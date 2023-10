Poʻomanaʻo Hou: Wehe i ka Mystique of Irish Arts and Crafts Chairs

ʻO kahi hōʻiliʻili laha ʻole o nā noho Arts and Crafts, i hana ʻia ma waena o 1880 a me 1900, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻonani i ka papahele kūʻai ma ke kūʻai aku ʻana o Sheppard's Gentleman's Library i kēia mahina aʻe. Hana ʻia mai ka wōnati i kālai ʻia a hoʻonani ʻia me nā noho velvet upholstered nani, ʻo kēia mau noho e lawe i ka hōʻailona maopopo ʻole o Fota House, kahi ʻāina kaulana ʻo Irish. Manaʻo ʻia e kiʻi ma waena o €8,000 a i €12,000 (kumu: Sheppard's), hāʻawi kēia mau noho koʻikoʻi i kahi ʻike i ka hoʻoilina moʻomeheu waiwai o Ireland.

ʻO Philip Sheppard, ka mea nona ka hale kūʻai, he pilina pili me kēia mau noho, me ka ʻike ʻana i ko lākou koʻikoʻi ma mua o nā mea noʻeau. ʻIke ʻo ia iā lākou ma ke ʻano he moʻolelo kahiko. Me ka manaʻo hohonu o ka manaʻoʻiʻo, ʻōlelo ʻo ia, "Haʻi mai lākou iā mākou ʻo wai a he aha lākou."

I ka nānā pono ʻana, ʻike ʻia ka mālama ʻana o kēlā me kēia noho i kahi huna huna - kahi maka huluhulu pohihihi i hūnā ʻia i loko o kāna hoʻolālā. Hōʻike ka papa helu i kēia enigma, e wehewehe ana i ke ʻano o ke kua i kālai ʻia i nā keruba ʻelua, ua ala kekahi a ua hiamoe kekahi. ʻO kēia mau mea lani e hohola i ko lākou mau ʻēheu, me ka hoʻololi ʻana i nā lau nui i haku ʻia me nā lau acanthus. Aia ma ke kikowaena o kēia ʻano lole uliuli, ma lalo o ka lehelehe luna a me ka ihu i kālai ʻia, aia ka helehelena o ke kanaka ʻōmaʻomaʻo enigmatic. He hōʻailona o ka hānau hou ʻana i ka wā, ua lilo ke kanaka ʻōmaʻomaʻo i kumu hoʻolālā kaulana a puni ka honua. Eia nō naʻe, he mea laʻa ʻole kēia ʻano kiʻi i nā lako Irish, e hoʻonui ai i kēia mau noho.

