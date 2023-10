ʻO ka hānau ʻana o kahi hoku nui: e hōʻike ana i nā mea huna o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū

Ua hauʻoli loa ka poʻe Astrophysicists i ke kaʻina hana paʻakikī o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū, kahi mau miliona mau makahiki e wehe ai. ʻOi aku ka hoihoi ʻana i nā ʻāina hoʻokumu hōkū e hoʻoulu ai i nā hōkū nui, no ka mea, e pahū hope ana kēia mau hōkū ma ke ʻano he supernovae a he hana koʻikoʻi i ka evolution galaxy. Eia nō naʻe, ʻo ka nānā ʻana i ka hoʻokumu ʻia ʻana o kēia mau hōkū nui he mea paʻakikī ia ma muli o ko lākou ʻano mamao a paʻa loa.

I ko lākou ʻimi ʻana i ka ʻike, ua huli ka poʻe hoku i ko lākou manaʻo i kahi māhele i kapa ʻia ʻo G35.2-0.7N, aia ma kahi o 7,200 mau makahiki māmā ka mamao ma ka pūʻulu hōkū ʻo Aquila. Ua hoʻonohonoho ʻia nā telescopes lehulehu, me ka Hubble Space Telescope, e aʻo i kēia ʻāina me ka kikoʻī.

ʻO kahi kiʻi hou mai ka Hubble's Wide Field Camera 3 i hopu i ka manaʻo o nā mea noiʻi. I loko o ke kiʻi, ʻike ʻia kahi protostar B-Type e hoʻolana ana i kahi mokulele nui i ka Honua. Hoʻopili ʻia kēia mau jet, ʻo ia hoʻi, hele like lākou a lōʻihi ma kahi mamao loa. Ma ke aʻo ʻana i ka jet a me kāna ionization, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike i ke ʻano o ka hōkū nui ʻōpio a me kona ʻano ikaika.

He mea koʻikoʻi ke aʻo ʻana i kēia mau jet protostellar no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū. Aia nō ka hōkū B-Type i nīnau ʻia i kona pae hoʻokumu, i kapa ʻia ʻo ka zero-age main sequence (ZAMS). Ke hoʻomau nei ʻo ia i ka hōʻiliʻili nui ʻana, hoʻokuke ʻo ia i kekahi o ia mea i ka lewa ma o ka ikaika ikaika o nā mokulele.

Ua holomua ka poʻe noiʻi i ka wehewehe ʻana i nā hana ma hope o kēia mau kahe. ʻOiai ʻo nā hōkū liʻiliʻi e alakaʻi nui ʻia e nā mana magnetic, ua hoʻoikaika ikaika ʻia nā kahe mai nā hōkū B-Type ʻālohilohi, me ka hoʻoikaika mau ʻana o nā māla magnetic i ke kahe o ia mea. He mea paʻakikī ka ʻike ʻana a me ka wehewehe ʻana i kēia mau kahe ʻana ma muli o ke ʻano pūʻulu o ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū nui a me ko lākou mamao mai ka Honua.

He mea koʻikoʻi ko nā hōkū nui ma mua o ko lākou hopena pahū e hiki mai ana. Hana lākou ma ke ʻano he kahua nucleosynthesis, kahi e hui pū ai nā mea māmā e hana i nā mea ʻoi aku ke kaumaha, e hana ana i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa. Hoʻohui ʻia, ʻo ko lākou ikaika a me nā kahe e alakaʻi i ka hoʻomohala galaxy a hoʻoikaika i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū haʻahaʻa haʻahaʻa ma ko lākou wahi kokoke.

I ka hopena, ʻo ke kiʻi o ka B-Type protostar ma G35.2-0.7N i hopu ʻia e ka Hubble Space Telescope e hōʻike ana i ka hoʻopaʻapaʻa ʻana ma waena o ka mea a me ka ikehu i ka honua. ʻO ke aʻo ʻana i kēia mau hōkū nui a me kā lākou hana hoʻokumu ʻana e kōkua i ka wehe ʻana i nā mea huna o ka hānau ʻana o ka hōkū, ka ulu ʻana o ka galaxy, a me nā poloka kūkulu kumu o ko kākou ao.

