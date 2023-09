Ka Pilikia Silent: Space Debris a me ka pono no ka hana

ʻO ka ʻōpala o ka lewa, ʻike ʻia hoʻi ʻo "space trash," kahi pilikia e ulu nei a nānā ʻole ʻia. ʻOiai ʻo nā mea kupanaha nui o ka lewa e hopu i ko mākou noʻonoʻo, aia kahi ʻaoʻao ʻeleʻele o ia mea e hoʻopilikia nui ai. Hoʻopili kēia ʻatikala i ke kumu a me nā hopena o nā ʻōpala ākea a hōʻike i nā hoʻoikaika ʻana e hoʻēmi i kēia pilikia.

Hiki ke hoʻihoʻi ʻia ke kumu o ka ʻōpala o ka lewa i nā satelite i hoʻopau ʻia, nā papa pōhaku i hoʻolei ʻia, a me nā ʻāpana liʻiliʻi e like me nā ʻāpana pena a i ʻole nā ​​​​bolts. Ke hoʻopuni nei kēia mau mea i ka Honua, hoʻoweliweli lākou i nā satelite hana a me nā mokulele mokulele, e hoʻonui ana i ka pilikia o ka hui ʻana. ʻO ka hōʻiliʻili ʻana o nā ʻōpala o ka lewa ʻaʻole wale ia e hoʻoweliweli i ka palekana o nā astronauts akā loaʻa pū kekahi i nā hopena waiwai, e alakaʻi ana i ka hoʻoponopono kumukūʻai a me ka hoʻomaha mua ʻana o nā satelite.

Eia kekahi, hoʻopilikia ka ʻōpala o ka lewa i ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana, e hana ana i nā luʻi no nā misionari ma waho o ka orbit o ka Honua. ʻO ka hoʻokele ʻana ma nā ʻāpana pōʻino e pono ai ka hoʻolālā ʻana e hōʻoia i ka palekana o nā astronauts. Eia kekahi, ʻaʻole maopopo loa ka hopena o ke kaiapuni no ka wā lōʻihi, me nā hopohopo e pili ana i kahi cascade o nā hui ʻana e alakaʻi ana i kahi kāʻei hiki ʻole ke hele.

I ka ʻike ʻana i ke koʻikoʻi o ke kūlana, ke hana ikaika nei nā keʻena ākea a me nā hui e hoʻoponopono i kēia pilikia. Hiki i nā ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana a me ka nānā ʻana i nā hana pale i ka hui ʻana inā pono. Ke hana nei nā ʻāpana hoʻoponopono i nā alakaʻi no nā hana kikowaena kuleana, a ke kūkulu ʻia nei nā hana no ka wehe ʻana i nā ʻāpana nui mai ka orbit. Hoʻopili pū ʻia ka noiʻi ʻana i nā hana ākea hoʻomau e hōʻemi i ka hana ʻana o nā ʻōpala hou.

He mea nui ka launa pū ʻana o ka honua i ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia honua. Hiki ke hoʻoikaika i ka hoʻoikaika ʻana ma waena o nā ʻāina holo kaʻa i ka hāʻawi ʻana i ka ʻike a me nā hana i hoʻonohonoho ʻia e hōʻemi i ka hana ʻana o nā ʻōpala.

ʻO ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ākea a me nā hana pāʻoihana e pili ana i ka loaʻa ʻana o nā hoʻonā hou i ka pilikia o ka lewa. Pono mākou e hana i mea e pale ai i ko mākou komo ʻana i ka lewa. Ma ka hahai ʻana, hoʻēmi, a me ka hoʻoneʻe ikaika ʻana i nā ʻōpala o ka lewa, hiki iā mākou ke pale aku i nā astronauts, mālama i nā satelite, a me ka hōʻoia ʻana i ka waiho ʻana i kahi ākea ākea no ka ʻike a me ke kahaha.

