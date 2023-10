TOI-1801 b: He Mini-Neptune Haʻahaʻa i loko o kahi Pūnaehana Hōkele ʻōpio

Hoʻolaha mākou i ka loaʻa ʻana o TOI-1801 b, kahi mini-Neptune ʻoluʻolu e hoʻopuni ana i kahi hōkū ʻōpio M dwarf. Ua ʻike mua ʻia ʻo ia he moho honua TESS i ʻApelila 2020, ʻo TOI-1801 b he 21.3 mau lā. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia ka nānā ʻana ma hope o ka honua, me ka photometry i loko a i waho o ka transit a me nā ana wikiwiki radial pololei, ua hōʻike ʻia ʻo ka manawa maoli o ka honua he 10.6 lā.

Ma o kēia mau nānā ʻana, ua hoʻoholo mākou he nui ko TOI-1801 b he 5.74 ± 1.46 M⊕ a he radius o 2.08 ± 0.12 R⊕. Ma muli o kēia mau ana, hiki iā mākou ke manaʻo me ka hilinaʻi ʻo TOI-1801 b ka nui o ka wai a me ka pōhaku, me ka nui ʻole (a hiki i ka 2% ma ka nui) o ke kinoea hydrogen i kona lewa.

Eia kekahi, ʻo ka makahiki o ka ʻōnaehana, i manaʻo ʻia ma kahi o 900 miliona mau makahiki, kahi TOI-1801 b i waena o ka heluna o nā ʻōpio transiting exoplanets. Hoʻopili ʻia me nā exoplanets ʻē aʻe, kū ʻo TOI-1801 b ma ke ʻano he lālā kūʻokoʻa.

Ma ke kiʻikuhi e hōʻike ana i ka pilina mass-radius, ua hōʻike ʻia nā ʻike maopopo ʻole o TOI-1801 b he mau ʻāpana kala me nā pae hilinaʻi. ʻO nā hiʻohiʻona haku mele, i hōʻike ʻia e nā laina kala like ʻole, hāʻawi i nā ʻike i ke ʻano kūpono o ka exoplanet. ʻO ke ʻano kikoʻī, hōʻike nā panela waena a me ka ʻākau i nā hiʻohiʻona haku mele me ke kinoea ʻole a me kahi enveloppea kinoea. Hōʻike nā laina paʻa a me nā kiko kiko ma ka ʻaoʻao ʻākau i nā hiʻohiʻona wela like ʻole no ka enveloppea kinoea.

Ma ke ʻano he kuhikuhi, ʻo ia pū kekahi me ka Honua a me Neptune. Eia hou, hoʻokomo mākou i ka B22 a me M22 ma ke ʻano he mau kuhikuhi ma muli o nā hopena paio i paʻi ʻia no ka honua hoʻokahi, e hōʻike ana i nā ana ʻokoʻa.

I ka hopena, hōʻike ʻo TOI-1801 b i kahi hoʻohui hoihoi i kā mākou ʻike o nā exoplanets. ʻO kona ʻano haʻahaʻa, ka haku mele ʻana, a me kona ʻōpio ʻōpio ke kumu hoʻoikaika no ka hoʻokolokolo hou ʻana. ʻO ke aʻo mau ʻana o ia mau exoplanets e hāʻawi i ko mākou ʻike i ka hoʻokumu ʻana o ka honua a me ka hoʻomohala ʻana i nā kaiapuni like ʻole ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.

Nā wehewehena:

- TESS: Ke hoʻololi nei i ka Exoplanet Survey Satellite

– M dwarf: He ʻano hoku kaʻina nui, ʻike ʻia hoʻi he dwarf ʻulaʻula, me ka nui ma waena o 0.08 a me 0.6 manawa o ko ka Lā.

– Radial velocity (RV): ʻO ke ana o ka neʻe ʻana o ka hōkū i mua a i ʻole mai kahi mea nānā aku me ka hoʻohana ʻana i ka hopena hoʻololi Doppler.

– Mass and Radius: ʻO ka nui o nā mea i loko o kahi mea, ʻo ka radius e ana i ka mamao mai ke kikowaena a i ka ʻili o waho.

– Nā laina Iso-density: Nā laina hina hina ma ke kiʻikuhi nui-radius e hōʻike ana i nā laina o ka mānoanoa like i nā kumu hoʻohālike like ʻole.

- Entropy kikoʻī: He waiwai thermodynamic e helu ana i ka maʻi a i ʻole ka randomness o kahi ʻōnaehana.

– H2: Molekala hydrogen kinoea.

- CARMENES a me HIRES: Nā mea hana i hoʻohana ʻia no nā ana wikiwiki radial pololei.

Sources:

– Barragán et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

– Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (mea hōʻike arXiv)