Nā Luʻi ʻIke Hou i ka ʻike maʻamau o Massive Be Stars

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Leeds i kahi ʻike ʻike honua e hiki ke hoʻololi hou i ko mākou ʻike no nā hōkū Be nui. He ʻokoʻa i nā manaʻo mua ʻo Be hoku ka mea nui i loko o nā ʻōnaehana binary, hōʻike ka noiʻi ʻana ʻo kēia mau hōkū enigmatic he ʻāpana o nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu. ʻO kēia ʻike, i hoʻokumu ʻia ma ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai ka satellite Gaia, e hoʻohālikelike i nā manaʻo kuʻuna o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū a loaʻa i nā hopena lōʻihi i ko mākou ʻike ʻana i nā ʻano ʻano hōkū like ʻole, e like me nā lua ʻeleʻele, nā hōkū neutron, a me nā nalu gravity.

ʻIke ʻia no ko lākou ʻano kīwī kinoea, ua lilo ʻo Be stars i mea pohihihi no hoʻokahi kenekulia. ʻO ka manaʻo nui i waena o ka poʻe astronomers, ʻo ia ka hopena o ka hoʻololi wikiwiki ʻana o nā hōkū Be me kahi hōkū ʻē aʻe i loko o kahi ʻōnaehana binary. Eia nō naʻe, ʻo ka noiʻi hou mai ke Kulanui o Leeds e hāʻawi i kahi wehewehe ʻokoʻa.

Ua hoʻohana ka mea noiʻi alakaʻi ʻo Mr. Dodd lāua ʻo Polofesa Oudmaijer i ka ʻikepili mai ka satellite Gaia e noiʻi i ka neʻe ʻana o nā hōkū ma ka lewa pō i nā manawa lōʻihi. Ma ke kālailai ʻana i nā alahele o nā hōkū B (Mass Transfer) a me Be hoku, ua hiki iā lākou ke ʻike i ka ʻokoʻa nui o ka helu o nā hoa ma waena o nā hui ʻelua. ʻO ka mea kupanaha, ʻike ʻia he haʻahaʻa haʻahaʻa ka helu o nā hoa Be stars, kūʻē i ka manaʻo. Eia naʻe, ua hōʻike hou ʻia ka hoʻokolokolo hou ʻana ma muli o ke kolu o ka hōkū e hoʻohuli nei i ka ʻōnaehana.

Manaʻo ka poʻe noiʻi i nā manawa he nui, ʻo ke kolu o ka hōkū ma ka ʻōnaehana triple ka mea e hoʻokokoke ai ka hoku hoa i ka hōkū Be. Hiki i kēia pili ke hoʻololi nui ma waena o nā hoku ʻelua, ka hopena i ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻike kinoea kino i ʻike ʻia a puni nā hōkū Be. ʻO ka mea hoihoi, hiki i kēia ke wehewehe i ke kumu i ʻike ʻole ʻia ai kēia mau hoa, no ka mea, ua maule lākou ma hope o ka nalowale ʻana o ka nui o ka nuipaʻa.

ʻO nā hopena o kēia ʻike ʻana ma mua o ke aʻo ʻana i nā hōkū Be. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka paʻakikī o nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu a me kā lākou kuleana i ka hoʻomohala hōkū hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke ʻano o nā lua ʻeleʻele, nā hōkū neutron, a me nā kumu o nā nalu ʻumekaumaha. Hiki mai kēia hōʻike i kahi manawa hoihoi i ka wā e neʻe wikiwiki ana ka noiʻi ʻana i ka nalu ʻumekaumaha, a ke piʻi nui nei ke aʻo ʻana i ka binarity i nā ʻōnaehana hōkū.

ʻOiai e pono ana ka noiʻi hou ʻana e hōʻoia a e ʻimi i nā mea paʻakikī o nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu, ʻike ʻia kēia haʻawina i kahi koʻikoʻi nui i ko mākou ʻike ʻana i nā hōkū Be nui a me ko lākou wahi i ke ao holoʻokoʻa. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā manaʻo kuʻuna, ua wehe nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Leeds i nā puka hou no ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o nā mea lani a me kā lākou evolution.