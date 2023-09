Ua ʻike kahi mea noiʻi ʻōpio i kahi nalo me ka hiki ke wili ma o ka plastik

Ma kahi ʻike kupaianaha, ua ʻike ʻia e kahi mea noiʻi ʻōpio ʻo Matvey Nikelshparg i loaʻa i kahi ʻano o ka nalo parasitoid ka hiki ke wili i loko o ka plastic. Ua ʻike ʻo Nikelshparg, ka mea makemake nui i ke aʻo ʻana i nā wasps parasitoid i ka wā e hana ana i nā hoʻokolohua me nā iniseti i loko o kāna hale hana.

ʻO ka ʻano i nīnau ʻia, ʻo Eupelmus messene, he nalo liʻiliʻi e waiho maʻamau i kāna mau hua ma luna a i loko paha o nā pōpoki ʻē aʻe. Hoʻohana kēia mau nalo i kahi ʻōkana i kapa ʻia he ovipositor e hoʻoulu i nā ulu lāʻau paʻakikī, i kapa ʻia ʻo galls, kahi e pale ai i nā ʻōpala o nā ʻano nalo ʻē aʻe. Eia naʻe, ua ʻike ʻo Nikelshparg e hiki i ka E. messene wasp ke hoʻohana i kāna ovipositor e wili i loko o kahi ipu petri plastik a waiho i kahi hua ma waho o ka ipu.

Ua hōʻike ʻo Nikelshparg i kāna mau ʻike ma The Journal of Hymenoptera Research. Ua alakaʻi ʻo ia i nā hoʻokolohua e ʻimi ai i ka mea e hiki mai ana ke kau ʻia nā nalo E. messene he nui me hoʻokahi larva host i loko o kahi pā petri. ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā nalo i hoʻouka koke i ka larva, ua koho kekahi e wili i loko o ka paia polystyrene o ka ipu. Ua ʻike ʻia kēia ʻano i loko o ʻewalu o 56 mau wasps i hānai ʻia.

ʻO ke kaʻina hana o ka ʻeli ʻana i loko o ka plastic i ʻoi aku i ʻelua hola no ka nalo, a ma ia manawa e hoʻomaha ai lākou no ka ʻaina awakea a i ʻole ka wai. Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi he ʻokoʻa ka neʻe ʻana o ka nalo mai kā lākou ʻeli ʻana i loko o nā ʻōpū. ʻIke ʻia he ʻano wili maʻalahi nā nalo i ka wā e pili ana i nā ʻili plastik.

ʻO ka hiki ʻana o kēia mau nalo ke komo i ka plastic i nā nīnau hoihoi. ʻAʻole maopopo i ke ʻano o ka ʻū ʻana o nā nalo i ka ʻili maʻemaʻe o ka ipu petri, ʻoiai ʻaʻole i loaʻa i loko o ka plastic nā māwae, ka mea maʻamau a lākou e hoʻohana ai i nā galls. Eia hou, ʻaʻole ʻike ʻia ke kumu e hōʻike ʻole ai nā ʻano ʻē aʻe i ka ʻano like.

Hiki i kēia ʻike ke loaʻa nā manaʻo ākea no ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea paahana o nā ʻupena like ʻole, me nā makika e lawe ana i nā maʻi. Hiki iā ia ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā lako hana hou i hoʻoulu ʻia e nā hiki wili ʻana o nā wasps.

Sources:

– Ka Nupepa o Hymenoptera Research

- Uroš Cerkvenik, mea olaola ma ke Kulanui o Ljubljana ma Slovenia