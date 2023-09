ʻO ka Evolution of Neurons: Nā ʻike mai nā Placozoans

Ua ʻike nui nā mea noiʻi mai ka Center for Genomic Regulation ma Barcelona e pili ana i ka ulu ʻana o nā neurons. Ua kālele lākou i kā lākou noiʻi ʻana ma luna o nā placozoans, nā mea moana ka nui o ka millimeters, a ua ʻike ʻia ʻo nā keʻena huna kūikawā o kēia mau holoholona kahiko i hoʻāla ai i nā neurons i loko o nā meaola paʻakikī.

He mau mea ola maʻalahi nā Placozoans i ʻike mua ʻia ma ka Honua ma kahi o 800 miliona mau makahiki i hala. ʻAʻohe ʻāpana kino o kēia mau holoholona liʻiliʻi a ola ʻole ma ka ʻai ʻana i nā limu a me nā microbes. Ua ʻike nā mea noiʻi e hōʻike ana nā cell peptidergic i loko o nā placozoans i nā hōʻailona o ka neurogenesis a loaʻa iā ia nā modula gene e like me ka pre-synaptic neuronal structures. Hoʻohana pū kēia mau pūnaewele i kahi ʻōnaehana kamaʻilio e like me nā kaʻina hana neuropeptide i loaʻa i nā neurons.

ʻO ka haʻawina e pili ana i ka palapala ʻana i nā ʻano cell like ʻole i loko o nā placozoans a me ka nānā ʻana i kā lākou mau hiʻohiʻona a me nā modules gene. Ua hōʻike ʻia ka noiʻi e ʻokoʻa nā cell placozoan mai nā cell epithelial progenitor ma o nā hōʻailona e like me ka neurogenesis. Loaʻa iā lākou nā modula gene e pono ai no ka scaffold pre-synaptic o kahi neuron. Eia naʻe, nele lākou i nā ʻāpana no ka loaʻa ʻana o kahi leka neuronal a ʻaʻole hiki iā lākou ke alakaʻi i nā hōʻailona uila.

ʻO nā mea like ma waena o nā pūnaewele peptidergic i nā placozoans a me nā neurons he mea kupaianaha. He nui nā hiʻohiʻona maʻamau o kēia mau cell me nā pūnaewele neuronal primitive, e hōʻike ana he pōhaku paepae evolutionary i ka ulu ʻana o nā neurons.

Ke hoʻohālikelike nei kēia ʻike i nā manaʻo mua e pili ana i ka ulu ʻana o nā neurons a hōʻike ʻia ua hoʻomaka ke kumu o nā neurons i 800 miliona mau makahiki i hala. Mai kahi hiʻohiʻona evolutionary, ua hoʻomaka paha nā neurons mua ma ke ʻano he peptidergic secretory cell e like me nā mea i loaʻa i nā placozoans. I ka hala ʻana o ka manawa, ua loaʻa i kēia mau cell nā modula gene hou a ua ulu aʻe i loko o nā ʻōnaehana neural paʻakikī i ʻike ʻia i nā holoholona ʻoi aku ka holomua.

ʻOiai he nui nā mea e aʻo ai e pili ana i ka moʻolelo evolutionary o nā ʻōnaehana nerve, hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike waiwai i ke kumu o nā neurons. ʻO ka loaʻa ʻana o nā mea like molekala ma waena o nā cell placozoan a me nā neurons e hāpai i nā nīnau e pili ana i ke ala o ka neʻe ʻana o neuron a me nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o nā laina holoholona like ʻole.

Puna: Center for Genomic Regulation