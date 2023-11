Hoʻonui nā ʻili liʻiliʻi i ka paʻa o ka Enzyme no ka Biocatalysis

Ua ʻike nā mea noiʻi mai ke Keʻena Biology ma Ruhr University Bochum ma Kelemania i kahi ala hou e pale aku ai i nā enzymes a hoʻonui i ko lākou kūpaʻa i ka biocatalysis e alakaʻi ʻia e plasma. Ua ʻike ʻia nā enzyme no ko lākou hiki ke hoʻololi i nā substrates i nā huahana waiwai, akā hiki ke maʻalahi i ka luku ʻana i ka wā e ʻike ʻia i nā plasmas. Eia nō naʻe, ma ka hoʻopili ʻana i nā enzyme i nā pēpē liʻiliʻi, ua hiki i nā mea noiʻi ke pale aku iā lākou mai nā hopena ʻino o ka plasma, no laila e mālama iā lākou i ka hana a hiki i 44 mau manawa lōʻihi.

Hoʻohana maʻamau ʻia ka Plasma, kahi kinoea ikaika, ma ke ʻano he co-substrate i ka biocatalysis e hoʻokau i nā hopena enzymatic. I loko o kēia noiʻi, ua nānā ka poʻe noiʻi i ka hoʻohana ʻana i nā plasma ʻenehana e hoʻohuli i kahi substrate i mea waiwai nui ma o ka hoʻohana ʻana i nā enzymes e hoʻohana i ka hydrogen peroxide. Ua koho lākou i kahi enzyme kumu hoʻohālike i kapa ʻia ʻo non-specific peroxigenase (AaeUPO) mai ka haʻuki ʻai ʻo Agrocybe aegerita.

ʻO ka paʻakikī koʻikoʻi i loaʻa iā lākou ʻo ka hoʻopau wikiwiki ʻana o nā enzymes i ka wā mālama plasma. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia, ua hoʻohana nā mea noiʻi i ke ʻano o ka enzyme immobilization ma o ka hoʻopili ʻana i nā enzymes i nā pahu liʻiliʻi me kahi porous. ʻO nā pahu, ma muli o ka'umekaumaha, noho ma lalo o ka reactor, e hana ana i kahi pale ma waena o ka plasma a me nā enzymes.

Ua hoʻāʻo ka poʻe noiʻi i nā ʻano leʻaleʻa like ʻole me nā ʻano o ka ʻili a me nā uhi. Ma hope o ka hoʻopaʻa ʻole ʻana i nā enzyme ma luna o nā pahu, hōʻike lākou iā lākou i ka plasma no nā lōʻihi like ʻole a hoʻohālikelike i kā lākou hana me nā mana i mālama ʻole ʻia. Ua hōʻike ʻia nā hopena i loaʻa i nā pahu me nā ʻili resin, ʻoi aku ka amino a me ka epoxy-butyl beads, i nā hopena maikaʻi loa, e hōʻike ana i kahi paʻa covalent ikaika ma waena o nā enzymes a me nā mea lawe.

Eia kekahi, ma ka hoʻolōʻihi ʻana i ka mālama plasma no nā moho hoʻohiki maikaʻi loa a hiki i hoʻokahi hola, ua loaʻa i nā mea noiʻi kahi piʻi 44-fold i ka paʻa o ka enzyme. Ke wehe nei kēia holomua i nā mea hou no ka hoʻohui ʻana i nā enzymes me nā plasma ʻenehana i nā noi e hiki mai ana.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka loaʻa ʻana o kēia ʻenehana hou me ka hoʻohana ʻana i nā peʻa liʻiliʻi ʻaʻole pale wale i nā enzyme akā hoʻonui pū i ko lākou kūpaʻa i ka wā biocatalysis e alakaʻi ʻia e plasma. Hiki i kēia holomua ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā kaʻina biocatalytic ʻoi aku ka maikaʻi a hoʻomau no nā ʻoihana like ʻole, me nā lāʻau lapaʻau, biotechnology, a me nā kemika maikaʻi.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka biocatalysis?

A: ʻO ka biocatalysis ka hoʻohana ʻana i nā catalysts kūlohelohe, e like me nā enzymes, e hana i nā hopena kemika i nā kaʻina hana ʻenehana.

Nīnau: He aha nā plasmas?

A: He mau kinoea hoʻoikaika ʻia ka plasma i loaʻa nā ʻano mea like ʻole, e like me ka hydrogen peroxide, a hoʻohana ʻia ma ke ʻano he co-substrates i nā hopena biocatalytic.

Nīnau: He aha ka enzyme immobilization?

A: ʻO ka Enzyme immobilization e pili ana i ke ʻano o ka hoʻopili ʻana i nā enzyme i kahi kākoʻo paʻa, e like me nā pahu, e hoʻomaikaʻi i ko lākou kūpaʻa a maʻalahi i kā lākou hoʻohana hou ʻana i ka biocatalysis.

Nīnau: Pehea ka pale ʻana o ka immobilization ma nā beads i nā enzyme i ka wā mālama plasma?

A: Hoʻokumu ka Immobilization ma nā beads i kahi pale kino ma waena o ka plasma a me nā enzymes, pale iā lākou mai nā hopena luku a hoʻonui i ko lākou kūpaʻa.

Nīnau: Pehea e pōmaikaʻi ai kēia mea hou i ka biocatalysis?

A: Ma ka mālama ʻana i ka hana enzyme no nā manawa lōʻihi, ʻae kēia hana hou i nā kaʻina biocatalytic ʻoi aku ka maikaʻi a hoʻomau, e alakaʻi ana i ka hana ʻana i nā mea waiwai i nā ʻoihana e like me nā lāʻau lapaʻau a me ka biotechnology.