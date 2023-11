Nā ʻIke Hou ma Ganymede: Wehe i nā mea huna o ka mahina nui o Jupiter

Ua loaʻa i ka misionari Juno ʻo Nasa kahi mea nui loa ma ka wehe ʻana i nā ʻike hou nui ma Ganymede, ka mahina nui loa o Jupiter. I ka wā o ka lele lele ʻana, ua ʻike ʻia ka ʻike makaʻala ʻo Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer, e ʻike ana i nā paʻakai mineral a me nā mea hoʻohuihui kūlohelohe ma ka ʻili o ka mahina. Ua paʻi ʻia kēia hanana koʻikoʻi, i paʻi ʻia ma Nature Astronomy, i nā ʻepekema i nā ʻike koʻikoʻi i ka haku mele ʻana o Ganymede a me ka moana huna pohihihi ma lalo o kona ʻōpala hau.

ʻO Ganymede, kahi mahina ʻoi aku ka nui ma mua o ka honua Mercury, ua hoʻopio i ka poʻe noiʻi no nā makahiki ma muli o kona moana nui i loko. ʻOiai ʻo ka ʻike mua ʻana mai ka NASA's Galileo spacecraft a me ka Hubble Space Telescope i hōʻike ʻia i ke alo o nā paʻakai a me nā mea olaola, ʻaʻole lawa ka pae o ka hoʻonā e hoʻokumu i nā hōʻike paʻa.

Eia nō naʻe, ma Iune 7, 2021, ua hoʻokō ʻo Juno i kahi lele kokoke loa o Ganymede, e hoʻokele kokoke ana i 650 mau mile mai ka ʻili o ka mahina. I loko o kēia hālāwai kupaianaha, ua kiʻi ka mea hana JIRAM i nā kiʻi infrared a me nā kikoʻī, e wehe ana i nā kikoʻī paʻakikī o ka ʻāina o ka mahina.

ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e Juno ua kāhāhā ka poʻe ʻepekema me kāna pae kikoʻī like ʻole, e hōʻike ana i ka hoʻonā spatial ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o 0.62 mau mile no ka pika. ʻO kēia ka mea i hiki ai ke ʻike a me ka nānā ʻana i nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona ʻokoʻa i nā mea wai-hau ʻole, me ka sodium chloride hydrated, ammonium chloride, sodium bicarbonate, a me nā aldehydes aliphatic.

ʻO ka ʻōlelo wehewehe: ʻO kēia mau ʻike kupaianaha e hōʻike ana i ka mōʻaukala hoʻokumu ʻana o Ganymede, no ka mea, ʻo ka loaʻa ʻana o nā paʻakai ammoniated e hōʻike ana ua hōʻiliʻili paha ka mahina i nā mea anuanu no ka hoʻohuihui ʻana i ka amonia. Eia kekahi, ʻo nā paʻakai carbonate e loaʻa mai paha mai ka hau hau waiwai carbon dioxide.

ʻO ka mea kupaianaha, ua ʻike ʻia ka ʻike kiʻekiʻe loa o nā paʻakai a me nā mea ola ma nā ʻāina ʻeleʻele a me ka ʻālohilohi e kū ana ma nā latitu kikoʻī i pale ʻia mai ke kahua mākia ikaika o Jupiter. Hōʻike kēia ʻike hoʻohiwahiwa i nā mea i ʻike ʻia he koena paha ia o kahi wai kai hohonu i hiki mua i ka ʻili hau hau o Ganymede.

Ke holomua nei ka misionari Juno, hoʻomau ʻo ia i ka wehe ʻana i nā mea huna o Jupiter a me kāna mau mahina like ʻole. Ma waho aʻe o kāna mau mea i ʻike ʻia ma Ganymede, ua nānā pono ʻo Juno iā Europa a ua mākaukau ʻo ia e noiʻi iā Io i kāna lele lele e hiki mai ana.

NPP:

Nīnau: Pehea ʻo Juno's JIRAM spectrometer i loaʻa ai kahi ʻike makaʻala ma Ganymede?

A: I loko o kahi lele kokoke loa, ua ʻike ʻia ka spectrometer JIRAM o Juno i nā paʻakai mineral a me nā pūhui organik ma ka ʻili o Ganymede, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka haku ʻana o ka mahina.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka moana kūloko o Ganymede?

A: ʻO ka moana nui o loko o Ganymede ka mea hoʻohihi i ka poʻe ʻepekema, a hiki i kāna ʻimi ʻana ke hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o ka mahina a me ka hiki ke noho.

Nīnau: He aha kekahi o nā mea i ʻike ʻia ma Ganymede?

A: Ua ʻike ka spectrometer JIRAM i ka sodium chloride hydrated, ammonium chloride, sodium bicarbonate, a me nā aldehydes aliphatic ma ka ʻili o Ganymede.

Nīnau: ʻAuhea nā paʻakai kiʻekiʻe loa i loaʻa ma Ganymede?

A: Ua ʻike ʻia ka ʻike kiʻekiʻe loa o nā paʻakai a me nā mea ola ma nā ʻāina ʻeleʻele a mālamalama e kū ana ma nā latitu kikoʻī i pale ʻia mai ke kahua mākia ikaika o Jupiter.

Nīnau: He aha ka pahuhopu hou a Juno ma hope o ke aʻo ʻana iā Ganymede?

A: E hoʻomau ʻo Juno i kāna huakaʻi ma ka nānā pono ʻana iā Io i kāna lele lele ʻana, e hoʻonui hou i ko mākou ʻike no Jupiter a me kāna ʻōnaehana paʻakikī o nā mahina.