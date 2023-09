ʻO Gliese 367 b: ʻO kahi Exoplanet Ultra-Dense me kahi kumu pohihihi

Ua ʻike ka poʻe Astronomers i kahi exoplanet kupaianaha i kapa ʻia ʻo Gliese 367 b, i ʻike ʻia ʻo Tahay, ka mea i hopu i ko lākou nānā ʻana ma muli o kāna mau waiwai kūʻokoʻa. Hoʻokaʻawale ʻia ʻo Gliese 367 b ma ke ʻano he honua Ultrashort Period (USP), e hoʻopau ana i kahi orbit a puni kona hōkū i nā hola 7.7 wale nō. ʻO ia kekahi o kahi kokoke i 200 mau honua USP i ʻike ʻia i kēia manawa. Eia nō naʻe, ʻo ka mea e hoʻokaʻawale ai iā Gliese 367 b ʻo ia kona ʻano nui loa, kokoke ʻelua ʻelua o ko ka Honua.

Me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo Gliese 367 b pono e haku ʻia me ka hao, no ka mea, ua wehe ʻia kona kapa pōhaku. ʻO Elisa Goffo, ka mea kākau mua o kahi noiʻi hou ma Gliese 367 b, hoʻohālikelike iā ia me kahi honua like me ka honua me ka ʻole o kona kapa pōhaku.

Ua ʻike mua ʻia ʻo Gliese 367 b me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Ua hoʻomaikaʻi ka noiʻi hope ʻana i nā ana a hāʻawi i kahi kuhi pololei o kona nuipa a me kona radius. Ua hoʻoholo ʻia ka nuipaʻa o ka honua i kēia manawa he 63% o ka Honua, a ʻo kona radius he 70% o ka Honua.

ʻO kekahi o nā mea hoihoi o Gliese 367 b kona kumu. ʻAʻole paha i hoʻokumu ʻia ka honua i kona kūlana i kēia manawa. ʻO kekahi mea hiki, ʻo ia ke kumu o ka honua i wehe ʻia kona ʻaʻahu ma o kahi hanana pōʻino a i ʻole ka hui ʻana me nā protoplanet ʻē aʻe i ka wā o kona hoʻomaka ʻana. ʻO kekahi mea ʻē aʻe, ua hoʻopuni ʻia ʻo Gliese 367 b e kahi ʻāina waiwai hao i loko o ka disc protoplanetary kahi i hana ʻia ai.

ʻO ka noiʻi i alakaʻi ʻia e Goffo a me kāna hui i hōʻike pū ʻia i ka loaʻa ʻana o ʻelua mau hōkūhele hou i ka ʻōnaehana Gliese 367: Gliese 367 c a me d. Kākoʻo ka loaʻa ʻana o kēia mau papa honua hou i ka manaʻo e ʻike pinepine ʻia nā planeta USP i nā ʻōnaehana me nā honua he nui, e hōʻike ana i nā hiʻohiʻona hiki ke hoʻokumu ʻia.

He lālā ʻo Gliese 367 b o kahi papa kū hoʻokahi o nā exoplanets i kapa ʻia ʻo super-Mercuries. He ʻano like ko kēia mau hīkū me ko Mercury akā ʻoi aku ka nui a me ka ʻoi aku ka ʻoi. ʻO Gliese 367 b, ʻo ia hoʻi, ʻo ia ka honua ʻoi loa o ka USP i ʻike ʻia a hiki i kēia manawa, me ke kumu hao i 91% o kona nuipaʻa.

ʻOiai he mea pohihihi ke kumu maoli o Gliese 367 b, ke hoʻomau nei kāna mau hiʻohiʻona ʻokoʻa i ka hoʻohālikelike ʻana i nā kumu hoʻohālike o ka hoʻokumu honua. ʻO nā haʻawina hou aʻe a me nā nānā ʻana o kēia exoplanet hoihoi e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā hokele i nā kūlana koʻikoʻi.

