ʻO ke koʻikoʻi o ka hoʻomaʻamaʻa mau ʻana i nā pua Bacopa

He mea koʻikoʻi ka fertilization maʻamau no ka mālama ʻana i ke olakino a me ka nani o nā pua bacopa. E like me nā mea kanu a pau, pono ka bacopa i ka lako mau o nā meaʻai e ulu ai. ʻAʻole hoʻolale wale ka hoʻoulu ʻana i nā pua olaola akā hoʻoikaika pū nō hoʻi i nā aʻa a me nā ʻōpala o ka mea kanu, e ʻoi aku ka paʻa o ka holoʻokoʻa. Inā ʻike ʻoe i ka melemele ʻana o nā lau a i ʻole ka liʻiliʻi o nā pua, he hōʻailona maopopo ia e pono koke kāu bacopa i nā meaʻai pono.

ʻO ka hopena i manaʻo ʻia no ka hoʻomoʻa ʻana i ka bacopa ʻo ia ka hoʻohana ʻana i ka wai-soluble 10-10-10 fertilizer ma ke ʻano wai. Hōʻike nā helu ma kēia code i ka ratio o ka nitrogen (N), potassium (K), a me ka phosphorus (P) i loko o ka mea hoʻomomona, me ka helu ʻana o kēlā me kēia mea no 10% o ka nui o ka ʻike. ʻO kēia mau mea ʻekolu nā macronutrients mua e pono ai kāu mea kanu no ka ulu olakino.

ʻO kēia ʻano meaʻai kūpono e kūpono ai ka mea kanu no nā ʻano mea kanu ākea, ʻaʻole wale ka bacopa. Ke hoʻohana ʻia, hoʻonui ka mea momona i ka lepo, e hōʻoiaʻiʻo ana aia nā meaʻai pono a pau e hoʻoikaika ikaika i ka pua nani i kāu bacopa. He koho kūpono a kūpono hoʻi no ka hāʻawi ʻana i ka mea kanu me nā meaʻai e pono ai.

Hiki ke ʻokoʻa ke alapine o ka fertilization ma muli o ke kanu ʻia ʻana o kāu bacopa i loko o ka māla a i ʻole kahi pahu. No ka bacopa i kanu ʻia i loko o ka māla, ʻōlelo ʻia e hoʻomaʻamaʻa i kēlā me kēia ʻelua a ʻekolu pule. Eia nō naʻe, no ka bacopa i loko o kahi pahu, pono ka fertilization pinepine. ʻO ke kūpono, e hoʻomomona iā ia i hoʻokahi pule a i ʻole ʻelua pule no nā hopena maikaʻi loa.

He hana koʻikoʻi ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau no ka hāpai ʻana i ke olakino a me ka nani o nā pua bacopa. Ma ka hāʻawi ʻana i nā meaʻai e pono ai, hiki iā ʻoe ke hōʻoia i ka ulu ʻana o kāu bacopa a hoʻohua mai i nā pua nani.

