāʻawi ana i nā ʻepekema i ka ʻike waiwai e pili ana i nā pilina ʻāina o nā au prehistoric. Mai ka hohonu o kahi wahi i ʻimi liʻiliʻi ʻia ma Thailand, ua puka mai nā ʻano trilobites he ʻumi, e hoʻopio ana i nā mea noiʻi me kā lākou moʻolelo koʻikoʻi. ʻO kēia mau mea ola lōʻihi o ke kai, i kāhiko ʻia me nā poʻo poʻo ʻano hapalua mahina, hāʻawi i kahi ʻike i kahi puʻupuʻu hoihoi o ka wā i hala.

Hoʻopaʻa ʻia i loko o nā ʻāpana o ka lehu petrified i ka pōhaku one, ua hūnā ʻia kēia mau mōʻī trilobite no kahi 490 miliona mau makahiki. ʻO ka pōhaku one, i hana ʻia mai ka lua pele, noho ma ka papakū a paʻa i loko o kahi papa ʻōmaʻomaʻo i kapa ʻia he tuff. ʻAʻole like me nā ʻano pōhaku ʻē aʻe a i ʻole sediment, aia nā tuffs i nā kristal zircon-he mineral i hana ʻia i ka wā o ka lua pele a loaʻa iā ia ke kūpaʻa like ʻole.

Kaulana ʻia nā kristal Zircon no ko lākou kūpaʻa kemika, pale ʻana i ka wela, a me ke kūʻē ʻana i ka wā. Hoʻokumu kēia mau kristal kupaianaha i nā ʻātoma uranium e palaho mālie ana i ka manawa, e hoʻololi ana i nā ʻātoma alakaʻi. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana radioisotope, hiki i nā mea noiʻi ke kālailai i ka makahiki o nā kristal zircon, a laila hoʻoholo i ka makahiki o ka pele a me ka makahiki o ka mōʻalihaku.

I loko o ka manawa Cambrian, ma waena o 497 a me 485 miliona mau makahiki i hala aku nei, he kakaikahi loa nā tuffs mai kēia au. Eia naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o kēia mau mōʻalihaku trilobite ma Thailand ua hoʻokiʻekiʻe i ka pale i kēia wā enigmatic. ʻAʻole hāʻawi wale nā ​​mōʻalihaku i nā ʻike i ka ʻikehonua kahiko o Thailand akā hiki nō hoʻi i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i nā mōʻalihaku like i ʻike ʻia ma Kina, Australia, a me ʻAmelika ʻĀkau.

Aia ma kahi mokupuni i kapa ʻia ʻo Ko Tarutao, ua ʻike ʻia nā mōʻalihaku trilobite i loko o ke aupuni o kahi kahua geopark UNESCO, e huki ana i nā hui ʻepekema honua e wehe i kāna mau mea huna. Ma waena o nā mea hoihoi loa, ʻo ia ka loaʻa ʻana o nā ʻano trilobite ʻumikūmālua i ʻike ʻole ʻia ma Thailand akā ʻike ʻia e noho ana i nā wahi ʻē aʻe o ka honua. Hāʻawi kēia loulou ma waena o Thailand a me Australia i kahi hiʻohiʻona hoihoi i ka pilina o nā ʻāina kahiko.

I ka noho ʻana o nā trilobite, ua hoʻonoho ʻia kēia mau ʻāina ma nā ʻaoʻao o waho o Gondwanaland, kahi supercontinent kahiko e hoʻopuni ana iā ʻApelika, India, Australia, ʻAmelika Hema, a me Antarctica. Ke hana ikaika nei nā kānaka kālaihonua a me nā mea noiʻi e hoʻoholo i kahi kikoʻī o kēia māhele e pili ana i ke koena o Gondwanaland, e hui pū ana i kona koʻikoʻi mōʻaukala i ka puzzle nui o nā ʻāina e neʻe mau ana o ka Honua.

Ma o ka loaʻa ʻana o nā ʻano like ʻole e like me Tsinania sirindhornae, i kapa ʻia no ka hanohano o ke Kamāliʻiwahine Thai Royal Maha Chakri Sirindhorn, manaʻolana nā mea noiʻi e loaʻa ka ʻike i ka makahiki o kēia mau trilobites. ʻO ka hoʻopili ʻana i nā ʻano mea i loaʻa ma Thailand i nā ʻano pili i Kina e hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i kā lākou manawa a me ka ulu ʻana.

I loko o kēia moʻolelo kupaianaha o ka mōʻaukala kahiko i hōʻike ʻia e nā mōʻalihaku trilobite, wehe mākou i kahi ʻāpana waiwai o ka hoʻololi ʻana a me ka luku ʻana. Ua haʻalele ka Honua i kēia moʻolelo waiwai nui, e hāʻawi ana iā mākou e hoʻomaopopo maikaʻi i nā pilikia a mākou e kū nei i kēia manawa a me ka wā e hiki mai ana. ʻOi aku ka nui o kā mākou aʻo ʻana mai kēia mau mōʻalihaku kupaianaha, ʻoi aku ka mākaukau e hoʻokele i nā paʻakikī o ko mākou honua i kēia mau lā.

Nā FAQ:

Nīnau: He aha nā trilobites?

A: ʻO Trilobites he mau mea kai i pau i hōʻike ʻia e ko lākou mau poʻo i ka hapalua mahina a me ka hanu wāwae.

Nīnau: ʻEhia makahiki o nā mōʻalihaku trilobite i ʻike ʻia ma Thailand?

A: ʻO nā mōʻalihaku trilobite i loaʻa ma Thailand ma kahi o 490 miliona mau makahiki.

N: He aha ke koʻikoʻi o ka tuff i loaʻa ai nā mōʻalihaku?

A: ʻO ka tuff i loko o nā mōʻalihaku trilobite he waiwai nui i nā kristal zircon, e ʻae i nā mea noiʻi e hoʻoholo pololei i ka makahiki o nā mōʻalihaku a loaʻa nā ʻike i ka mōʻaukala honua o nā wahi like ʻole.

Nīnau: Pehea e kōkua ai kēia mau mōʻalihaku i ka poʻe noiʻi e hoʻomaopopo i ka palapala honua kahiko?

A: ʻO ka loaʻa ʻana o nā mōʻalihaku trilobite ma Thailand e hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i nā pilina ʻāina ma waena o nā wahi like ʻole i ka wā Cambrian. Ma ka hoʻohālikelike ʻana iā lākou me nā mōʻalihaku i loaʻa ma nā wahi ʻē aʻe o ka honua, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomaopopo maikaʻi i ka hoʻohele kahiko o nā ʻāina, e like me Gondwanaland.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka ʻano i kapa ʻia ma muli o ke Kamāliʻiwahine Aliʻi Thai?

A: ʻO ka ʻano i kapa ʻia ma muli o ke Kamāliʻiwahine Aliʻi Thai, ʻo Tsinania sirindhornae, ka mea hiki ke hoʻokumu i ka makahiki o nā ʻano like ʻole i loaʻa ma Kina, e kōkua ana i nā ʻepekema e ʻohi i ka manawa hoʻomohala o kēia mau trilobites.