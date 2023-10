ʻO ka wehe ʻana o nā honua ʻē aʻe: ʻO ka ʻimi kūʻokoʻa no nā Exoplanets

Ke noho nei mākou i kahi au kupaianaha kahi e hoʻololi ai ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa, ʻoi aku ko mākou ʻike i nā honua ʻē aʻe ma waho o kā mākou Pūnaehana Solar. I ka wā i hoʻopaʻa ʻia ai i ka manaʻo noʻonoʻo a me ka moʻolelo ʻepekema, hiki iā mākou ke hōʻoia me ka hilinaʻi ʻo ka hapa nui o nā hōkū i hele pū ʻia me nā hōkū e hoʻopuni ana iā lākou. He hōʻike kēia ʻike i ka hoʻokō kupaianaha o ka ʻike ʻana i nā kino lani minuke e noho ana he mau haneli a i ʻole haneli mau makahiki māmā mai ka Honua.

ʻAʻole hana maʻalahi ka ʻike ʻana i kēia mau hōkūhele mamao. ʻAʻole like me nā hōkū, ʻaʻole e hoʻokuʻu ka honua i ko lākou kukui ponoʻī a ʻike pinepine ʻia e ka ʻōlinolino o ko lākou mau hōkū hoʻokipa. ʻO ka hopena, pono nā astronomers e hoʻohana i nā ʻano hana ʻole e ʻimi ai i nā exoplanets. Hoʻohana kēia mau ʻano hana i nā hopena ʻike ʻia i loaʻa i nā hōkū ma nā hōkū a lākou e kaapuni ai, e ʻae iā mākou e hahai iā lākou i lalo.

ʻElua mau ʻenehana koʻikoʻi i puka mai: ke ʻano radial-velocity (Doppler) a me ke ʻano transit. ʻO ke ʻano radial-velocity e pili ana i ka nānā ʻana i ka huki ʻana i ka umekaumaha e kū ana ma waena o ka honua a me kona hōkū, e hoʻoluliluli ai ka hōkū i hope a i waho. Ma ke kālailai ʻana i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ka alapine māmā o ka hōkū, hiki i ka poʻe astronomers ke unuhi i ke ʻano o kahi exoplanet. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ke ʻano kaʻahele e kālele ana i ka emi ʻana o ka mālamalama o ka hōkū i ka wā e hele ai ka honua i mua ona. Ma ka nānā ʻana i kēia mau ʻano like ʻole o ka ʻōlinolino, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomaopopo i ke ola ʻana o kahi honua.

ʻO kēia mau ʻenehana kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi ʻole, ʻike ʻia e ko lākou pololei a me ka hoʻoikaika ʻana, ua hāʻawi i nā hopena kupaianaha. I kēia lā, ua hōʻoia ʻia ma luna o 5,500 exoplanets, e kaena ana kēlā me kēia i kona mau hiʻohiʻona ponoʻī a hāʻawi i ka ʻokoʻa weliweli o nā honua i kā mākou galaxy. ʻOiai ʻo ka radial-velocity a me ka transit kaʻina hana koʻikoʻi i kēia ʻimi exoplanet, ua paʻa ke ʻano radial-velocity i kahi kūikawā ma ke ʻano he ala paionia i hoʻolaha i kā mākou lanakila lanakila i ka ʻimi ʻana i nā exoplanets.

Hoʻohana ke ʻano radial-velocity i nā mana umekaumaha ma waena o kahi hōkū a me kona honua e ʻōpuni ana, e hōʻike ana ka hōkū i kahi ʻāwīwī liʻiliʻi. ʻO kēia haʻalulu, hiki ke ana ʻia e ka hopena Doppler, ka hopena i nā ʻano like ʻole o ke kiko kukui o ka hōkū i ka neʻe ʻana a i ʻole mai ka Honua. ʻO ka nānā ʻana i kēia hulahula oscillating o ka hōkū hōkū e hāʻawi i nā astronomers i ke ala e ʻike ai i ka hele ʻana o nā exoplanets a loaʻa nā ʻike waiwai nui i nā mea pohihihi o ko kākou honua ākea.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka honua Dimidium, e hoʻopuni ana i ka hōkū 51 Pegasi, i hōʻailona i kahi manawa koʻikoʻi ma ke kahua o ka noiʻi exoplanet. ʻO kēia hōkū G-type, e like me ko kākou Lā, aia ma kahi o 50.6 mau makahiki māmā mai o kākou aku. ʻO Dimidium, he "Iupita wela," hoʻopuni kokoke i kona hōkū hoʻokipa i kēlā me kēia 4.2 lā. ʻO kēia ʻike kupaianaha, ka mea i loaʻa i ka poʻe kilo hōkū Swiss ʻo Michel Mayor lāua ʻo Didier Queloz i ka 2019 Nobel Prize in Physics, i uhaʻi i nā manaʻo preconceived e pili ana i nā ʻōnaehana planetary a me kā lākou hoʻonohonoho.

Ke hoʻomau nei mākou i ka ʻimi ʻana i ka ākea pau ʻole o ke ao holoʻokoʻa, lilo ia i mea koʻikoʻi e pale aku i ka hoʻokumu ʻana i nā ʻōlelo hoʻohālikelike e pili ana i nā waiwai o nā hōkū a me kā lākou orbiting planets e pili ana i ka noʻonoʻo inductive wale nō. ʻO kā mākou Pūnaehana Solar, me kāna hoʻonohonoho ʻana i nā pilikua kinoea e noho ana i nā orbit mamao mai ka Lā, ʻokoʻa loa me nā ʻōnaehana e like me Dimidium. ʻO kēia ʻano nui o nā ʻōnaehana honua i hoʻopuehu ʻia ʻaʻole wale i kā mākou galaxy akā ʻo ke Universe pū kekahi e kuhikuhi ana i ka pono o ka makaʻala i ka wā e huki ai i nā hopena.

