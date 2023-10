Hoʻoholo ʻia ka mea pohihihi o nā ʻanuʻu ʻālohilohi: Bursty Star Formation

By

Ua kiʻi hou ka James Webb Space Telescope (JWST) i nā kiʻi o kekahi o nā hōkūhele mua loa o ke ao holoʻokoʻa, i hoʻokumu ʻia i loko o nā haneli miliona mau makahiki o ka Big Bang. Ua ʻike ʻia kēia mau galaxes i ʻōlinolino, nui loa, a ua ulu nui no ko lākou mau makahiki, e hoʻokūkū ana i ke kumu hoʻohālike maʻamau o ka cosmology. Eia nō naʻe, ʻo ka noiʻi hou i paʻi ʻia ma The Astrophysical Journal Letters e hōʻike ana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū pohā, kahi hanana e pili ana i nā manawa pōkole a ikaika o ka hānau ʻana a me ka make i ukali ʻia e nā manawa lōʻihi a mālie, hiki ke wehewehe i kēia mea pohihihi.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i nā hoʻohālikelike kamepiula holomua mai ka papahana Feedback of Relativistic Environments (FIRE) e noiʻi i kēia pilikia. Ua hōʻike ʻia nā hoʻohālikelike e hiki ke hōʻike ʻia ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū i ka ʻōlinolino kahaha i ʻike ʻia i nā galaxies mua i hopu ʻia e JWST. He mea maʻamau ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū bursty i nā ʻanuʻu haʻahaʻa a ʻike ʻia e ka pohā o ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū a ukali ʻia e nā pahū supernova, kahi e hoʻokuʻu ai i ke kinoea e hāʻule hou i loko e hana i nā hōkū hou. Eia nō naʻe, i ka nui o nā galaxies, hoʻopaʻa ko lākou ʻumekaumaha i ka galaxy a hoʻokomo iā ia i kahi kūlana paʻa, pale i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea.

Inā hoʻopaʻa ʻia, e pale aku kēia wehewehe i ka pono o ka hoʻoponopono ʻana a i ʻole ka hoʻoponopono ʻana i ke kumu hoʻohālike maʻamau o ka cosmology. Hōʻike nā mea i ʻike i ka physics o ka wanaʻao cosmic a hoʻohālikelike i nā kuhi mua e pili ana i ke ao honua. Ma ka hāʻawi ʻana i nā hōʻike ʻike paʻa, ua hoʻonui nui ka JWST i ko mākou ʻike i nā kikoʻī kino o nā galaxies a hiki iā mākou ke nānā hou a aʻo i ka physics o ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

- Nā Palapala Hōkū Astrophysical

- ʻO Guochao Sun, he Postdoctoral Fellow ma Northwestern University

– ʻO Claude-André Faucher-Giguère, he kilo hōkū ma ke Kulanui o Northwestern