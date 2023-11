Hoʻonui ka hoʻolālā hou i ka hana a me ka paʻa o nā mea hoʻokele Proton

ʻO kahi ala hou e hoʻonui ai i ka conductivity a me ke kūpaʻa o nā conductors proton ma waena a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa i ʻike ʻia e nā ʻepekema ma Tokyo Institute of Technology. Ma ka hāʻawi ʻana i ka doping i kahi mea makuahine me nā hakahaka o ka oxygen intrinsic, ma kahi o ke ʻano doping acceptor maʻamau i hoʻohana ʻia, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻonui nui i ka conductivity proton a me ka paʻa o nā conductors proton type perovskite. Ke wehe nei kēia holomua i nā mea hou no ka hoʻolālā ʻana o nā wahie a me nā cell electrolysis.

Ke loaʻa nei ka manaʻo ma ke ʻano he ʻenehana ikehu hoʻomau. Hiki i kēia mau mea hana ke hoʻololi i ka ikehu kemika i ka uila a ʻo ia hoʻi me ka hoʻokuʻu ʻole ʻana i nā wela haʻahaʻa a waena paha. Hiki iā lākou ke lawelawe ma ke ʻano he kumu mana kūpono no nā noi like ʻole. ʻAʻole like me nā ʻano ʻāpana wahie a me nā electrolyzers, ʻaʻole hilinaʻi nā PCFC/PCEC i nā catalysts metala makamae a i ʻole nā ​​mea hoʻoheheʻe makamae, e ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu kūʻai.

A hiki i kēia manawa, ʻaʻohe hōʻike o nā conductors proton me ka conductivity kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa kiʻekiʻe ma waena a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO kēia palena, i kapa ʻia ʻo "Norby gap," he mea paʻakikī ia no nā ʻepekema no nā makahiki he nui. Eia naʻe, ua hoʻomohala ʻo Professor Masatomo Yashima a me kāna hui ma Tokyo Tech i kahi hoʻolālā hou e lanakila ai i kēia āpau.

Ma mua o ka hoʻohana ʻana i ka doping acceptor, ka mea e hoʻolauna i nā haumia e hana i nā hakahaka o ka oxygen i loko o ka lattice crystal, ua nānā nā mea noiʻi i ka doping donor. Ma ka doping ʻana i ka mea makuahine me kahi dopant hāʻawi, ua hiki iā lākou ke hōʻemi i ka hopena proton trapping i loaʻa me ka doping acceptor. Ua alakaʻi kēia i ka conduction proton kiʻekiʻe a hoʻonui i ka paʻa.

Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua o ka hui a me nā loiloi ʻepekema me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana simulation kiʻekiʻe i hōʻike ʻia ka mea hāʻawi-doped i hōʻike ʻia i ka conductivity proton kūʻokoʻa ma waena a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa. Eia kekahi, ua hōʻike ʻo ia i ke kūpaʻa kiʻekiʻe ma lalo o nā lewa like ʻole, e lilo ia i moho hoʻohiki no nā noi kūpono.

Ke wehe nei kēia ʻike i nā mea hou no ka hoʻomohala ʻana i nā conductors proton no nā PCFC / PCEC me ka hana like ʻole. ʻO nā hoʻolālā i manaʻo ʻia e nā mea noiʻi a me ka loaʻa ʻana o ka mea hou i hiki ke hana i ka hopena koʻikoʻi ma ke kahua o ka ikehu a me ka ʻepekema a me ka ʻenehana.

Nīnau: He aha ka mea hāʻawi doping?

A: Hāʻawi ka doping i ka hoʻokomo ʻana i kahi dopant i loko o kahi mea e hoʻonui ai i kona conductivity uila a hoʻololi paha i kāna mau waiwai.

Nīnau: He aha ka ʻae ʻana i ka doping?

A: ʻO ka ʻae ʻana doping kahi ala i hoʻohana ʻia e hoʻokomo i nā haumia i loko o kahi mea e hana ai i nā hakahaka o ka oxygen a hoʻonui i kona conductivity.

Nīnau: He aha nā mea hoʻokele proton?

A: ʻO nā mea hoʻokele Proton he mau mea hiki ke lawe i nā protons, e hiki ai ke hoʻololi i ka ikehu kemika i ka uila a me ka ʻokoʻa i loko o nā wahie a me nā cell electrolysis.

Nīnau: He aha ka "Norby gap"?

A: ʻO ka "Norby gap" e pili ana i ka nele o nā mea e hōʻike ana i ka conductivity kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ma waena a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa i nā conductors proton. He mea paʻakikī ia no ka poʻe ʻepekema ma ke kula.