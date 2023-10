Ke ʻimi nei i nā kānāwai mālama ma ka Quantum Mechanics

ʻO nā kānāwai hoʻomalu he mau loina kumu ia ma ka physics e wehewehe ana i ka mālama ʻana i kekahi mau nui a waiwai paha i loko o nā ʻōnaehana kino kaʻawale i ka manawa. He mea koʻikoʻi kēia mau kānāwai no ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa. Hoʻoholo lākou i nā kaʻina hana hiki a hiki ʻole ke hana ma ke ʻano. No ka laʻana, ʻo ka mālama ʻana i ka manawa e hōʻike ana e mau ana ka huina o nā manawa a pau i loko o kahi ʻōnaehana pani ma mua a ma hope o kahi hanana, e like me ka hui ʻana.

ʻOiai ua hoʻokumu maikaʻi ʻia nā kānāwai mālama i nā mechanics maʻamau, lilo lākou i mea hoihoi i ke ʻano o ka quantum mechanics. I loko o ka quantum mechanics, ua loaʻa mai nā kumumanaʻo conservation theorems e like me nā symmetries o nā ʻōnaehana kino, ʻaʻole like me nā mechanics maʻamau kahi i manaʻo ʻia mai ka hoʻomaka.

Ma kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Proceedings of the National Academy of Sciences, ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi i kahi hoʻokolohua noʻonoʻo e ʻimi hou i nā kānāwai mālama i nā mechanics quantum. ʻO nā hoʻokolohua noʻonoʻo, nā hiʻohiʻona hypothetical i hoʻohana ʻia e ʻimi i nā hopena o nā manaʻo a me nā loina, hāʻawi i nā ʻike hou i ke ʻano o ka quantum mechanics.

ʻO ka hoʻokolohua noʻonoʻo i hana ʻia e nā mea noiʻi e pili ana i ʻelua mau mea, ʻo Alice lāua ʻo Bob, e noho ana ma nā noho me nā huila e kū pono ana kekahi i kekahi. Ke paʻi kekahi i kekahi, neʻe lākou i nā ʻaoʻao ʻē aʻe i ka māmā like, e hopena i ka huina mau o nā wikiwiki e like me ka ʻole. Hōʻike kēia i ka mālama ʻana i ka manawa i loko o ke aupuni quantum.

ʻOi aku ka manaʻo nui o kēia hoʻokolohua noʻonoʻo ma mua o kāna ʻano kikoʻī. Hōʻike ia i ka hoʻohana āpau o nā kānāwai mālama, e hoʻopili ana i nā hiʻohiʻona me nā nui like ʻole, ka neʻe mua, a me nā pilina paʻakikī. Puka mai nā kānāwai mālama mai nā symmetries i ʻike ʻia ma ke ʻano, a paʻa ko lākou wānana me ka nānā ʻole i nā kikoʻī kikoʻī o nā pilina.

I loko naʻe o ka quantum mechanics, ke kū nei nā kānāwai mālama kuʻuna i nā pilikia. ʻO ke ana ʻana i ka nui kikoʻī i loko o kahi ʻōnaehana quantum e hoʻopilikia i ka ʻōnaehana, me ka hoʻololi maoli ʻana i kona hoʻololi ʻana. No ka lanakila ʻana i kēia pilikia, ua hoʻolālā nā mea noiʻi i kahi hoʻonohonoho hoʻokolohua e pili ana i ka hoʻomākaukau ʻana i kahi ʻōnaehana quantum i kahi kūlana mua kikoʻī a me ke ana ʻana i ka nui i mālama ʻia ma hope koke o ka hoʻomākaukau ʻana. A laila ʻae lākou i ka ʻōnaehana e hoʻomohala me ka ʻole o nā ana, e hōʻike ana e hoʻomau ka mālama ʻana i ka momentum angular ma nā hihia pākahi.

Hāʻawi kēia haʻawina i ka ʻike hohonu o nā kumu kumu o ka quantum mechanics a me nā kānāwai mālama e hoʻokele i ka ʻano o nā ʻōnaehana quantum. Ma ka ʻimi ʻana i kēia mau kānāwai ma o nā hoʻokolohua noʻonoʻo a me nā hoʻonohonoho hoʻokolohua hou, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomau i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke aupuni quantum.

Sources:

– Title: Nā Kānāwai Hoʻomalu ma Quantum Mechanics i wehewehe ʻia ma nā hoʻokolohua

Source: Nā hana o ka National Academy of Science

Nā mea kākau: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Lā: Nowemapa 2020