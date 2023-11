New Space Odyssey: Ua hui ʻo Tom Hanks me Artemis 2 Crew i ka hoʻomākaukau ʻana o NASA no ka misionari Lunar

ʻO Tom Hanks ka mea hana kiʻiʻoniʻoni, kaulana no kāna hana ma ke ʻano he astronaut NASA i ka 1995 Hollywood hit "Apollo 13," i kēia manawa i loaʻa i ka manawa e hālāwai ai me ka hui Artemis 2 o nā astronauts maoli. Ua hana ʻia kēia hālāwai ma NASA's Johnson Space Center ma Houston, kahi ʻaʻole wale ʻo Hanks i hana pū me ka poʻe holo moku akā kipa pū kekahi i ka Mission Control a kamaʻilio pū me Expedition 70 astronauts ma luna o ka International Space Station.

ʻO ka hui ʻo Artemis 2, ʻo ia ka NASA astronauts Reid Wiseman, Victor Glover, a me Christina Koch, me ka Canadian Space Agency's Jeremy Hansen, he ʻāpana o ka hoʻolālā hoʻolālā a NASA e hoʻomaka hou i ka ʻimi kanaka mahina. Hoʻonohonoho ʻia no kahi misionari puni ka mahina ma mua o 2024, ua hoʻonohonoho ʻia kēia mau astronauts ʻehā e pōʻai i ka mahina ma ke ʻano o ka hoʻoikaika ʻana o NASA e hoʻokumu i kahi noho mahina.

ʻO ka Artemis Accords, kahi hoʻolālā no ka ʻimi ʻana i ka lewa maluhia, e alakaʻi i ka hui pū ʻana o NASA i kēia mau misionari lunar. Me ka ulu ʻana o ka hui ʻana o nā hoa pili honua, manaʻo ʻo NASA e wehe i ke ala no ka ʻimi ʻana i ka lewa a me nā ʻike ʻepekema ma waho o ko mākou honua.

I ka hoʻomākaukau ʻana no kā lākou huakaʻi mahina e hiki mai ana, ua kipa aku ka hui ʻo Artemis 2 i ka NASA's Michoud Assembly Facility ma New Orleans e nānā i ke kahua kumu o ka Space Launch System (SLS) rocket. ʻO kēia rocket ikaika, i hui pū ʻia me ka mokulele ʻo Orion, ʻo ia ke ala e hiki ai ka poʻe holo i ka ʻōpuni honua a hiki i ka mahina.

ʻO ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a me ka hoʻomākaukau ʻana o ka poʻe Artemis 2 e pili pū ana i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana iā lākou iho me ka mokulele Orion a me nā kaʻina hana lapaʻau. ʻAʻole koke, e komo lākou i kahi hoʻomaʻamaʻa hoʻōla ma ke kai, me ka hui pū ʻana me NASA a me ka US Navy, e hoʻohālike i ko lākou hoʻi ʻana i ka Honua ma hope o kā lākou misionari.

Ke hoʻomau nei ʻo NASA i ka hōʻuluʻulu ʻana i nā mea e pono ai no ka mikiona Artemis 2, me nā mīkini RS-25 a me nā māhoe hoʻoikaika rocket māhoe, kūkulu ʻia ka hauʻoli no ka mokuna aʻe o ka ʻimi lunar. Hōʻike ka papahana Artemis i ka hoʻi ʻana o ke kanaka i ka mahina a hoʻokumu i ke kumu no nā mikiona lewa e hiki mai ana e pana i nā palena o ka ʻike kanaka a me ka ʻimi ʻana.

NPP

ʻO wai ʻo Tom Hanks?

ʻO Tom Hanks kahi mea hoʻokani Hollywood kaulana i ʻike ʻia no kāna mau ʻano hana a me nā hana. Ma ke kaiāulu ākea, kaulana loa ʻo ia no kāna kiʻi ʻana iā Jim Lovell astronaut NASA ma ke kiʻiʻoniʻoni "Apollo 13."

He aha ka mikiona Artemis 2?

ʻO ka mikiona Artemis 2 kahi ʻāpana o ka papahana Artemis a NASA, e manaʻo ana e hoʻihoʻi i nā kānaka i ka mahina a hoʻokumu i kahi noho mahina hoʻomau. E hoʻokomo ʻo Artemis 2 i kahi hui o nā astronauts e hoʻopuni ana i ka mahina a e hōʻiliʻili i nā ʻikepili waiwai e kākoʻo i nā mikiona lunar e hiki mai ana.

He aha ka Artemis Accords?

ʻO ka Artemis Accords kahi kuʻikahi a me ka hoʻolālā i hoʻomohala ʻia e NASA e alakaʻi i ka hui ʻana o ka honua i ka ʻimi lunar. Hoʻoikaika kēia mau ʻaelike i ka ʻimi maluhia a me ka hui pū ʻana o ka lewa a hoʻokumu i nā kuʻuna no ka kaʻana like ʻana i ka ʻikepili ʻepekema, ka mālama ʻana i ka hoʻoilina o ka lewa, a me ka hōʻoia ʻana i ka palekana o nā astronauts.

He aha ka Space Launch System (SLS) rocket?

ʻO ka Space Launch System (SLS) rocket kahi kaʻa hoʻomaka ikaika i kūkulu ʻia e NASA. Hāʻawi ia i ka mana kūpono a me nā hiki ke hoʻomaka i nā mikiona holoʻokoʻa ma waho o ka orbit o ka Honua, me nā mikiona Artemis i ka mahina a me nā misionari e hiki mai ana i Mars.

(Kumu: nasa.gov)