Ke hoʻolauna nei iā Find Starlink: He mea hana no ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i nā Satellite Starlink i ka manawa maoli

By

Ua noʻonoʻo paha ʻoe inā hiki iā ʻoe ke ʻike i nā satelite Starlink a Elon Musk mai kou wahi? Mahalo i kahi mea hana hou i kapa ʻia ʻo Find Starlink, hiki iā ʻoe ke nānā a nānā i kēia mau satelite i ka manawa maoli. ʻOiai ua loaʻa ka palapala ʻāina ʻo Starlink i ka lehulehu no kekahi manawa, ua hoʻohana mua ʻia e nānā no ka uhi ʻana i nā wahi kikoʻī. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka ʻimi ʻana o Find Starlink ma o ka ʻae ʻana i nā mea hoʻohana e ʻike i ka ʻike ʻana o nā satelite, nā manawa nānā maikaʻi loa, a me nā waiwai ʻālohilohi e pili ana i ko lākou wahi a i ʻole nā ​​hoʻonohonoho.

ʻO kekahi o nā mea hoihoi loa o ka nānā ʻana i nā satelite Starlink ʻo ko lākou helehelena. Ke hui pū ʻia, hana lākou i ke kaula kukui e ʻā ana ma ka lani o ka pō. ʻAʻole like me nā satelite ʻē aʻe i ʻike ʻia ma ke ʻano he mau kiko o ka mālamalama, hana ka Starlink constellation i kahi hōʻike ʻike maka.

Hoʻomanaʻo ʻo Find Starlink i nā mea hoʻohana ʻoiai ke ʻike ʻia ka satellite ma luna o ke poʻo, he mea maʻamau ka nalowale ʻana o kahi pūʻulu o lākou. Ke neʻe nei kēia mau satelite ma kahi wikiwiki kupaianaha o 300 mau mile i kēlā me kēia minuke, e maʻalahi ke nalo iā lākou inā ʻoe e nānā pono i kāu manawa. No laila, mai hoʻonāwaliwali inā ʻaʻole ʻoe e ʻike koke iā lākou.

He mea nui e hoʻomaopopo he mea kūʻokoʻa kūʻokoʻa ʻo Find Starlink a ʻaʻole pili pili me SpaceX a i ʻole Starlink. Akā, hoʻohana ʻo ia i nā hoʻonohonoho e hahai i nā ala o kēia mau megaconstellations i ko lākou ʻōpuni ʻana i ka Honua.

Inā makemake ʻoe e ʻike i ka mea kupanaha o nā satelite Starlink a Elon Musk, e hoʻāʻo iā Find Starlink. E komo i kou wahi a i ʻole nā ​​hoʻonohonoho, a ʻike i ka wā a me kahi e hiki ai ke ʻike i kēia mau kukui hoihoi e ʻā ana ma ka lewa.

Nā Puna: ʻAʻole