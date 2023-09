Manaʻo nā mea hōʻike e kōkua paha nā holoholona moana kahiko i ka hoʻohua ʻana o nā neurons

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Cell e ʻimi ana i ka ulu ʻana o nā neurons i nā holoholona, ​​​​e nānā ana i nā placozoans, nā holoholona moana ka nui o ka millimeter. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ma ka Center for Genomic Regulation ma Barcelona, ​​​​ʻo nā sela huna kūikawā i loaʻa i loko o nā placozoans hiki ke lilo i mea mua i nā neurons i nā holoholona paʻakikī.

He mea maʻalahi nā Placozoans i nele i nā ʻāpana kino a i ʻole nā ​​ʻāpana. Ua like lākou me ka nui o ke one nui a ʻai i nā algae a me nā microbes ma nā kai pāpaʻu a mehana. Ua manaʻo ʻia ua ʻike mua ʻia kēia mau holoholona ma ka Honua ma kahi o 800 miliona mau makahiki i hala aku nei a ʻo ia kekahi o nā moʻokūʻauhau nui ʻelima o nā holoholona.

Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i nā ʻano molecular like ʻole a me nā hiʻohiʻona helu e palapala i nā ʻano cell like ʻole i loko o nā placozoans a hoʻomaopopo i ke ʻano o ko lākou ulu ʻana. Ua hana lākou i nā "cell atlases" i hiki iā lākou ke ʻike i nā pūʻulu a i ʻole "modules" o nā genes e pili ana i nā ʻano kelepona kikoʻī. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā ʻano ʻano like ʻole, kūkulu hou lākou i ka ulu ʻana o kēia mau cell i ka wā.

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana he ʻeiwa mau ʻano kelepona nui i hoʻopili ʻia e nā ʻano cell intermediate e hoʻololi i waena o lākou. Ke ulu nei kēia mau pūnaewele a puʻunaue e mālama i ke koena e pono ai ka holoholona e neʻe a ʻai. ʻO ka mea mahalo, ua ʻike nā mea noiʻi i kahi pūʻulu ʻokoʻa o nā cell peptidergic i loko o nā placozoans e kaʻana like me nā neurons. ʻAʻole i ʻike ʻia kēia mau mea like i nā holoholona ʻē aʻe e like me nā ʻōhuʻu a i ʻole nā ​​jellies comb.

Ua ʻike nā mea noiʻi he ʻokoʻa like nā cell peptidergic i loko o nā placozoans me ke kaʻina hana o ka neurogenesis i nā holoholona ʻoi aku ka holomua. Loaʻa iā lākou nā modula gene i koi ʻia no ka scaffold pre-synaptic o kahi neuron, e hiki ai iā lākou ke hoʻouna i nā leka. Eia nō naʻe, nele lākou i nā ʻāpana e pono ai no ka loaʻa ʻana o kahi leka neuronal a i ʻole no ke alakaʻi ʻana i nā hōʻailona uila.

Eia kekahi, ua hōʻike ka haʻawina e kamaʻilio nā ʻano cell placozoan me kekahi me ka hoʻohana ʻana i nā protein kūikawā i kapa ʻia ʻo GPCRs a me nā neuropeptides, e like me ke ʻano o ke kamaʻilio ʻana o nā neurons me ka hoʻohana ʻana i nā neuropeptides i nā kaʻina hana physiological.

Hōʻike nā ʻike i ka hoʻomaka ʻana o nā neurons ma kahi o 800 miliona mau makahiki i hala me ka puka ʻana mai o nā cell secretory i loko o nā placozoans. I ka hala ʻana o ka manawa, ua loaʻa i kēia mau cell i nā modula gene hou e hiki ai ke hoʻomohala i nā scaffolds post-synaptic, axons, dendrites, a me nā kaila ion, e alakaʻi ana i ke kūkulu ʻana i nā neurons maoli.

Hoʻomaopopo kēia haʻawina i ka hoʻomaka ʻana o ka neʻe ʻana o neuron a hāʻawi i nā ʻike i ke kumu o nā ʻōnaehana nīnū paʻakikī i ʻike ʻia i nā holoholona holomua i kēia mau lā.

Sources:

– [Cell Journal](https://cell.com)

- [Ke kikowaena no ka hoʻoponopono Genomic](https://www.crg.eu/)