Nā Leo o Pando: Hoʻolohe i ka ʻōlelo a ka lāʻau kahiko

Ua hana ʻia nā hoʻopaʻa leo e hiki ai iā mākou ke lohe i nā leo i hana ʻia e kekahi o nā mea ola kahiko loa ma ka Honua. ʻO Pando, he ululāʻau nui i hoʻokumu ʻia e ka lāʻau hoʻokahi, he mea kanu kupaianaha no nā ʻano aspen haʻalulu. Me 47,000 mau kumu i loaʻa iā lākou ka DNA like, hoʻolaha ʻo Pando ma 100 mau ʻeka ma Utah. Me ka makahiki i manaʻo ʻia he 12,000 paha makahiki, ʻo ke kaumaha o kēia mea ola nui he 6,000 metric tons a ke kaena nei i nā kumu lāʻau like ʻole e piʻi ana i 24 mika.

Ua hui pū ʻo Jeff Rice me nā Hoa o Pando e hoʻopaʻa i nā leo o kēia mea huna. Ke kau ʻana i kahi hydrophone i loko o kahi lua ma ke kumu o kahi lālā a hoʻopaʻa ʻia i lalo i ke aʻa o ka lāʻau, ua ʻike ʻo Rice i kahi kani palupalu, ʻo ia hoʻi ka hopu ʻana i nā haʻalulu i ka wā o ka hekili. Manaʻo ka mea pena i ka haʻalulu ʻana ma muli o nā miliona o nā lau o ka ululāʻau e haʻalulu a hoʻouna i kā lākou mau haʻalulu i lalo o nā lālā a i ka honua.

Hoʻopili ʻia ka ʻōnaehana kumu o Pando, e like me ka mea i ʻike ʻia e nā leo i hopu ʻia i ka wā i paʻi ʻia kahi lālā mai kahi mamao. ʻOiai he mea maʻamau nā ʻōnaehana kumu i nā ʻano aspen, kū ʻo Pando ma muli o kona nui a me kona mau makahiki.

ʻO kēia manawa kūpono ʻole e hoʻolohe ai i nā leo o Pando i loaʻa i ka mana noʻeau a me ka ʻepekema. ʻIke ʻo Lance Oditt, ka mea nāna i hoʻokumu i nā Hoa o Pando, i ka hiki ke hoʻohana i kēia ʻikepili kani i nā noiʻi ʻepekema e hoʻomaopopo maikaʻi i ka ʻōnaehana hydraulic huna nui me ka ʻole o ka pōʻino.

Ua hoʻokūpaʻa ʻo Jeff Rice i ke koʻikoʻi o nā leo kūlohelohe i nā haʻawina kaiapuni, me ka ʻōlelo ʻana he moʻolelo lākou o nā mea olaola kūloko a hiki ke hoʻohana ʻia e ana i ka loli kaiapuni. ʻO ka mea pōʻino, ke emi nei ʻo Pando i kēia manawa ma muli o nā hana a ke kanaka e like me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka noho ʻana a me ka hoʻopau ʻana i nā mea ʻaihue e kōkua ai i ka mālama ʻana i ka heluna herbivore. Hoʻopuka kēia i nā hopohopo e pili ana i ka wā e hiki mai ana o kēia mea ola kupaianaha a me ka kaiaola e kākoʻo nei.

