ʻO nā huakaʻi huakaʻi hoʻoilo maikaʻi loa ma Norewai

I ka hoʻolālā ʻana i kahi huakaʻi hoʻoilo i Norewai, aia kekahi mau wahi kūpono e noʻonoʻo ai. Mai ke kapikala Arctic o Tromsø a i nā hōkele ski ma Lillehammer a me Trysil, hāʻawi kēia mau wahi i nā ʻike hoʻoilo kū hoʻokahi i hiki ʻole ke nalo.

Ma Tromsø, ke kūlanakauhale nui loa o Norewai ma ka ʻākau o ka Arctic Circle, ʻo ka mea hoihoi nui ʻo nā kukui ʻākau. Nui nā hui mākaʻikaʻi e hāʻawi i nā huakaʻi e nānā i ka aurora borealis, akā hiki nō ke ʻike iā lākou mai ke kūlanakauhale ponoʻī i ka pō māmā. Loaʻa iā Tromsø nā ʻano hana hoʻoilo like ʻole i ka lā, me kahi kaʻa uwea e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona nani o ke kūlanakauhale.

ʻOiai he kilokilo ka ʻākau i ka wā hoʻoilo, mai haʻalele ʻoe i ke kūlanakauhale nui o Oslo. ʻOiai ʻaʻole maʻamau nā kukui ʻākau ma Oslo, he ʻano moʻomeheu koʻikoʻi ko ke kūlanakauhale me nā hale moʻomeheu, nā hale ʻaina, a me kahi ola pō. ʻO ka holo ʻana i ka Kalikimaka kahi manawa kūikawā e kipa aku ai, me ke kūlanakauhale i hoʻonani ʻia i nā kukui keʻokeʻo a mālama i kahi mākeke Kalikimaka kiʻekiʻe. No ka poʻe hauʻoli hoʻoilo, hāʻawi ka Skimore Oslo i nā pali ski ma kahi mamao o ke kūlanakauhale a me nā lako hoʻolimalima i loaʻa.

Inā ʻo ka ski ka mea nui āu e manaʻo nui ai, ʻo Trysil kahi puʻuhonua no ka poʻe ski me kona ʻano o nā pali, kahi o nā keiki, a me nā ala ākea no ka hoʻokele ski. Hiki ke hele maʻalahi mai ke kahua mokulele ʻo Oslo me nā hoʻoili kaʻa ma mua o ka puke. ʻO Hemsedal kekahi hale hoʻokele ski hoʻokipa ʻohana, ʻoiai ʻo Lillehammer, i ʻike ʻia no ka hoʻokipa ʻana i ka 1994 Winter Olympics, hāʻawi ʻo ia i nā pali ʻOlumepika a me kahi Hale Hōʻikeʻike ʻOlumepika National.

Hāʻawi kēia mau wahi huakaʻi hoʻoilo ma Norewai i kahi mea no kēlā me kēia kanaka. Inā ʻoe e ʻimi nei e ʻike i nā kukui ʻākau, e ʻimi i nā hiʻona moʻomeheu, a i ʻole e pā i nā pali, loaʻa iā Norewai i ka wā hoʻoilo.

